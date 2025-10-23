La división Zena AI de ZenaTech, para soluciones avanzadas de drones impulsados por inteligencia artificial para defensa y seguridad nacional de EE. UU., tendrá su sede en Baton Rouge, Luisiana

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que ha seleccionado Baton Rouge, Luisiana, como la sede para Zena AI, Inc., la división especializada en IA de la empresa que desarrollará tecnologías de drones de próxima generación para aplicaciones de defensa y seguridad nacional de EE. UU. La empresa firmó un contrato de arrendamiento para un espacio de oficina seguro en el área del centro de Baton Rouge y contratará hasta ocho especialistas en software e ingeniería de IA para finales de año.

"Seleccionar Baton Rouge como el centro de Estados Unidos para Zena AI acelerará nuestros esfuerzos de I + D para avanzar en la investigación, desarrollo y comercialización de tecnologías de drones de próxima generación para defensa y seguridad nacional", dijo Shaun Passley, PhD, director ejecutivo de ZenaTech. "El creciente ecosistema tecnológico de la ciudad, incluyendo fuertes conexiones con recursos de defensa e infraestructura, talento aeroespacial e ingeniería y recursos de investigación, la convierten en un lugar ideal para la innovación avanzada en drones con IA y computación cuántica".

La instalación está destinada a albergar un equipo multidisciplinario de ingenieros de software en IA, científicos de datos, ingenieros de sistemas y especialistas en tecnología de drones. El equipo avanzará las plataformas de drones con inteligencia artificial (IA) de ZenaDrone para ISR (inspección, vigilancia y reconocimiento) y otras aplicaciones relacionadas, al tiempo que ampliará el grupo del mejor talento estadounidense en IA e ingeniería de la empresa.

Los equipos trabajarán en una variedad de aplicaciones avanzadas de defensa y seguridad nacional, incluyendo navegación autónoma, coordinación de múltiples drones o flotas de drones, toma de decisiones en tiempo real, junto con la exploración de interfaces de control intuitivas, como comandos de drones basados en aplicaciones o voz para uso operativo. El trabajo de desarrollo también se conducirá en el proyecto Eagle Eye , una iniciativa que integrará drones con inteligencia artificial, datos históricos y en tiempo real y computación cuántica para ofrecer una serie de perspectivas previsivas, soluciones de toma de decisiones aceleradas y rendimiento optimizado en el campo de operaciones.

Estas iniciativas están alineadas con el Plan de Acción con IA de la Casa Blanca y las tres Órdenes Ejecutivas emitidas el 23 de julio de 2025, que priorizan la innovación nacional en IA, el desarrollo de infraestructura y la implementación de tecnologías de IA ideológicamente neutrales.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS, y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una subsidiaria de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos comerciales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.