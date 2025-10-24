Kapitalforeningen IA Invest – Prospekt

Opdateret prospekt for Kapitalforeningen IA Invest offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret som følge af overflytning af afdeling Blue Strait Capital KL fra Kapitalforeningen Blue Strait Capital til Kapitalforeningen IA Invest.

Afdelingen forventes at have første handelsdag i regi af Kapitalforeningen IA Invest tirsdag den 28. oktober 2025.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.iainvest.dk.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

