Norsk Hydro: Solide resultater i et marked preget av usikkerhet

Hydros justerte EBITDA var 5.996 millioner kroner i tredje kvartal 2025, en nedgang fra 7.367 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet gikk ned på grunn av lavere realiserte aluminapriser og en sterkere kronekurs. Dette ble delvis utliknet av høyere primærmetall- og aluminavolumer, en gevinst for Extrusions i USA som følge av økt produktpremie i Midtvesten (metalleffekt) og realisering av tidligere eliminerte interne overskudd. Hydro genererte 2,2 milliarder kroner i fri kontantstrøm, mens justert RoaCE over de siste tolv månedene endte på 11 prosent.

Solid kontantstrøm, usikkerhet i markedet for ekstruderte produkter

Gjennomfører reduksjon av arbeidsstyrken og kostnader

Sikrer robusthet for Alouette med signering av en prinsippavtale om langsiktig kraft fram til 2045

Nederlandsk domstol avviser alle krav mot Hydro som ble anlagt av den brasilianske foreningen Cainquiama og ni enkeltpersoner i 2021

Fortsetter å utvikle fremtidens lavkarbon- og sirkulære løsninger i samarbeid med kunder

– Tredje kvartal er påvirket av krevende markedsforhold, og vi opplever svakere resultater. Til tross for en lavere justert EBITDA, er jeg glad for at vi kan rapportere om solid kontantstrøm, samtidig som vi også fortsetter å skape resultater gjennom effektivitets- og forbedringstiltak for å styrke selskapet, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

I juni lanserte Hydro et program for bemannings- og kostnadsreduksjoner som skal gi en mer framtidsrettet organisasjon og styrke langsiktig konkurranseevne. Programmet innebærer blant annet å redusere stab- og støttefunksjoner med om lag 750 stillinger for å effektivisere organisasjonsstrukturen og bedre lønnsomheten. Det vil gjennomføres en reduksjon på om lag 600 stillinger i 2025, med estimerte brutto nedbemanningskostnader på 400 millioner kroner og forventede kostnadsbesparelser på 250 millioner kroner, som vil gi en netto kostnad på 150 millioner kroner i 2025. En ytterligere bemanningsreduksjon på 150 stillinger er planlagt i 2026, hovedsakelig gjennom naturlig avgang. Fra 2026 ventes det at programmet vil gi en årlig netto besparelse på 1 milliard kroner, som også inkluderer reduksjon i reisekostnader og mindre bruk av konsulenttjenester.

Dette programmet kommer i tillegg til flere tiltak for effektivisering og kapitaldisiplin, og kommer i tillegg til forbedringsprogrammet på 6,5 milliarder kroner fram mot 2030 og en reduksjon i investeringsestimatet for 2025, noe som vil gjøre Hydro bedre rustet til å håndtere global usikkerhet. Prosessen vil gjennomføres i tråd med Hydros verdier omtanke, mot og samarbeid, og i tett samarbeid med representanter for de ansatte.

– Dette er et viktig grep hvor Hydro ruster seg for en fremtid og markedssituasjon som er preget av stadig større uforutsigbarhet. Besparelsene som følger av dette programmet vil gi et betydelig bidrag til våre resultater framover. Samtidig som slike tiltak er krevende, er det betryggende å se at vi har en grundig og godprosess som sikrer at vi beholder kritiske ressurser samtidig som vi tilpasser oss en ny virkelighet, sier Kallevik.

Tilgang til fornybar energi er avgjørende for Hydros strategi for lavkarbon-aluminium. I tredje kvartal gjorde Hydros joint venture-aluminiumsverk Alouette framskritt i det globale arbeidet med anskaffelse av kraft ved at det ble inngått en prinsippavtale (AiP) med myndighetene i Quebec og kraftleverandøren Hydro-Québec om fornybar kraftforsyning i perioden 2030-2045. Avtalen sikrer stabil, konkurransedyktig energi i et stadig strammere marked, og styrker Alouettes posisjon som det største aluminiumverket på det amerikanske kontinentet. Partene vil nå jobbe videre mot en endelig avtale, noe som styrker Hydros globale portefølje av langsiktige kraftkjøpsavtaler og bidrar til en robust energiforsyning.

