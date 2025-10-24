Global Media Primera Conducción del 6700: Una validación integral de la arquitectura híbrida todoterreno GAIA

WUHU, China, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los principales periodistas automotrices del mundo se reunieron en el Parque Deportivo Automotriz Hongyangshan de Anhui para la primera conducción del nuevo G700. El evento, bajo el lema “Innovación · Definiendo el Futuro”, ofreció una mirada de primera mano a la arquitectura híbrida todoterreno GAIA.

Sistema todoterreno inteligente: control sin esfuerzo de todos los terrenos de escape

Durante las pruebas de campo, el G700 demostró su capacidad todoterreno en campos desafiantes con secciones con baches y montículos empinados. Al enfrentarse a secciones onduladas y resbaladizas, su Sistema XWD Inteligente demostró una capacidad de recuperación inigualable.





El sistema, equipado con bloqueos diferenciales delanteros y traseros y un bloqueo central virtual electrónico, monitorea el estado del vehículo 100 veces por segundo. Gracias a este cálculo en tiempo real, identifica con precisión el momento de bloqueo y distribuye el par de manera eficiente, lo que mejora enormemente tanto la capacidad de recuperación como el control.

El chasis GAIA del G700 también se convirtió en un punto central durante las pruebas. Al integrar la suspensión neumática electromagnética con larguero hidroformado de una sola pieza, el chasis GAIA absorbe los impactos más severos en terrenos irregulares, ofreciendo una comodidad que superó las expectativas





Además, el modo Intelligent X mejora la facilidad de conducción al combinar la visión ADAS con datos de percepción multidimensional, lo que le permite identificar automáticamente el tipo de superficie y ajustar dinámicamente las estrategias de conducción. Esta capacidad le ha valido grandes elogios por parte de los medios de comunicación participantes

GAIA iDM-O: La solución híbrida todoterreno definitiva

En las pruebas de subida y aceleración, el sistema GAIA iDM-O del G700 demostró su potencia y suavidad, consolidándose como la plataforma tecnológica híbrida todoterreno insignia de JETOUR y el punto de referencia en cuanto a rendimiento híbrido todoterreno.

La combinación del motor 2.0T con dos motores eléctricos desarrolla un par sistema máximo de 1135 N·m. Esta potencia proporciona una tracción excepcional para ascensos a baja velocidad y recuperaciones extremas, mostrando así el atractivo único del todoterreno híbrido.

Durante las pruebas de aceleración en línea recta, las mediciones de los medios confirmaron que el G700 alcanza los 0-100 km/h en solo 4.6 segundos. Además, el G700 cuenta con una autonomía combinada de 1,400 km y un consumo de combustible WLTC de solo 8.8 l/100 km, lo que combina un rendimiento potente con una eficiencia energética excepcional.

La prueba de conducción en Hongyangshan no solo sirvió para validar su robusto rendimiento, sino que también fue una experiencia inmersiva de inteligencia y calidad superior. De cara al futuro, JETOUR seguirá redefiniendo el concepto de todoterreno híbrido de alta gama con sus excepcionales capacidades de fabricación inteligente, con el objetivo de convertirse en la "marca líder a nivel mundial de todoterrenos híbridos".

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84b6ee25-f199-4c78-865c-1e4e7bff147f/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3389d221-8213-4098-a740-ccff772d094c/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a0060ca-ffdb-4e0c-bf64-0a8e1886823d/es