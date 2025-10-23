DAVIDsTEA participe au Planet MicroCap Showcase de Toronto

MONTRÉAL, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, participent au Planet MicroCap Showcase : TORONTO 2025, en partenariat avec MicroCapClub.

Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA, a présenté la stratégie de croissance omnicanale de la Société et son solide positionnement sur le marché nord-américain du thé de spécialité. Il prévoit également tenir aujourd'hui des rencontres individuelles avec des investisseurs.

Une copie de la présentation de DAVIDsTEA au Planet MicroCap Showcase est disponible sur le site Web de la Société au www.davidstea.com, dans la section « Relations investisseurs ».

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent, plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et plus de 1500 dépanneurs au Canada, et plus de 900 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 20 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de l’équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.