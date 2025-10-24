HIAB OYJ, TAMMI–SYYSKUUN 2025 OSAVUOSIKATSAUS, 24.10.2025 KLO 8.00

Hiabin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2025: Alhaisempi liikevaihto Yhdysvalloissa vaikutti kannattavuuteen

Keskeisiä havaintoja vuosineljännekseltä

Saadut tilaukset laskivat hieman vertailukaudesta 351 (361) miljoonaan euroon

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti laski 11,4 (13,4) prosenttiin johtuen alhaisemmasta liikevaihdosta Yhdysvalloissa

Markkinoiden kohonnut epävarmuus jatkui lisääntyneiden kauppajännitteiden vuoksi

Palveluiden liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 116 (112) miljoonaan euroon

MacGregorin myynnin täytäntöönpano tapahtui 31. heinäkuuta

Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt taloudelliset tiedot koskevat Hiabin jatkuvia toimintoja. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Heinä–syyskuu 2025 lyhyesti: Palveluiden osuus kasvoi 34 prosenttiin

Saadut tilaukset laskivat 3 prosenttia ja olivat 351 (361) miljoonaa euroa. Orgaanisesti saadut tilaukset pysyivät vertailukauden tasolla vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Tilauskanta kauden lopussa oli 557 (31.12.2024: 648) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 11 prosenttia ja oli 346 (388) miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto laski 8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Laitteet-segmentin liikevaihto oli 66 (71) ja Palvelut-segmentin liikevaihto oli 34 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 1 kasvoi 23 prosenttia ja oli 140 (114) miljoonaa euroa eli 40 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta

kasvoi 23 prosenttia ja oli 140 (114) miljoonaa euroa eli 40 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta EBITA oli 40 (53) miljoonaa euroa eli 11,7 (13,6) prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 40 (52) miljoonaa euroa eli 11,4 (13,4) prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 24 prosenttia ja oli 40 (52) miljoonaa euroa eli 11,4 (13,4) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 29 (40) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,62) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 69 (148) miljoonaa euroa.2



Tammi–syyskuu 2025 lyhyesti: Saadut tilaukset kasvoivat hieman

Saadut tilaukset kasvoivat 1 prosentin ja olivat 1 106 (1 095) miljoonaa euroa. Orgaanisesti saadut tilaukset nousivat 2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Tilauskanta kauden lopussa oli 557 (31.12.2024: 648) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 6 prosenttia ja oli 1 160 (1 235) miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto laski 5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Laitteet-segmentin liikevaihto oli 70 (72) ja Palvelut-segmentin liikevaihto oli 30 (28) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 1 kasvoi 23 prosenttia ja oli 437 (354) miljoonaa euroa eli 38 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

kasvoi 23 prosenttia ja oli 437 (354) miljoonaa euroa eli 38 (29) prosenttia konsernin liikevaihdosta. EBITA oli 168 (178) miljoonaa euroa eli 14,5 (14,4) prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 166 (176) miljoonaa euroa eli 14,3 (14,3) prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 6 prosenttia ja oli 166 (176) miljoonaa euroa eli 14,3 (14,3) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 119 (128) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,84 (1,98) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 252 (411) miljoonaa euroa.2



Vuoden 2025 näkymät ennallaan

Hiab arvioi jatkuvien toimintojensa vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 13,5 prosenttia (2024: 13,2 prosenttia).



Hiab päivitti raportointirakennettaan

Entisen Cargotecin MacGregor-liiketoiminnan myyntitransaktio täytäntöönpantiin vuoden 2025 heinäkuun lopussa. MacGregor-liiketoiminta on raportoitu osana lopetettuja toimintoja vuoden 2024 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen marraskuussa 2024 allekirjoitetun myyntisopimuksen myötä.

Vertailun mahdollistamiseksi Hiab julkaisi 7.1.2025 päivitetyt taloudelliset tiedot jatkuvista toiminnoista vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 ja vuoden 2024 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta 2023.

1.1.2025 alkaen Hiabilla on kaksi raportointisegmenttiä, Laitteet ja Palvelut, jotka raportoitiin Hiabin osavuosikatsauksessa tammi–maaliskuulta 2025 alkaen. Vertailuperusteena Hiab julkaisi 28.3.2025 raportoitavien segmenttien sekä konsernihallinnon uudelleenluokitellut taloudelliset tiedot vuoden 2024 kaikilta vuosineljänneksiltä sekä koko vuodelta 2024.

Laitteet-raportointisegmentti koostuu uusista laitteista sisältäen kuormausnosturit, metsä- ja kierrätysnosturit, ajoneuvotrukit, vaihtolavalaitteet ja takalaitanostimet.

Palvelut-raportointisegmentti koostuu varaosista, huollosta, lisävarusteista, asennuksista, digitaalisista palveluista ja kunnostetuista laitteista.

