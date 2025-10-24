Ålandsbanken Abp: Finansiell kalender och ordinarie bolagsstämma 2026

Ålandsbanken Abp
Finansiell kalender
24.10.2025 kl. 8.30 EEST

Finansiell kalender och ordinarie bolagsstämma 2026

Bokslutskommuniké och årsredovisning 2025

  • Bokslutskommuniké 2025, onsdag 4.2.2026
  • Årsredovisning samt kapital- och riskhanteringsrapport för 2025, onsdag 25.2.2026

Delårsrapporter 2026

  • Delårsrapport januari-mars, tisdag 28.4.2026
  • Halvårsrapport januari-juni, fredag 17.7.2026
  • Delårsrapport januari-september, fredag 23.10.2026

Ordinarie bolagsstämma 2026

  • Ordinarie bolagsstämma, måndag 30.3.2026

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, verkställande direktör och koncernchef, tfn +358 40 512 7505


