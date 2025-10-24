Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.

  • Finanskalender er opdateret for 2026.

  • En ny andelsklasse, Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOK W i afdelingen Norden Ansvarligt Fokus - Akkumulerende KL, er tilføjet.
  • Der er foretaget benchmark ændringer for afdeling Euro Investment Grade-Obligationer KL, Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL, Globale High Yield-Obligationer KL, Globale Virksomhedsobligationer KL, Mix 20 - Akkumulerende, Mix 35 - Akkumulerende, Mix 50 - Akkumulerende, Mix 65 - Akkumulerende, Mix Obligationer - Akkumulerende og Mix Obligationer. 

  • Der er foretaget ændringer for en række Global Ansvarlig Portefølje afdelinger i forhold til valutaafdækningsprincippet, benchmark, kredit rating definition og den samlede ramme for investering i High Yield obligationer og Emerging Market obligationer.

  • En ny risiko relateret til strukturerede kreditprodukter er tilføjet i risikotabellen, og beskrivelsen af denne er tilføjet i afsnit 6 vedr. Afdelingernes/andelsklassernes risici.

  • I bilag 1 og bilag 2 er emissions- og indløsningspriser opdateret for en række afdelinger.

Prospektet kan findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