Lisäksi Hiab raportoi konsernihallintonsa vaikutuksen liikevoittoon. Konsernihallinto sisältää entisen Cargotecin jatkuvien toimintojen hallinto- ja tukitoimintojen kustannuksia sekä entiselle Hiab-liiketoiminta-alueelle aiemmin kirjattuja tiettyjä hallinto- ja tukitoimintojen kuluja.

Päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Hiabin avainluvut

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Saadut tilaukset 351 361 -3 % 1 106 1 095 1 % 1 509 Palvelut tilaukset, % tilauksista 32 % 30 % 32 % 30 % 30 % Tilauskanta kauden lopussa 557 636 -12 % 557 636 -12 % 648 Liikevaihto 346 388 -11 % 1 160 1 235 -6 % 1 647 Palvelut liikevaihto, % liikevaihdosta 34 % 29 % 30 % 28 % 28 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto* 140 114 23 % 437 354 23 % 476 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta* 40 % 29 % 38 % 29 % 29 % EBITA 40,4 52,8 -23 % 167,9 178,4 -6 % 220,2 EBITA, % 11,7 % 13,6 % 14,5 % 14,4 % 13,4 % Liikevoitto 39,6 52,0 -24 % 165,6 176,1 -6 % 217,1 Liikevoitto, % 11,4 % 13,4 % 14,3 % 14,3 % 13,2 % Vertailukelpoinen liikevoitto 39,6 52,0 -24 % 165,6 176,1 -6 % 217,1 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 11,4 % 13,4 % 14,3 % 14,3 % 13,2 % Tulos ennen veroja 38,7 51,3 -24 % 161,8 174,1 -7 % 213,4 Kauden tulos 29,0 39,8 -27 % 118,5 127,8 -7 % 155,0 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,45 0,62 -27 % 1,84 1,98 -7 % 2,40 Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (operatiivinen ROCE) (%), viimeiset 12 kk** 29,8 % 27,1 % 29,8 % 27,1 % 28,2 % Henkilöstö kauden lopussa 4 097 4 234 -3 % 4 097 4 234 -3 % 4 234

*Hiabin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteereitä on muutettu. Vertailukausia ei ole oikaistu.

**Operatiivisen sijoitetun pääoman tuottoa on vertailukausilla oikaistu sisältämään jatkuvien toimintojen konsernihallintokulut.

Hiabin avainluvut

Alla esitetyt avainluvut sisältävät sekä jatkuvat, että lopetetut toiminnot kaikissa esitetyissä kausissa.

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 69,0 147,6 -53 % 251,6 410,5 -39 % 582,3 Korollinen nettovelka kauden lopussa -308 -64 < -100 % -308 -64 < -100 % -186 Nettovelkaantumisaste, % -31,5 % -5,3 % -31,5 % -5,3 % -18,1 % Korollinen nettovelka / EBITDA* -1,0 -0,1 -1,0 -0,1 -0,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 3,3 % 18,9 % 3,3 % 18,9 % 7,1 %

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips: Alhaisempi liikevaihto Yhdysvalloissa vaikutti kannattavuuteen

Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoimintaamme heikensi markkinoiden kohonnut epävarmuus, jonka taustalla olivat lisääntyneet kauppajännitteet. Vaikutukset näkyivät erityisesti Yhdysvaltain markkinassa, jossa sekä saadut tilaukset että liikevaihto laskivat. Tämän seurauksena vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme laski 11,4 prosenttiin. Positiivista oli, että operatiivinen sijoitetun pääoman tuottomme (operatiivinen ROCE) parani vertailukaudesta 29,8 prosenttiin ja rahavirtamme oli edelleen vahva. Saimme myös MacGregorin myynnin päätökseen vuosineljänneksen aikana.

Saadut tilaukset pysyivät vakaina epävarmassa markkinaympäristössä

Saadut tilauksemme laskivat hieman ja olivat 351 (361) miljoonaa euroa. Tilauskertymä heijastaa Yhdysvalloissa toimivien asiakkaidemme hidastuneen päätöksenteon jatkumista. Saadut tilaukset kasvoivat EMEA-alueella, osittain puolustuslogistiikkaliiketoiminnan ja merkittävän tuulivoimasegmentin tilauksen vetämänä. Saadut tilaukset kasvoivat myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Heikkona jatkuneen saatujen tilausten kehityksen vuoksi tilauskantamme laski 557 (31.12.2024: 648) miljoonaan euroon.

