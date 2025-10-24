Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Nasdaq Copenhagen

24. oktober 2025

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 24. oktober 2025.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,19 0,23 0,03 DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,16 0,42 0,58 0,06 DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,30 0,30 -0,05 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,30 0,30 -0,05 DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,16 0,42 0,58 0,06 DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,08 0,12 0,20 -0,02 DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,08 0,06 0,14 0,02 DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,08 0,06 0,14 0,02 DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,08 0,06 0,14 0,02 DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,06 0,04 0,10 -0,02 DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,15 0,12 0,27 0,04 DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,15 0,12 0,27 0,04 DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,15 0,12 0,27 0,04 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,25 0,25 -0,05

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,19 0,23 0,03 DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,04 0,42 0,46 0,04 DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,30 0,30 -0,05 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,30 0,30 -0,05 DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,04 0,42 0,46 0,04 DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,06 0,04 0,10 -0,02 DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,22 0,12 0,34 0,04 DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,22 0,12 0,34 0,04 DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,22 0,12 0,34 0,04 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,25 0,25 -0,05

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products