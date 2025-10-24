Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2025

Ålandsbanken Abp

Delårsrapport

24.10.2025 kl. 9.00 EET

Delårsrapport för perioden januari – september 2025

Resultatet för årets tre första kvartal överträffar tidigare rekordnivåer

"Vi fortsätter att leverera ett starkt resultat både för kvartalet och för årets nio första månader. Rörelseresultatet är Ålandsbankens högsta någonsin för perioden januari-september.

Räntenettot sjunker under kvartalet på ett förväntat sätt som en följd av de sjunkande marknadsräntorna. Provisionsintäkterna är 7 procent högre än motsvarande kvartal förra året beroende på högre aktivitet bland kunderna inom placeringsområdet.

Kostnaderna följer plan och nedskrivningarna är totalt sett obefintliga.

Under de senaste 12 månaderna har våra volymer växt inom samtliga områden. Utlåningen är upp 3 procent till 3 637 miljoner euro, inlåningen är upp med 8 procent till 3 681 miljoner euro och vårt för kunderna förvaltade kapital är upp 7 procent till den nya rekordnivån 11 448 miljoner euro.

Vi ser goda förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa under det närmaste året."

Peter Wiklöf, verkställande direktör och koncernchef

Januari–september 2025 jämfört med januari–september 2024

Rörelseresultatet ökade med 2 procent och uppgick till 51,0 miljoner euro (49,8).

Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter minskade med 1 procent till 159,1 miljoner euro (161,1).

Övriga intäkter ökade till 4,8 miljoner euro (1,1).

Kostnaderna ökade med 2 procent till 112,3 miljoner euro (110,0).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,6 miljoner euro (2,5) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,02 procent (0,08).

Avkastning på eget kapital efter skatt (ROE) var oförändrad och uppgick till 18,4 procent (18,4).

Resultatet per aktie ökade med 4 procent till 2,71 euro (2,60).

Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 12,7 procent (14,5 den 31 december 2024).

Oförändrade framtidsutsikter: Ålandsbanken förväntar att avkastningen på eget kapital fortsatt överstiger vårt långsiktiga finansiella mål om 15 procent under år 2025.

Tredje kvartalet 2025 jämfört med tredje kvartalet 2024

Rörelseresultatet minskade med 5 procent och uppgick till 16,3 miljoner euro (17,3).

Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter minskade med 3 procent till 51,1 miljoner euro (52,7).

Övriga intäkter ökade till 0,8 miljoner euro (0,4).

Kostnaderna ökade med 2 procent till 35,8 miljoner euro (35,1).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till en nettoåtervinning om 0,1 miljoner euro (nedskrivning 0,8) motsvarande en kreditförlustnivå på -0,00 procent (0,08).

Avkastning på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 17,1 procent (19,0).

Resultatet per aktie minskade med 5 procent till 0,85 euro (0,89).







Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv3

2025 Kv2

2025 % Kv3

2024 % 1.1-30.9 2025 1.1-30.9

2024 % miljoner euro Resultat Räntenetto 23,6 24,1 -2 26,2 -10 71,5 78,9 -9 Provisionsnetto 20,1 21,2 -5 18,9 7 62,7 56,5 11 IT-intäkter 7,4 8,9 -16 7,6 -2 24,9 25,6 -3 Övriga intäkter 0,8 1,8 -53 0,4 4,8 1,1 Summa intäkter 52,0 55,9 -7 53,1 -2 163,9 162,2 1 Personalkostnader -22,5 -24,8 -9 -21,3 5 -70,6 -65,7 7 Övriga kostnader -10,3 -11,1 -7 -10,8 -4 -32,7 -34,8 -6 Avskrivningar -3,0 -3,0 -1 -3,0 -1 -9,0 -9,5 -6 Summa kostnader -35,8 -38,8 -8 -35,1 2 -112,3 -110,0 2 Resultat före nedskrivningar 16,2 17,1 -5 18,0 -10 51,6 52,2 -1 Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto 0,1 -0,8 -0,8 -0,6 -2,5 -75 Rörelseresultat 16,3 16,3 0 17,3 -5 51,0 49,8 2 Inkomstskatt -3,3 -2,4 36 -3,5 -8 -9,4 -9,9 -5 Periodens resultat 13,1 13,9 -6 13,7 -5 41,6 39,9 4 Volymer Utlåning till allmänheten 3 637 3 594 1 3 514 3 Inlåning från allmänheten 3 681 3 578 3 3 396 8 Aktivt förvaltat kapital 11 448 11 057 4 10 654 7 Förvaltade bolån 3 448 3 335 3 3 060 13 Eget kapital 339 326 4 325 4 Balansomslutning 5 003 4 903 2 4 789 4 Riskexponeringsbelopp 1 835 1 799 2 1 693 8



Mariehamn den 24 oktober 2025

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, verkställande direktör och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

