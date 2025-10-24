Ryanair étend son réseau hivernal vers la Jordanie avec 18 lignes reliant Amman à 12 pays de l'UE

AMMAN, Jordanie, 24 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryanair , première compagnie aérienne d'Europe, a annoncé un programme hivernal record pour Amman, proposant plus de 300 000 sièges sur 18 destinations et reliant la Jordanie à 12 pays de l'Union européenne, dont l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Le rétablissement rapide de l'ensemble des opérations de Ryanair à l'aéroport d'Amman témoigne de l'approche favorable aux entreprises du gouvernement jordanien et du soutien pragmatique de l'aéroport, consolidant ainsi la position de la Jordanie comme l'une des destinations touristiques les plus attractives et accessibles du Moyen-Orient. Ryanair a réaffirmé son engagement à stimuler le tourisme entrant et la croissance économique en proposant les tarifs les plus bas d'Europe, permettant aux visiteurs de dépenser davantage dans les hôtels, restaurants et services locaux jordaniens, soutenant directement la création d'emplois et les entreprises locales.

La compagnie a également dévoilé une proposition d'investissement ambitieuse pour le Royaume hachémite de Jordanie, qui prévoit d'augmenter le trafic annuel de 360% pour atteindre 3 millions de sièges, d'exploiter 50 liaisons directes entre les villes européennes et la Jordanie, de lancer de nouveaux vols vers l'aéroport de Marka (Amman) et de maintenir des services toute l'année vers Aqaba.

Eddie Wilson, PDG de Ryanair, a déclaré : « Ryanair est ravie d'annoncer le retour à des opérations complètes en Jordanie ce mois d'octobre avec un programme hivernal record pour Amman. Avec 84 vols hebdomadaires sur 18 lignes vers 12 pays européens, cette expansion renforce la position de la Jordanie comme destination touristique de premier plan tout en favorisant la connectivité, l'emploi et la croissance économique. Nous nous réjouissons de collaborer avec le Royaume hachémite de Jordanie pour mettre en œuvre notre nouveau plan d'investissement et accueillir des millions de visiteurs européens désireux de découvrir la richesse culturelle et l'histoire du pays. »

Le Dr Emad Hijazeen, ministre jordanien du Tourisme et des Antiquités, a déclaré : « L'annonce de 18 lignes Ryanair vers Amman pour la saison hivernale 2025-2026 constitue une étape majeure pour les secteurs de l'aviation et du tourisme en Jordanie. Cette croissance renforce la position de la Jordanie en tant que pôle touristique et d'investissement régional clé et reflète la solidité de notre partenariat de longue date avec Ryanair. »

Le Dr Abdul Razzaq Arabiyat, directeur général de l'Office du tourisme de Jordanie, a ajouté : « Depuis le début de notre partenariat en 2018, Ryanair joue un rôle déterminant dans la promotion de la Jordanie comme destination accessible et compétitive pour les voyageurs européens. Ensemble, nous avons accueilli plus d'un million de visiteurs et positionné la Jordanie à l'échelle mondiale comme une destination incontournable grâce à un marketing sur mesure et une connectivité élargie. »

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70877635-49f6-4bc9-ad5b-56bf03d59b5c/fr