Hydro jobber med videre med utfasing av batterivirksomheten i tråd med selskapets strategiske prioriteringer, som kunngjort på kapitalmarkedsdagen i november 2024. Hydro byttet 10. oktober sine aksjer i Lithium de France mot en eierandel på 6 prosent i Arverne Group. I tillegg har Hydro signert en avtale om å selge seg ut av det maritime batteriselskapet Corvus Energy for 30 millioner USD, som ventes gjennomført i starten av november.

Domstolen i Rotterdam avsa 24. september 2025 sin endelige dom og avviste alle krav i saken mot Norsk Hydro ASA og selskapets nederlandske datterselskaper anlagt av den brasilianske foreningen Cainquiama og ni enkeltpersoner i 2021. Det inkluderer påstander om forurensning fra Alunorte etter kraftig regnvær i regionen i februar 2018. Saken ble avvist av domstolen både på juridisk og faktisk grunnlag. Under rettsprosessen la Hydro fram omfattende beviser, inkludert ekspertuttalelser og empiriske data. Retten konstaterte som et etablert faktum at det ikke forekom overløp fra Alunortes deponier for bauksittrester, og at dette følgelig ikke medførte miljøskade.

Hydro fortsetter å forme markedet for lavkarbonaluminium og sirkulære løsninger. Selskapet har siden 2022 hatt et samarbeid med Mercedes-Benz om avkarbonisering av verdikjeden for bil. Dette er et samarbeid som kommer tydelig til uttrykk i den nye elektriske CLA-modellen lansert i år, som inneholder Hydro REDUXA 3.0-aluminium fra aluminiumsverket i Årdal, og det styrker Hydros satsing på åpenhet, sporbarhet og ansvarlige anskaffelser i produksjonen av bilkomponenter. Innen infrastruktur er Hangarbrua, en nyåpnet gang- og sykkelbru i Trondheim, et eksempel på industrielt samarbeid og sirkulær innovasjon. En betydelig andel av materialene i brua stammer fra resirkulert aluminium fra den utrangerte Gyda-plattformen, og demonstrerer Hydros kapasitet til å gjenvinne materialer og gi dem nytt liv i lavkarbonløsninger. Prosjektet viser hvordan innovativt design og de unike egenskapene til aluminium gjør det mulig å bygge infrastruktur som er lettere, mer robust og krever mindre vedlikehold.





Resultater og markedsutvikling i forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina gikk ned fra 3.410 millioner kroner til 1.290 millioner kroner, sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Nedgangen er hovedsakelig drevet av lavere salgspriser for alumina, en svakere BRL i forhold til USD og høyere råvarekostnader. Dette ble delvis motvirket av økt salgsvolum og positiv effekt av byttet fra tungolje til naturgass ved aluminaraffineriet Alunorte.

Prisen på Platts aluminaindeks (PAX) gikk ned fra 358 USD per tonn ved utgangen av andre kvartal til 321 USD per tonn ved utgangen av tredje kvartal. Utviklingen er drevet av pristrender for kinesisk alumina og en oppmykning i den globale markedsbalansen for alumina etter hvert som produksjonen ved nye raffinerier i Indonesia tok seg opp og etterspørselen holdt seg stabil. I Kina har det vært overskuddstilbud på aluminamarkedet, noe som har drevet prisene innenlands ned mot marginalkostnaden. Stans i enkelte bauksittutvinningslisenser i Guinea har ført til lavere produksjon og redusert eksport til Kina, som har bidratt til å snu den nedadgående prisutviklingen på bauksitt som startet i første kvartal 2025.

Justert EBITDA for Hydro Energy økte fra 626 millioner kroner til 828 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig høyere gevinst på forskjeller mellom prisområdene, som delvis ble utliknet av lavere produksjon.

De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene økte sammenliknet med kvartalet før, og samme kvartal i fjor. Prisøkningen i forhold til samme kvartal i fjor skyldes hovedsakelig lavere produksjon av vind- og kjernekraft, mens prisøkningen sammenliknet med forrige kvartal hovedsakelig skyldes lavere produksjon av vind- og solkraft. Forskjellen mellom prisområdene i de sørlige og nordlige delene av de nordiske markedsregionene økte, både sammenliknet med samme kvartal i fjor og forrige kvartal, ettersom de nordlige områdene ble påvirket av sterke hydrologiske forhold og høy vindkraftproduksjon.

