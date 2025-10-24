AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris įvyko 2025 m. spalio 24 d., buvo priimti šie sprendimai:
- Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo naujai kadencijai.
1.1. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:
1.1.1. Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff
1.1.2. Aušrą Vičkačkienę
1.1.3. Ingridą Muckutę
1.1.4. Liną Liubauskaitę
1.1.5. Lorraine Mary Wrafter
1.1.6. Sian Lloyd Rees
1.1.7. Timothy Guy Brooks
1.1.8. Jutta Maria Hildegard Dissen
1.1.9. Judith Buss
1.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradės nuo AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2025 m. gegužės 7 d. sprendimu pakeistų AB „Ignitis grupė“ įstatų įregistravimo dienos.
1.3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas.
1.4. Patvirtinti sutarties dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.
1.5. Nustatyti naujai išrinktiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:
- nepriklausomam nariui 4 070 Eur (neatskaičius mokesčių);
- valstybės tarnautojui 3 390 Eur (neatskaičius mokesčių);
- jeigu nepriklausomas narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 6 780 Eur (neatskaičius mokesčių);
- papildomai už veiklą stebėtojų tarybos komitete (bet ne daugiau kaip už veiklą dviejuose komitetuose) – 500 Eur (neatskaičius mokesčių);
- jeigu narys, išskyrus stebėtojų tarybos pirmininką, išrenkamas stebėtojų tarybos komiteto pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių).
1.6. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais ir atlikti reikalingus veiksmus dėl stebėtojų tarybos narių registravimo Juridinių asmenų registre.
Informacija apie priimtus sprendimus pateikiama Grupės interneto svetainėje ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, iš anksto sutartu laiku, dėl kurio reikėtų kreiptis el. paštu IR@ignitis.lt.
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt
