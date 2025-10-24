Aduro Clean Technologies fait progresser son programme d’usines pilotes avec des essais d’extrudeuse

LONDON, 24 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui une série d’essais d’ingénierie utilisant des équipements à l’échelle industrielle dans le cadre de son programme d’usine pilote. Ces essais visent à faire progresser la sélection des articles à long délai d’approvisionnement, et à soutenir l’ingénierie détaillée de l’usine pilote.

Dans le cadre de ces essais, Aduro va collaborer avec KraussMaffei Extrusion GmbH (« KraussMaffei ») et CHILL B.V. (« CHILL »), alliant ainsi capacités d’ingénierie industrielle et expertise en recherche appliquée. Aduro a précédemment travaillé avec les deux organisations lors de la conception et du développement de l’usine pilote du processus nouvelle génération (PNG), établissant ainsi une base solide pour un progrès continu. S’appuyant sur cette expérience, la phase actuelle se concentre sur l’évaluation de la manière dont les systèmes d’extrusion peuvent préparer et alimenter efficacement les déchets plastiques contaminés du monde réel dans le processus Hydrochemolytic™. La réalisation des travaux dans des conditions d’exploitation réalistes fournira les connaissances pratiques nécessaires à la conception de l’équipement, la stratégie de prétraitement et la planification de l’intégration de l’usine pilote.

Fondée en 1838, KraussMaffei est l’un des principaux fabricants mondiaux de machines et de systèmes utilisés pour la production et le traitement des plastiques et du caoutchouc. Aduro travaille avec KraussMaffei pour approfondir sa compréhension du comportement de l’extrusion lors du traitement de matières premières contaminées telles que les déchets plastiques post-consommation, tout en maintenant une qualité d’approvisionnement fiable pour le processus Hydrochemolytic™. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus vaste visant à simplifier la préparation de l’alimentation et à réduire le besoin de prétraitement coûteux. Les données générées à partir de ces essais à l’échelle industrielle confirmeront les conditions de fonctionnement et les caractéristiques de performance nécessaires pour la sélection et l’achat des équipements à long délai d’approvisionnement pour l’usine pilote.

En complément de ces tâches industrielles, Aduro a commandé une autre série d’expériences avec CHILL, un institut de recherche et d’enseignement sur le campus Brightlands Chemelot aux Pays-Bas, le premier écosystème européen mettant en relation les entreprises, la recherche et les instituts de connaissances dans le domaine de la chimie et des matériaux. Le programme actuel se concentre sur l’évaluation du comportement des variables clés du processus en présence de contaminants courants. Les résultats devraient aider à identifier les plages de paramètres optimales pour l’amélioration de la qualité de l’alimentation du réacteur et réduire les niveaux de contamination. Les données obtenues seront validées à l’échelle industrielle en collaboration avec KraussMaffei. Ensemble, ces activités guideront la conception et l’intégration des systèmes de prétraitement pour l’usine pilote.

Comme l’a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro, « Le développement technologique nécessite une approche systémique, guidée par les données et les connaissances techniques. À mesure que nous nous rapprochons de la passation de commandes sur certains de nos équipements à long délai de livraison les plus importants, tels que l’extrudeuse, nous visons à garantir que chaque spécification est étayée par des preuves techniques solides. Le travail avec KraussMaffei et le programme avec CHILL sont tous deux au cœur de ce processus, ils nous aident à mieux comprendre le comportement des matières premières contaminées, les exigences de prétraitement et l’intégration globale de l’extrusion dans le processus Hydrochemolytic™. Ensemble, ces efforts nous fournissent les données nécessaires à la finalisation des paramètres de conception, et afin de réduire l’incertitude et faire avancer les décisions d’approvisionnement qui permettront un fonctionnement fiable à l’échelle de l’usine pilote. »

D’après Jörg Hasse, directeur des ventes Recyclage chez KraussMaffei, « KraussMaffei accompagne les développeurs de technologies dans leur transition du concept à la réalité commerciale. Dans notre centre technologique de Laatzen, nous effectuons des essais d’extrusion pour Aduro et d’autres innovateurs, validant ainsi les paramètres de performance clés dans des conditions industrielles. Ces essais aident à établir les spécifications de l’équipement et à renforcer la confiance dans la conception nécessaire à une mise à l’échelle fiable. »

Comme l’a déclaré Jorgo Merchiers, développeur commercial chez CHILL, « Chez CHILL, nous nous concentrons sur la transformation de la recherche appliquée en compréhension des processus. Grâce à ce programme, nous examinons le comportement des variables du processus dans des conditions de contamination réalistes, et nous générons des données qui aideront Aduro à définir les plages de fonctionnement nécessaires à un prétraitement efficace et à une validation industrielle. »

S’appuyant sur les progrès annoncés précédemment dans le processus de sélection du site pour l’usine pilote, cette étape, qui devrait être franchie au quatrième trimestre 2025, établit le cadre de spécification des équipements à long délai d’approvisionnement, un élément clé de la préparation de la construction de l’usine pilote. Ensemble, ces projets constituent la base de l’approche structurée et parallèle d’Aduro pour la progression de la commercialisation, et garantissent une dynamique continue tout en gérant les risques techniques et de planification. Cette progression disciplinée souligne l’engagement d’Aduro à faire progresser la technologie Hydrochemolytic™ de manière efficace et responsable afin d’avancer sur le chemin de la commercialisation.

À propos de KraussMaffei Extrusion GmbH

KraussMaffei est un leader mondial des machines et systèmes de transformation des plastiques et du caoutchouc, qui allie plus de 185 ans d’expertise en ingénierie à un savoir-faire approfondi en matière de processus. Son portefeuille couvre le moulage par injection, l’extrusion, les machines de processus de réaction, la fabrication additive et l’automatisation, au service d’industries telles que l’automobile, l’emballage, la médecine, la construction et les biens de consommation. Riche de plus de 30 filiales, 10 usines de production et un réseau de service mondial, KraussMaffei fournit des solutions innovantes et durables à partir d’une source unique. Pour en savoir plus, consultez le site www.kraussmaffei.com

À propos de CHILL B.V.

Basé sur le campus Brightlands Chemelot aux Pays-Bas, CHILL est un pôle d’innovation qui met en relation les étudiants, les chercheurs et l’industrie pour accélérer les solutions pratiques en science des matériaux et en technologies des polymères. En mettant l’accent sur le recyclage, la transformation et le développement de processus, CHILL fournit des installations, une expertise et des opportunités de collaboration qui comblent l’écart existant entre la recherche universitaire et l’application industrielle. Pour en savoir plus, consultez le site www.chill.nu

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à chimiquement recycler les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont Aduro Clean Technologies Inc. (ou « Aduro » ou la « Société ») planifie, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Il s’agit notamment, sans s’y limiter, des déclarations concernant les activités d’ingénierie et de mise à l’échelle de la Société, le développement et la conception de l’usine pilote, la spécification et l’approvisionnement d’équipements à long délai d’approvisionnement, ainsi que le potentiel et les performances de sa technologie Hydrochemolytic™. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Notamment en raison de conditions de marché défavorables, de défis technologiques ou opérationnels, de changements dans la portée ou les délais du projet, la disponibilité du financement ou de l’équipement, l’engagement et la performance de partenaires tiers, ainsi que d’autres risques et incertitudes indépendants de la volonté de la Société. Les énoncés prospectifs sont faits à la date du présent communiqué et Aduro décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.