Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

 

 		 

 

Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

24. oktober 2025

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 24. oktober 2025.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0060244242Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d0,040,190,230,03
DK0060640191Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK0,160,420,580,06
DK0060497378Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,300,30-0,05
DK0060486843Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,300,30-0,05
DK0060046019Europa Small Cap, klasse DKK d0,160,420,580,06
DK0010207141Fjernøsten Indeks, klasse DKK d0,080,120,20-0,02
DK0010270503Global Sustainable Future 2 KL0,080,060,140,02
DK0010264530Global Sustainable Future, klasse DKK d0,080,060,140,02
DK0016208788Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK0,080,060,140,02
DK0015971675Japan, klasse DKK d0,060,040,10-0,02
DK0015710602Nye Markeder, klasse DKK d0,150,120,270,04
DK0060042026Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK0,150,120,270,04
DK0060080380Nye Markeder 2, klasse DKK d0,150,120,270,04
DK0060448918Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,250,25-0,05

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0060244242Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d0,040,190,230,03
DK0060640191Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK0,040,420,460,04
DK0060497378Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h0,000,300,30-0,05
DK0060486843Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,300,30-0,05
DK0060046019Europa Small Cap, klasse DKK d0,040,420,460,04
DK0015971675Japan, klasse DKK d0,060,040,10-0,02
DK0015710602Nye Markeder, klasse DKK d0,220,120,340,04
DK0060042026Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK0,220,120,340,04
DK0060080380Nye Markeder 2, klasse DKK d0,220,120,340,04
DK0060448918Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h0,000,250,25-0,05

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


