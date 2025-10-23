Série mondiale : Rogers organise des soirées de visionnement au Rogers Centre pour les matchs 3 et 4

Les billets seront offerts à 15 $ et les recettes nettes seront versées à la Jays Care Foundation

La clientèle de Rogers peut gagner un accès gratuit incluant des places de choix via Accès Privilège

TORONTO, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que les Toronto Blue Jays se préparent à affronter les Dodgers de Los Angeles en Série mondiale, Rogers et les Blue Jays invitent les fans à venir encourager l’équipe au Rogers Centre alors qu’elle sera à Los Angeles pour le troisième match (lundi 27 octobre) et le quatrième match (mardi 28 octobre).

Les fans sont invités à vivre la fièvre de la Série mondiale au Rogers Centre, où les matchs seront diffusés par Sportsnet sur l’écran géant du stade. L’énergie d’un match en direct sera au rendez-vous : fanfare, maïs soufflé gratuit, comptoirs alimentaires et accès à la boutique Jays Shop. Tout ça en encourageant l’équipe entre fans dans la maison des Toronto Blue Jays.

Les billets seront mis en vente à compter du vendredi 24 octobre à 10 h (HE) au prix tout compris de 15 $ à bluejays.com/watchparties; les recettes nettes seront versées à la Jays Care Foundation. Les portes ouvrent à 19 h, avant le premier lancer, qui aura lieu à 20 h 08 (HE).

Rogers, fière propriétaire des Blue Jays, offrira à 1 000 de ses clientes et clients une entrée gratuite aux soirées de visionnement par l’entremise d’Accès Privilège de Rogers, un programme national qui propose à la clientèle des expériences sportives et de divertissement hors pair. L’entrée comprend un siège de choix réservé ainsi qu’un bon pour de la nourriture et une boisson. La clientèle de Rogers peut participer en se rendant au rogers.com/watchparty.

Rogers fait aussi tirer 500 billets gratuits pour chaque match à domicile disputé pendant la Série mondiale. Ce vendredi, Rogers réserve une surprise à des personnes chanceuses qui regarderont le premier match à divers endroits dans la région du Grand Toronto : 500 billets seront remis pour assister au deuxième match de la Série mondiale. Rogers donnera également dix paires de billets supplémentaires pour le deuxième match par l’entremise de son compte Instagram.