Yhdysvaltain tariffeihin liittyvä kysynnän hidastuminen vaikutti liikevaihtoon

Tilauskannan kehitys näkyi liikevaihdossamme, joka laski 11 prosenttia 346 (388) miljoonaan euroon. Erityisesti alkuvuoden alhaisempi tilauskertymä Yhdysvaltain laiteliiketoiminnassa vaikutti liikevaihtoon. Tällä oli noin 20 miljoonan euron vaikutus kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Tästä johtuen vertailukelpoinen liikevoittomme laski 40 (52) miljoonaan euroon ja oli 11,4 (13,4) prosenttia liikevaihdosta. Alhaisemmat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset lievensivät negatiivista vaikutusta. Lisäksi Palvelut-liiketoimintamme jatkoi kasvuaan, ja sen liikevaihto muodosti 34 (29) prosenttia vuosineljänneksen liikevaihdosta. Onnistuneella käyttöpääoman hallinnalla pystyimme myös parantamaan operatiivista sijoitetun pääoman tuottoamme (operatiivinen ROCE) 29,8 (27,1) prosenttiin. Rahoitusasemamme kehitys jatkui vahvana, ja liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 69 miljoonaa euroa.

Tavoittelemme tehokkuuden parantamista vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta

Toimimme houkuttelevilla markkinoilla, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat erinomaiset. Tavoitteenamme on kasvaa yli seitsemän prosenttia vuodessa suhdannesyklin yli. Kuten tilauskannan kehitys osoittaa, toimiala kohtaa tällä hetkellä väliaikaisia haasteita. Vastaamme tähän käynnistämällä ohjelman suunnittelun, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 20 miljoonaa euroa alhaisempi kustannustaso vuonna 2026 verrattuna vuoteen 2025. Samanaikaisesti jatkamme kasvuinvestointeja ja priorisoimme strategisia painopistealueitamme avainsegmenteissä, Pohjois-Amerikassa, Palveluissa, liiketoiminnallisessa erinomaisuudessa ja yrityskaupoissa.

MacGregorin myynnin täytäntöönpano johti erittäin vahvaan taseasemaan

MacGregorin myynti saatiin päätökseen 31. heinäkuuta, ja liiketoiminta on onnistuneesti eriytetty toiminnoistamme. Tämän seurauksena nettokassamme oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 308 miljoonaa euroa, mikä antaa meille hyvät edellytykset epäorgaanisille ja orgaanisille kasvuinvestoinneille. Hiabin hallitus päätti 29. syyskuuta 101 miljoonan euron lisäosingon maksamisesta saamansa valtuutuksen mukaisesti. Valtuutus myönnettiin yhtiön 26. maaliskuuta pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdollisena MacGregorin myynnin täytäntöönpanon toteutumiselle.

Vuoden 2025 näkymät ennallaan, matka kohti vuoden 2028 tavoitteita etenee

Pidämme vuoden 2025 näkymät ennallaan, eli arvioimme jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoittoprosentin vuonna 2025 olevan yli 13,5 (2024: 13,2) prosenttia, joka asettaa vähimmäistason vuoden 2025 kannattavuudellemme. Olemme myös luottavaisia kykyymme saavuttaa vuoden 2028 tavoitteemme. Viimeisen 12 kuukauden vertailukelpoinen liikevoittoprosentti parani edellisen vuoden tasosta ja oli 13,1 (12,7) prosenttia, mikä on osoitus edistymisestämme kohti 16 prosentin tavoitetta. Yhtiön hallitus hyväksyi myös Hiabin uudet kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka ovat SBTi-aloitteen arvioitavana validointia varten.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Laitteet 239 252 -5 % 753 764 -1 % 1 059 Palvelut 112 109 3 % 353 331 7 % 450 Yhteensä 351 361 -3 % 1 106 1 095 1 % 1 509

Tilauskanta

MEUR 30.9.2025 31.12.2024 Muutos Laitteet 500 590 -15 % Palvelut 57 58 -1 % Yhteensä 557 648 -14 %

Liikevaihto

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Laitteet 230 276 -17 % 808 891 -9 % 1 185 Palvelut 116 112 4 % 352 344 2 % 462 Yhteensä 346 388 -11 % 1 160 1 235 -6 % 1 647



Liikevoitto

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Laitteet 20,2 39,1 -48 % 105,8 130,6 -19 % 155,4 Palvelut 27,3 22,0 24 % 84,7 73,9 15 % 99,5 Konsernihallinto -7,9 -9,1 13 % -25,0 -28,4 12 % -37,7 Yhteensä 39,6 52,0 -24 % 165,6 176,1 -6 % 217,1

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Laitteet 20,2 39,1 -48 % 105,8 130,6 -19 % 155,4 Palvelut 27,3 22,0 24 % 84,7 73,9 15 % 99,5 Konsernihallinto -7,9 -9,1 13 % -25,0 -28,4 12 % -37,7 Yhteensä 39,6 52,0 -24 % 165,6 176,1 -6 % 217,1

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

MEUR Q3/25 Q3/24 Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 2024 Laitteet 8,8 % 14,2 % 13,1 % 14,7 % 13,1 % Palvelut 23,5 % 19,7 % 24,1 % 21,5 % 21,5 % Yhteensä 11,4 % 13,4 % 14,3 % 14,3 % 13,2 %

1 Hiabin ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteereitä on muutettu. Vertailukausia ei ole oikaistu.

2 Sisältää lopetetut toiminnot.