Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2025

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Mise en œuvre d'une convention de gestion partielle de rachat d'actions

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN a sollicité l'assistance de deux Prestataires de Services d'Investissements pour les besoins de la mise en œuvre de son Programme de Rachat d'Actions tel qu'autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2025.

Selon les termes des Contrats conclus en date du 23 octobre 2025, il est convenu entre les parties que les Prestataires de Services d'Investissements vendront à COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, qui s'oblige à les acquérir, entre le 27 octobre 2025 et le 19 décembre 2025, une certaine quantité d'actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, dans la limite d’un montant de 400'000'000 euros (quatre cent millions d’euros), à un cours moyen déterminé de manière objective et indépendante par le marché pendant toute la durée du Contrat, moins une décote garantie, et ne pouvant en toute hypothèse excéder le prix maximum d'achat fixé par l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2025.

Les actions rachetées seront intégralement annulées.

