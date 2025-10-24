Communiqué de presse : T3 : croissance continue du chiffre d’affaires et du bénéfice

T3 : croissance continue du chiffre d’affaires et du bénéfice

Paris, le 24 octobre 2025

Ventes du T3 en progression de 7,0 % à TCC1 et BNPA2 des activités de 2,91 euros

Les ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques progressent de 57,1 %, atteignant 1,0 milliard d’euros, supportées par ALTUVIIIO et Ayvakit

Les ventes de Dupixent progressent de 26,2 %, atteignant 4,2 milliards d’euros, dépassant pour la première fois le seuil trimestriel de 4 milliards d’euros

Les ventes de Vaccins diminuent de 7,8 %, atteignant 3,4 milliards d’euros, en raison de la baisse des ventes de vaccins antigrippaux

Les frais de recherche et développement s’élèvent à 1,8 milliard d’euros, soit une augmentation de +4,9 %

Les frais commerciaux et généraux augmentent à 2,3 milliards d’euros (+7,1 %), en appui aux lancements

Le BNPA des activités s’élève à 2,91 euros, témoignant d’une croissance rentable (+13,2 % à TCC et +7,0 % à données publiées) ; le BNPA IFRS s’élève à 2,30 euros

Poursuite du développement du pipeline

Deux approbations réglementaires : Wayrilz (US) pour la TPI, maladie rare, et Tzield (Chine) pour retarder l'apparition du stade 3 du diabète de type 1

Deux études cliniques positives de phase 3 : amlitelimab pour la dermatite atopique, et Fluzone HD pour la grippe (50 ans et plus)

Huit acceptations de soumissions réglementaires, trois lancements d’études de phase 3, et trois désignations réglementaires (procédure accélérée, médicament orphelin)

Allocation des capitaux

Finalisation de l’acquisition de Vigil Neuroscience, renforçant le pipeline de médicaments en phase précoce de développement

Engagement supplémentaire de 625 millions de dollars dans Sanofi Ventures, afin d’investir dans des sociétés innovantes du secteur des biotechnologies et de la santé numérique

Sanofi entend achever en 2025 son programme de rachat d'actions de 5 milliards d’euros, déjà exécuté à 86,1 % à ce jour

Durabilité

Global Health Unit : depuis 2021, un million de patients ont bénéficié de traitements pour des maladies non transmissibles

Le programme « Insulins Valyou Savings » : améliorer l'accès à un approvisionnement fiable et abordable de médicaments essentiels aux États-Unis

Perspectives inchangées

En 2025, Sanofi anticipe pour son chiffre d'affaires une croissance en pourcentage à un chiffre élevé à TCC. Sanofi confirme la prévision d'un fort rebond du BNPA des activités, avec une croissance à TCC située dans la fourchette basse d’un pourcentage à deux chiffres (hors rachat d’actions)3

Paul Hudson, Directeur Général, déclare : « Au T3, Sanofi a poursuivi l’exécution de sa stratégie et maintenu sa dynamique de croissance, avec un chiffre d'affaires en progression de 7,0%, malgré une base de comparaison élevée en 2024. Les ventes de nouveaux lancements pharmaceutiques ont progressé de 40,8%. Sur le trimestre, les ventes de Dupixent ont progressé de 26,2%, dépassant, pour la première fois, le seuil des 4 milliards d’euros à l’échelle mondiale et celui des 3 milliards d’euros aux États-Unis, malgré l’impact défavorable des effets de change. Comme prévu, les ventes de vaccins antigrippaux ont diminué, en raison d’une concurrence accrue sur les prix et d’une diminution des taux de vaccination. Le BNPA des activités de Sanofi progresse de 13,2%, soutenu par une gestion disciplinée des dépenses, par l’accent mis sur la R&D et par l’efficience opérationnelle. Après trois trimestres de croissance rentable, Sanofi réitère aujourd’hui ses prévisions pour l’exercice 2025.

Au cours du trimestre, l’approche stratégique de Sanofi, centrée sur la science, sur les patients et sur son pipeline, a permis de franchir plusieurs étapes importantes, avec notamment les résultats positifs de l’étude de phase 3 pour amlitelimab contre la dermatite atopique, à savoir l’atteinte de tous les critères d’évaluation primaires et secondaires clés, une efficacité croissante dans le temps, et une administration trimestrielle pour le confort du patient. Sanofi a obtenu deux autorisations réglementaires : Wayrilz, aux États-Unis, pour la thrombocytopénie immunitaire, une maladie rare, et Tzield, en Chine, pour retarder l'apparition du stade 3 du diabète type 1. Sanofi a déposé huit demandes réglementaires, entamé trois nouvelles études de phase 3, et obtenu trois nouvelles désignations réglementaires.

L’acquisition de Vigil Neuroscience a été finalisée en août, et Sanofi mènera à bonne fin son programme de rachat d’actions propres avant la fin de l’année. Sanofi entend déployer ses capitaux pour soutenir sa stratégie de croissance et de développement de projets scientifiques différenciés, tout en visant des perspectives de rentabilité attractives. À l’approche de 2026, Sanofi est confiant en sa capacité de poursuivre sa trajectoire actuelle de croissance rentable. »



T3 2025 Variation Variation à TCC 9M 2025 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires IFRS publié 12 434 m€ +2,3 % +7,0 % 32 323 m€ +5,9 % +8,7 % Résultat net IFRS publié 2 802 m€ -0,5 % — 8 614 m€ +70,2 % — BNPA IFRS publié 2,30 € +2,2 % — 7,04 € +73,8 % — Cash-flow libre4 2 994 m€ -6,1 % — 5 452 m€ +50,8 % — Résultat opérationnel des activités 4 445 m€ +2,7 % +8,5 % 9 808 m€ +5,9 % +9,7 % Résultat net des activités 3 547 m€ +4,0 % +9,8 % 7 699 m€ +5,9 % +9,8 % BNPA des activités 2,91 € +7,0 % +13,2 % 6,30 € +8,4 % +12,4 %









1 Sauf indication contraire, l’évolution du chiffre d'affaires est exprimée à taux de change constants (TCC) (Cf. définition en Annexe 9).

2 Pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle, les commentaires de Sanofi portent sur le résultat net des activités, qui est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 9). Le compte de résultat figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités, en Annexe 4.

3 Aux cours de change en vigueur en octobre 2025, l’incidence des changes sur le chiffre d’affaires est estimée à environ -4 %, et sur le BNPA des activités, à environ -6 %.

4 Le cash-flow libre est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 9).







