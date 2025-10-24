Ålandsbanken Abp: Ändringar i Ålandsbanken Abps koncernledning





Ålandsbanken Abp

Ändring av styrelse/ledning/revisor

24.10.2025 kl. 9.15 EEST

Ändringar i Ålandsbanken Abps koncernledning

Anne-Maria Salonius, Direktör för affärsområde Finland, har framgångsrikt lett affärsområdet och varit medlem i koncernledningen sedan 2010. Anne-Maria har varit långvarigt sjukledig på grund av allvarlig sjukdom och på grund av detta nu valt av att sluta i rollen som affärsområdeschef och samtidigt stiger hon av från koncernledningen.

Anne-Maria Salonius kommer att fortsätta ansvara för Ålandsbankens Östersjöprojekt, som hon var med och initierade 2014. Östersjöprojektet är en strategiskt viktig del av bankens klimatarbete, och i sin nya roll kommer hon att rapportera direkt till verkställande direktören.

Pasi Poikkeus (49 år) har utsetts till ny ordinarie Direktör för affärsområde Finland. Pasi har vikarierat Anne-Maria under hennes sjukfrånvaro och har en gedigen erfarenhet från finansbranschen där han varit verksam sedan år 2000. Pasi började på Ålandsbanken 2023 och blir nu även ordinarie medlem i koncernledningen.

Sebastian Schmidt (49 år) har utsetts till ny medlem i Ålandsbankens koncernledning med anledning av att han tillträder tjänsten som direktör för affärsområde Sverige. Han har även utsetts av styrelsen till vd för Ålandsbankens svenska filial. Sebastian har arbetat i Ålandsbanken sedan 2009 och är för närvarande tillförordnad direktör för affärsområde Sverige samt tillförordnad vd för Ålandsbankens svenska filial.

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505