Karolinska Developments portföljbolag SVF Vaccines presenterar positiva data från en preklinisk studie med SVF-001 inom kronisk hepatit B och D

STOCKHOLM, 24 oktober 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget SVF Vaccines har presenterat positiva resultat från en preklinisk studie med bolagets immunterapi SVF-001 mot kronisk hepatit B och D vid Molecular Biology of HBV-mötet i Berlin och DeltaCure-mötet i Hannover.

SVF Vaccines utvecklar DNA-vaccin och immunterapier baserat på patenterad teknologi från Karolinska institutet. Under de senaste månaderna har positiva resultat från en preklinisk studie bolagets läkemedelskandidat SVF-001 mot hepatit B och D presenterats vid de vetenskapliga konferenserna Molecular Biology of HBV i september och DeltaCure i oktober.

Den prekliniska studien demonstrerar en antiviral effekt i en -musmodell med humaniserad lever och samtidig kronisk HBV/HDV-infektion. Administrering av SVF-001 ledde till tydlig minskning av blodnivåerna av både hepatit B-virusets DNA och hepatit D-virusets RNA.

”SVF Vaccines utvecklar nästa generationens terapeutiska och profylaktiska vaccin som potentiellt både kan förebygga sjukdom och bota redan infekterade patienter. De nya studieresultaten är lovande och stöder den terapeutiska potentialen för SVF-001; patienter med samtidig kronisk hepatit B och D infektion”, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development.

SVF Vaccines portfölj består av SVF-001 – en terapeutisk immunterapi för kronisk hepatit B och D, och utvecklingsprogram i tidiga faser mot andra allvarliga infektionssjukdomar.

Karolinska Developments direkta ägande i SVF Vaccines uppgår till 33%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga