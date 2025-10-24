Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

|Nasdaq Copenhagen
24. oktober 2025
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 24. oktober 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
|ISIN
|Afdeling/andelsklasse
|Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.
|Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.
|I alt, maksimalt
|Ændring ift. gældende satser
|DK0060244242
|Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d
|0,04
|0,19
|0,23
|0,03
|DK0060640191
|Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK
|0,16
|0,42
|0,58
|0,06
|DK0060497378
|Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
|0,00
|0,30
|0,30
|-0,05
|DK0060486843
|Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
|0,00
|0,30
|0,30
|-0,05
|DK0060046019
|Europa Small Cap, klasse DKK d
|0,16
|0,42
|0,58
|0,06
|DK0010207141
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|0,08
|0,12
|0,20
|-0,02
|DK0010270503
|Global Sustainable Future 2 KL
|0,08
|0,06
|0,14
|0,02
|DK0010264530
|Global Sustainable Future, klasse DKK d
|0,08
|0,06
|0,14
|0,02
|DK0016208788
|Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK
|0,08
|0,06
|0,14
|0,02
|DK0015971675
|Japan, klasse DKK d
|0,06
|0,04
|0,10
|-0,02
|DK0015710602
|Nye Markeder, klasse DKK d
|0,15
|0,12
|0,27
|0,04
|DK0060042026
|Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK
|0,15
|0,12
|0,27
|0,04
|DK0060080380
|Nye Markeder 2, klasse DKK d
|0,15
|0,12
|0,27
|0,04
|DK0060448918
|Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
|0,00
|0,25
|0,25
|-0,05
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
|ISIN
|Afdeling/andelsklasse
|Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca.
|Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca.
|I alt, maksimalt
|Ændring ift. gældende satser
|DK0060244242
|Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d
|0,04
|0,19
|0,23
|0,03
|DK0060640191
|Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK
|0,04
|0,42
|0,46
|0,04
|DK0060497378
|Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
|0,00
|0,30
|0,30
|-0,05
|DK0060486843
|Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
|0,00
|0,30
|0,30
|-0,05
|DK0060046019
|Europa Small Cap, klasse DKK d
|0,04
|0,42
|0,46
|0,04
|DK0015971675
|Japan, klasse DKK d
|0,06
|0,04
|0,10
|-0,02
|DK0015710602
|Nye Markeder, klasse DKK d
|0,22
|0,12
|0,34
|0,04
|DK0060042026
|Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK
|0,22
|0,12
|0,34
|0,04
|DK0060080380
|Nye Markeder 2, klasse DKK d
|0,22
|0,12
|0,34
|0,04
|DK0060448918
|Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
|0,00
|0,25
|0,25
|-0,05
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products