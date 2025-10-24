Ålandsbanken Abp: Finansiell kalender och ordinarie bolagsstämma 2026

Ålandsbanken Abp
Finansiell kalender
24.10.2025 kl. 8.30 EEST
Finansiell kalender och ordinarie bolagsstämma 2026
Bokslutskommuniké och årsredovisning 2025
- Bokslutskommuniké 2025, onsdag 4.2.2026
- Årsredovisning samt kapital- och riskhanteringsrapport för 2025, onsdag 25.2.2026
Delårsrapporter 2026
- Delårsrapport januari-mars, tisdag 28.4.2026
- Halvårsrapport januari-juni, fredag 17.7.2026
- Delårsrapport januari-september, fredag 23.10.2026
Ordinarie bolagsstämma 2026
- Ordinarie bolagsstämma, måndag 30.3.2026
Närmare information ges av:
Peter Wiklöf, verkställande direktör och koncernchef, tfn +358 40 512 7505