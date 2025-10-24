Hagar hf.: Staðfesting á skýrslum um fjárhagslegar kvaðir skuldabréfaflokka

 | Source: Hagar hf. Hagar hf.

Meðfylgjandi má finna staðfestingu KPMG ehf. á skýrslum Haga hf. um fjárhagslegar kvaðir í tengslum við skuldabréfaútgáfu HAGA 021029, HAGA 120926 1 og HAGA161127. Útreikningar og staðfesting fjárhagslegra skilyrða skal fara fram í kjölfar birtingar hálfsárs- og ársreiknings félagsins. Hálfsársuppgjör Haga var birt þann 16. október sl.

Yfirferð staðfestingaraðila á fjárhagslegum kvöðum samræmist mati Haga hf. og voru skýrslur félagsins um fjárhagslegar kvaðir því staðfestar.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Haga, geg@hagar.is

Viðhengi


Attachments

2025-10-24 Hagar staðfesting á skilyrðum 161127 2025-10-24 Hagar staðfesting á skilyrðum 120926 1 2025-10-24 Hagar staðfesting á skilyrðum 021029

