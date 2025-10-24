Aduro Clean Technologies treibt Demonstrationsanlagenprogramm mit Extruder-Technikversuchen voran

LONDON, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro” oder das „Unternehmen”) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute eine Reihe von technischen Versuchen mit Anlagen im industriellen Maßstab als Teil seines Demonstrationsanlagenprogramms bekannt. Diese Versuche sollen die Auswahl von Beschaffungsgütern mit langer Vorlaufzeit vorantreiben und die Detailplanung für die Demonstrationsanlage unterstützen.

Aduro wird diese Arbeit in Zusammenarbeit mit der KraussMaffei Extrusion GmbH („ KraussMaffei ”) und CHILL B.V. („ CHILL ”) durchführen und dabei industrielle Ingenieurskompetenz mit angewandter Forschungsexpertise verbinden. Aduro hat zuvor bei der Konzeption und Entwicklung der Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP) mit beiden Organisationen zusammengearbeitet und damit eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung geschaffen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen konzentriert sich die aktuelle Phase darauf, zu evaluieren, wie Extrusionssysteme kontaminierte Kunststoffabfälle aus der Praxis effektiv aufbereiten und in den Hydrochemolytic™-Prozess einspeisen können. Die Durchführung der Arbeiten unter realistischen Betriebsbedingungen liefert die praktischen Erkenntnisse, die für die Auslegung der Anlagen, die Vorbehandlungsstrategie und die Integrationsplanung für die Demonstrationsanlage erforderlich sind.

KraussMaffei wurde 1838 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen und Gummi. Aduro arbeitet mit KraussMaffei zusammen, um sein Verständnis des Extrusionsverhaltens bei der Verarbeitung kontaminierter Rohstoffe wie Kunststoffabfällen aus dem Endverbrauch zu vertiefen und gleichzeitig eine gleichbleibende Beschickungsqualität für den Hydrochemolytic™-Prozess zu gewährleisten. Diese Arbeit ist Teil der umfassenderen Bemühungen, die Beschickungsvorbereitung zu vereinfachen und den Bedarf an kostspieligen Vorbehandlungen zu reduzieren. Die aus diesen Versuchen im industriellen Maßstab gewonnenen Daten werden die Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale bestätigen, die für die Auswahl und Beschaffung von Langfristgeräten für die Demonstrationsanlage erforderlich sind.

Ergänzend zu dieser industriellen Arbeit hat Aduro eine weitere Reihe von Experimenten bei CHILL in Auftrag gegeben, einem Forschungs- und Bildungsinstitut auf dem Brightlands Chemelot Campus in den Niederlanden, Europas führendem Ökosystem, das Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Wissensinstitute im Bereich Chemie und Werkstoffe miteinander verbindet. Das aktuelle Programm konzentriert sich auf die Bewertung des Verhaltens wichtiger Prozessvariablen in Gegenwart gängiger Verunreinigungen. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, optimale Parameterbereiche zu ermitteln, um die Qualität der Reaktoreinspeisung zu verbessern und den Kontaminationsgrad zu senken. Die daraus resultierenden Daten werden mit KraussMaffei zur Validierung im industriellen Maßstab weitergeleitet. Zusammen werden diese Aktivitäten die Konzeption und Integration von Vorbehandlungssystemen für die Demonstrationsanlage bestimmen.

