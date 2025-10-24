Un an plus tard : l’ASPQ et l’UQAM consolident la nouvelle vision de la santé

MONTRÉAL, 24 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la deuxième année consécutive, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) réussissent le pari de rassembler tout l’écosystème de la prévention au Sommet Une nouvelle vision de la santé, qui se tient aujourd’hui au Cœur des sciences de l’UQAM. Plus de 350 actrices et acteurs du réseau de la santé, du monde municipal, de la recherche et du milieu économique y participent pour réfléchir aux transformations nécessaires afin de bâtir un système de santé axé sur la prévention.

Cette édition marque un jalon important pour la santé au Québec. Un an après l’annonce du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, visant à élaborer une Stratégie nationale de prévention en santé, les expertes et experts de différents milieux se réunissent pour dresser un premier bilan et discuter des prochaines étapes qui orienteront les actions en matière de prévention.

C’est également lors de la première édition du Sommet, en 2024, que l’UQAM lançait sa nouvelle Faculté des sciences de la santé.

« Fidèle à son ADN avant-gardiste, l’UQAM réinvente les façons de penser la santé en misant sur une approche globale, préventive et résolument interdisciplinaire. Aujourd’hui, aux côtés des responsables politiques, des actrices et des acteurs du milieu, nous poursuivons notre engagement à concevoir des solutions durables aux enjeux du système de santé pour servir le bien commun et contribuer à une société en meilleure santé », souligne le recteur de l’UQAM, Stéphane Pallage.

Pour le vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l’UQAM, Dr Fabrice Brunet, « notre Faculté des sciences de la santé, créée il y a un an, répond aux préoccupations de la population. En intégrant les expertises en gestion, en sciences humaines, en sciences du vivant et en technologies, nous formons une nouvelle génération de professionnelles et professionnels de la santé capables d’accompagner l’évolution des besoins de la société. Cette transformation de la formation et de la recherche en santé entreprise par l’UQAM s’inscrit dans le droit fil de la vision du gouvernement et l’action des municipalités en matière de prévention ».

« Cette deuxième édition confirme que la prévention est un projet collectif, mais aussi une opportunité économique et sociale pour le Québec. En réunissant à la même table des milieux différents, nous démontrons qu’il est possible d’agir collectivement sur les déterminants de la santé », souligne Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

Des invités de marque et des annonces exclusives

Parmi les conférenciers et conférencières :

Dre Caroline Quach-Thanh, directrice nationale de la Santé publique et sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux;

Georges-Charles Thiebaut, commissaire adjoint à l'évaluation et scientifique principal;

Pauline Marois, chancelière de l’UQAM;

Stéphane Pallage, recteur de l’UQAM;

Dr. Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l’UQAM;

Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.



Les villes au cœur de la santé durable

Dans un contexte où les municipalités jouent un rôle central dans la santé et la qualité de vie des populations, le Sommet devient cette année une tribune unique pour les acteurs municipaux. Un débat et une table ronde permettront aux partis politiques montréalais et à plusieurs maires et mairesses, anciens comme actuels, de présenter leur vision pour faire de la santé durable un véritable pilier de nos villes.

Participeront notamment :

Geneviève Desautels (Ensemble Montréal);

Jean-François Kacou (Futur Montréal);

Véronique Fournier (Projet Montréal);

Anaïs Houde (Transition Montréal);

Chantal Deschamps, ancienne mairesse de Repentigny;

Antoine Tardif, maire de Victoriaville;

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.



