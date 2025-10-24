Nilörn Delårsrapport Q3, 2025

Perioden juli - september
- Orderingången minskade med 13 procent till 224 (256) MSEK, vilket huvudsakligen beror på en större order om 18 MSEK som förra året erhölls i Q3 men som i år erhålles i Q4
- Nettoomsättningen i SEK ökade med 11 procent till 230 (208) MSEK
- Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 246 MSEK, dvs. en underliggande organisk ökning om 18 procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 26,3 (15,3) MSEK
- Resultat före skatt uppgick till 25,1 (13,0) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 18,9 (9,8) MSEK
- Resultatet per aktie uppgick till 1,66 (0,86) SEK
Perioden januari-september
- Orderingången var oförändrad 696 (697) MSEK
- Nettoomsättningen i SEK ökade med 2 procent till 726 (713) MSEK
- Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 766 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 7 procent
- Rörelseresultatet uppgick till 65,3 (63,4) MSEK
- Resultat före skatt uppgick till 60,2 (59,0) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 45,5 (45,2) MSEK
- Resultatet per aktie uppgick till 3,99 (3,96) SEK
En presentation kommer hållas idag 24/10 kl. 08.15, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:
För ytterligare information om Nilörn, kontakta:
Krister Magnusson, CEO
Tel: +46704-852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com
Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2025 kl 08,00.
Generellt om Nilörngruppen
Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se