„Die Skalierung von Technologien erfordert einen systemischen Ansatz, der sich an Daten und technischen Erkenntnissen orientiert“, sagte Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. „Da wir uns der Bestellung einiger unserer größeren Geräte mit langer Lieferzeit, wie beispielsweise dem Extruder, nähern, möchten wir sicherstellen, dass jede Spezifikation durch fundierte technische Nachweise gestützt wird. Die Zusammenarbeit mit KraussMaffei und das Programm mit CHILL sind für diesen Prozess von zentraler Bedeutung – beide helfen uns dabei, das Verhalten kontaminierter Rohstoffe, die Anforderungen an die Vorbehandlung und die allgemeine Integration der Extrusion in den Hydrochemolytic™-Prozess besser zu verstehen. Zusammen liefern diese Bemühungen die Daten, die erforderlich sind, um die Konstruktionsparameter fertigzustellen, Unsicherheiten zu reduzieren und Beschaffungsentscheidungen voranzutreiben, die einen zuverlässigen Betrieb im Maßstab der Demonstrationsanlage unterstützen werden.“

„KraussMaffei unterstützt Technologieentwickler auf ihrem Weg vom Konzept zur kommerziellen Umsetzung“, so Jörg Hasse, Sales Manager Recycling bei KraussMaffei. „In unserem Technologiezentrum in Laatzen führen wir Extrusionsversuche für Aduro und andere Innovatoren durch und validieren dabei wichtige Leistungsparameter unter industriellen Bedingungen. Diese Versuche helfen dabei, die Gerätespezifikationen festzulegen und das für eine zuverlässige Skalierung erforderliche Vertrauen in das Design aufzubauen.“

„Bei CHILL konzentrieren wir uns darauf, angewandte Forschung in Prozessverständnis umzuwandeln“, sagte Jorgo Merchiers, Business Developer bei CHILL. „Im Rahmen dieses Programms untersuchen wir, wie sich Prozessvariablen unter realistischen Kontaminationsbedingungen verhalten, und generieren Daten, die Aduro dabei helfen, die für eine effiziente Vorbehandlung und industrielle Validierung erforderlichen Betriebsbereiche zu definieren.“

Aufbauend auf den bereits bekannt gegebenen Fortschritten bei der Standortauswahl für die Demonstrationsanlage wird mit diesem Meilenstein, der voraussichtlich im vierten Quartal 2025 erreicht wird, der Rahmen für die Spezifizierung von Ausrüstung mit langen Lieferzeiten geschaffen – ein Schlüsselelement bei der Vorbereitung des Baus der Demonstrationsanlage. Zusammen bilden diese Projekte die Grundlage für den strukturierten, parallelen Ansatz von Aduro zur Förderung der Kommerzialisierung, der eine kontinuierliche Dynamik gewährleistet und gleichzeitig technische und terminliche Risiken minimiert. Dieser disziplinierte Fortschritt unterstreicht das Engagement von Aduro, die Hydrochemolytic™-Technologie effizient und verantwortungsbewusst weiterzuentwickeln, um den Weg zur Kommerzialisierung zu unterstützen.

Über KraussMaffei Extrusion GmbH

KraussMaffei ist ein weltweit führender Anbieter von Maschinen und Anlagen für die Kunststoff- und Gummiverarbeitung und vereint über 185 Jahre Ingenieurskompetenz mit fundiertem Prozess-Know-how. Das Portfolio umfasst Spritzguss- und Extrusionsmaschinen, Maschinen für Reaktionsprozesse, additive Fertigung und Automatisierung und bedient Branchen wie Automobil, Verpackung, Medizin, Bauwesen und Konsumgüter. Mit mehr als 30 Tochtergesellschaften, 10 Produktionsstätten und einem weltweiten Servicenetzwerk liefert KraussMaffei innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Weitere Informationen finden Sie unter www.kraussmaffei.com

Über CHILL B.V.

CHILL mit Sitz auf dem Brightlands Chemelot Campus in den Niederlanden ist ein Innovationszentrum, das Studierende, Forschende und Industrie miteinander verbindet, um praktische Lösungen in den Bereichen Materialwissenschaften und Polymertechnologien voranzutreiben. Mit Schwerpunkt auf Recycling, Upcycling und Prozessentwicklung bietet CHILL Einrichtungen, Fachwissen und Kooperationsmöglichkeiten, die eine Brücke zwischen akademischer Forschung und industrieller Anwendung schlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.chill.nu

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

