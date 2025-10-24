LHV Group AS teatab nõukogu liikme lahkumisest

LHV Group AS teatab kurbusega, et meie pikaajaline nõukogu liige Heldur Meerits on meie seast lahkunud.

Heldur Meerits oli aastakümne jooksul oluline kujundaja nii LHV strateegilistes valikutes kui ka Eesti panganduskultuuri arengus laiemalt. Tema laiahaardeline mõtlemine, tugev analüüsivõime ja väärtuspõhine juhtimisstiil on jätnud püsiva jälje ettevõtte kultuuri ning suunda.

LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim: „Heldur Meerits oli inimene, kes ühendas ärilise mõtteviisi ja ühiskondliku vastutuse. Tema tegevus ja sõnad jätsid Eesti majandus- ja ühiskonnaruumi jälje, mis jääb kestma ka edasi.“

Nõukogu koosseisu täiendamine toimub vastavalt seadusele ja heale ühingujuhtimise tavale.

Lisainfo: investor@lhv.ee