Justert EBITDA for Aluminium Metal gikk ned fra 3.234 millioner kroner i tredje kvartal 2024 til 2.732 millioner kroner i tredje kvartal 2025, hovedsakelig på grunn av en svakere USD i forhold til norske kroner, som delvis ble utliknet av høyere salgsvolum og lavere aluminakostnader.​ Det globale forbruket av primæraluminium lå flatt sammenliknet med tredje kvartal 2024, med en etterspørselsvekst i Kina som utliknet en nedgang på 1,8 prosent i etterspørselen i verden utenom Kina. Tremånedersprisen på aluminium økte i løpet av tredje kvartal 2025, med en pris på 2.599 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet og 2.681 USD per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets gikk ned fra 277 millioner kroner til 154 millioner kroner i tredje kvartal 2025, sammenliknet med samme periode i fjor. Dette skyldes svakere resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten, som delvis ble utliknet av bedre resultater fra resirkuleringsvirksomheten.

Justert EBITDA for Extrusions økte fra 879 millioner kroner til 1.107 millioner kroner i tredje kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen var drevet av lavere kostnader, kombinert med noe høyere volumer. En økning av produktpremien i Midtvesten i USA veide opp for pressede salgsmarginer.

Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har ligget flatt i tredje kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor, men etterspørselen har som følge av sesongvariasjoner gått ned med 20 prosent sammenliknet med andre kvartal. Etterspørselen i segmentene bygg og anlegg og industri har stabilisert seg på et historisk lavt nivå, med en liten bedring i ordreinngangen. Etterspørselen i bilsegmentet har vært negativt påvirket av lavere produksjon av lette kjøretøy i Europa, delvis utliknet av økt produksjon av elbiler.

I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har økt med 2 prosent i tredje kvartal 2025, sammenliknet med samme kvartal i fjor, men gått ned med 2 prosent sammenliknet med andre kvartal. Etterspørselen etter ekstruderte produkter har fortsatt vært svært svak i segmentet for kommersiell transport, drevet av lavere produksjon av lastebiler. Etterspørselen i bilsegmentet har også vært svak. Etterspørselen har vært positiv i segmentene bygg og anlegg og industri. Selv om effekten av de nye tollsatsene fortsatt er usikker, har ordreinngangen utviklet seg i en mer positiv retning for produsenter innenlands som følge av lavere import så langt i år.





Andre nøkkeltall

Sammenlignet med andre kvartal 2025 gikk Hydros justerte EBITDA ned til 5.996 millioner kroner, fra 7.790 millioner kroner. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere realisering av tidligere eliminerte interne overskudd, lavere realisert aluminiumspris og en sterkere krone, delvis oppveid av reduserte råvarekostnader.

Resultat etter skatt utgjorde 2.149 millioner kroner i tredje kvartal 2025. Resultat etter skatt inkluderer et urealisert tap på derivater på 206 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til LME-relaterte kontrakter, og en netto valutagevinst knyttet til risikostyringsinstrumenter på 66 millioner kroner. Resultatet inkluderer også 116 millioner kroner i rasjonaliseringskostnader og kompensasjon for oppsigelse av en kraftkontrakt, der 251 millioner kroner er knyttet til framtidige perioder. Det er også justert for en valutagevinst på 381 millioner kroner. Den skattemessige effekten av disse justeringene reflekterer en standardisert skattesats for skattbare gevinster og fradragsberettigede tap.

Hydros netto gjeld gikk ned fra 15,5 milliarder kroner til 13,6 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal 2025. Nedgangen i netto gjeld skyldes hovedsakelig tilført EBITDA, som delvis ble utliknet av investeringer og oppbygging av netto driftskapital.

Justert netto gjeld gikk ned fra 23,0 milliarder kroner til 21,1 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av nedgangen i netto gjeld på 1,9 milliarder kroner, som delvis ble utliknet av økte justeringer på 0,1 milliarder kroner, drevet av økte sikkerhetsstillelser for sikringsaktiviteter.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.





Investorkontakt:

Elitsa Blessi

+47 91775472

Elitsa.Blessi@hydro.com





Mediekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com





Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg