Nilörn Delårsrapport Q3, 2025

Perioden juli - september

Orderingången minskade med 13 procent till 224 (256) MSEK, vilket huvudsakligen beror på en större order om 18 MSEK som förra året erhölls i Q3 men som i år erhålles i Q4

Nettoomsättningen i SEK ökade med 11 procent till 230 (208) MSEK

Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 246 MSEK, dvs. en underliggande organisk ökning om 18 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 26,3 (15,3) MSEK

Resultat före skatt uppgick till 25,1 (13,0) MSEK

Periodens resultat uppgick till 18,9 (9,8) MSEK

Resultatet per aktie uppgick till 1,66 (0,86) SEK





Perioden januari-september

Orderingången var oförändrad 696 (697) MSEK

Nettoomsättningen i SEK ökade med 2 procent till 726 (713) MSEK

Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 766 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 7 procent

Rörelseresultatet uppgick till 65,3 (63,4) MSEK

Resultat före skatt uppgick till 60,2 (59,0) MSEK

Periodens resultat uppgick till 45,5 (45,2) MSEK

Resultatet per aktie uppgick till 3,99 (3,96) SEK





En presentation kommer hållas idag 24/10 kl. 08.15, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

Registration Form



För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Tel: +46704-852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com





Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2025 kl 08,00.



Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se

Bilagor