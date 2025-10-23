NanoXplore annonce un placement par prise ferme de 25 000 080 $ sous la dispense pour financement de l’émetteur côté

Ne pas distribuer aux services de transmission des États-Unis ni diffuser aux États-Unis.

MONTRÉAL, Québec, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « société ») (TSX : GRA; OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, est heureuse d’annoncer un placement privé par prise ferme (le « placement ») conclu en vertu d’une entente avec Ventum Financial Corp., à titre de preneur ferme chef de file et teneur de livres unique, agissant au nom d’un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « preneurs fermes »), en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, en vue de revente, 10 416 700 actions ordinaires du capital de la société (les « actions ordinaires ») au prix de 2,40 $ par action ordinaire (le « prix d’offre »), pour un produit brut total de 25 000 080 $.

Les preneurs fermes disposent d’une option (l’« option des preneurs fermes ») leur permettant d’augmenter la taille du placement jusqu’à 15 % en donnant à la société un avis écrit de l’exercice de l’option des preneurs fermes, en tout ou en partie, en tout temps jusqu’à 48 heures avant la date de clôture (au sens des présentes).

La société prévoit utiliser le produit net du placement pour soutenir sa croissance future en investissant dans l’expansion du graphène sec, ainsi que pour ses besoins généraux et son fonds de roulement.

Sauf dans la mesure où des actions ordinaires seraient vendues à des acheteurs résidant dans des territoires à l’extérieur du Canada, comme les États-Unis, les actions ordinaires vendues dans le cadre du placement seront offertes dans toutes les provinces du Canada en vertu de la dispense « pour financement de l’émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »). Les actions ordinaires émises en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté, y compris en cas d’exercice de l’option des preneurs fermes, selon le cas, devraient être immédiatement librement négociables et ne seront pas assujetties à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Un document d’offre relatif au placement peut être consulté sous le profil de la société à l’adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site internet de la société à l’adresse https://nanoXplore.ca/. Les investisseurs potentiels devraient lire ce document d’offre avant de prendre une décision de placement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 30 octobre 2025 (la « date de clôture »), sous réserve de certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat et il n’y aura aucune vente de titres dans quelque territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, notamment aux États-Unis. Les titres offerts dans le cadre du placement n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières de quelque État que ce soit, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes des É.-U. (au sens du règlement S pris en application de la loi de 1933), à moins d’être inscrits en vertu de la loi de 1933 et des lois étatiques applicables, ou de bénéficier d’une dispense d’inscription.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune garantie ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierre Yves Terrisse

Vice-président Développement corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965