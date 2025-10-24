CRCAM du Languedoc: Mise à disposition de l'avis financier au 30 septembre 2025

Crédit Agricole du Languedoc : avis financier au 30/09/2025

L’avis financier au 30/09/2025 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24/10/2025.

Ce document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole du Languedoc : rubrique "Le Crédit Agricole"/"Informations réglementées" ou sur le lien suivant :

https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/informations/informations-reglementees.html

