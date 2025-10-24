CRCAM Alpes Provence : mise à disposition de l’Avis financier au 30/09/2025

Communiqué Information réglementée
Aix-en-Provence, le 24 octobre 2025
CRCAM Alpes Provence :
Mise à disposition de l’avis financier au 30 septembre 2025
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l’Autorité des Marchés Financiers.
Lien direct vers la rubrique « Informations réglementées » :
https://www.credit-agricole.fr/ca-alpesprovence/particulier/informations/infos-reglementees.html
NYSE Euronext Paris - Eurolist compartiment C - ISIN : FR0000044323
Responsable de l’Information Financière : Mathieu BOURGES (Directeur Financier)
E-mail : mathieu.bourges@ca-alpesprovence.fr
L’ensemble des informations réglementées sont disponibles sur le site internet www.ca-alpesprovence.fr
Pièce jointe