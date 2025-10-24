CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 689 007,75 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9 402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire

Information financière trimestrielle : Résultats au 30 septembre 2025

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 24 octobre 2025, arrêté les comptes au 30 septembre 2025.

Chiffres clés (en millions €) 30/09/2024 30/09/2025 Variation Encours de crédits 20 655 20 856 + 1,0 % dont crédits habitat 13 664 13 808 + 1,1 % Encours collecte 26 745 27 691 + 3,5 % Nombre de contrats assurance



et prévoyance 542 666 558 059 + 2,8 %

Activité Crédit

Les encours de crédits ont progressé de 1,0% entre septembre 2024 et septembre 2025 ce qui confirme l’inflexion observée en juin après plusieurs mois de baisse des encours de crédits. Les crédits habitat contribuent grandement à cette reprise avec une hausse de l’encours de 1,1% sur la période.

Les réalisations de crédits amortissables atteignent 2,04 Md€ sur les trois premiers trimestres de l’année, en hausse de 30% par rapport à 2024. Là encore, les crédits habitats sont les plus gros contributeurs à cette hausse avec des réalisations de 1 071 M€ soit une hausse de 52% par rapport aux neuf premiers mois 2024.

Activité Collecte

L’encours de collecte reste dynamique avec une croissance de 3,5% sur un an pour atteindre 27,69 Md€ La collecte bilan progresse de 1,6% sur 12 mois pour atteindre 18,58 Md€

L’encours hors-bilan augmente de 7,9 % sous l’effet de l’évolution favorable des marchés boursiers sur 12 mois.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 2,8 % pour atteindre plus de 558 000 contrats à fin septembre 2025, avec plus de 55 000 nouveaux contrats souscrits sur les 9 premiers mois de l’année (+ 1,1%).

Développement fonds de commerce

Le stock de dépôts à vue continue de progresser et dépasse 652 300 comptes à fin septembre, soit une évolution de + 2,4 % sur un an. La nouvelle offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe près de 165 000 clients. Le nombre de sociétaires s’élèvent quant à lui à plus de 396 000, en progression de 2,8% sur un an. Le taux de clients sociétaires est de 51,4%.

Chiffres clés (en millions €) 30/09/2024 30/09/2025 Variation Produit Net Bancaire (PNB) 334,3 341,6 + 2,2 % Charges de fonctionnement -213,3 -223,0 + 4,6 % Résultat Brut d’Exploitation 121,0 118,6 - 2,0 % Coefficient d’Exploitation 63,8% 65,3% + 1,5 pts Résultat Net Social 80,5 80,8 + 0,3 % Résultat Net Consolidé (RNPG) 83,2 90,6 + 8,9 %

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 341,6 M€ au 30 septembre 2025, en hausse de 2,2 % sur un an. Les revenus liés aux commissions baissent de -3,8% au 30 septembre 2025 du fait d’un effet de base défavorable, l’année 2024 ayant été marquée par des revenus exceptionnels liés aux années antérieures. La marge d‘intermédiation, en revanche, affiche une hausse de 7,0% grâce à une pentification de la courbe de taux et une production de crédit plus soutenue. Les revenus liés aux placements progressent de 9,2 % du fait notamment des dividendes du Groupe perçus en juin.

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 223,0 M€, enregistrent une augmentation de + 4,6 % sur un an lié notamment aux investissements informatiques de la Caisse régionale.

Le coût du risque atteint 27,8 M€ sur les neufs premiers mois de l’année en baisse par rapport à 2024 (36,7 M€). Il reste toutefois impacté par plusieurs dossiers individuels importants dans un contexte économique incertain. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours se dégrade à 1,83 % (versus 1.63% en septembre 2024).

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin septembre 2025 s’établit à 80,8 M€, en hausse de 0,3 % sur un an.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe arrêté au 30 septembre 2025 s’établit à 90,6 M€, en hausse de 8,9% comparé à 2024.

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,5 Md€, représentant environ 60 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 126.5 % au 30 septembre 2025. Les prêts octroyés à la clientèle représentent plus de 75 % du bilan.

L’endettement de marché court terme est de 1,3 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 1,8 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 111 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 114% au 30/09/2025.

Nos fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,85 Md€ (données 30/06/2025). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD à 22,83 %.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse régionale ainsi que sa capacité de développement et d’accompagnement de ses clients sur son territoire.

Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s'élève à 220,30 € au 30/09/2025, en hausse de 75,5 % depuis le début de l'année et de 98,5% sur 12 mois glissants. En intégrant le dividende de 6,00 € distribué en juin 2025, la hausse sur 12 mois glissants est de 103,9%. Perspectives 2025











La Caisse régionale Sud Rhône Alpes continue de capitaliser sur les forces de son modèle de banquier assureur de proximité pour poursuivre son développement et l'accompagnement de tous ses clients dans un environnement macro-économique complexe.









Malgré le contexte de taux volatile, la Caisse régionale reste mobilisée auprès de ses clients tant sur les enjeux d’épargne que sur leurs projets d’investissement en atteste la reprise sur les réalisations de crédits qui se dessine depuis quelques mois.

La Caisse régionale poursuit le développement de ses services avec la structuration d’une expertise en transition énergétique, ainsi que les nouvelles offres de mobilité et de rénovation de l’habitat ce qui permet de diversifier notre activité tout en accompagnant notre territoire.

L’accélération sur le digital se confirme en 2025 avec le déploiement de nouveaux parcours en autonomie pour le client (versement épargne, déblocage crédit, devis et souscription assurance, déclaration sinistre, blocage et ajustement plafonds carte…) disponibles sur notre site internet et l’application Ma Banque.

Les synergies avec l’ensemble des métiers du Groupe Crédit Agricole permettent également à la Caisse régionale de proposer une gamme complète de solutions financières et de protection au service de toutes nos clientèles.

Forte de son modèle mutualiste robuste et diversifié, la Caisse régionale reste engagée pour agir dans l’intérêt de ses clients et de la société.

