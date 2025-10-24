À venir… La Campagne nationale du coquelicot 2025 de la Légion

OTTAWA, Ontario, 24 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Campagne nationale du coquelicot de La Légion royale canadienne sera lancée officiellement dans une semaine, soit le vendredi 31 octobre, avec des initiatives renouvelées et d’autres qui feront leur retour.

« La Légion est très reconnaissante envers les nombreux donateurs qui, chaque année par leur générosité, nous permettent de servir notre communauté de vétérans, notamment en honorant la mémoire de nos soldats tombés au combat », a confié Berkley Lawrence, le président national. « En ce sens, nous cherchons constamment à améliorer l'accès aux coquelicots et à mettre à jour les ressources commémoratives. »

Restez à l'écoute pour plus de détails à suivre le 31 octobre, mais dont voici quelques faits saillants.

Deux fois plus de boîte « Donnez. Commémorez. »

Les boîtes électroniques « Donnez. Commémorez. », avec le support de RBC, et compatibles avec le paiement sans contact, faciliteront les dons dans des milliers d'autres lieux, soit plus de 2 300 en tout. Celles-ci s'ajouteront aux milliers d'autres boîtes traditionnelles qui seront disponibles aux emplacements habituels. Les donateurs pourront également faire des dons sur le site web de la Légion. Ce sera aussi la deuxième année d’une nouvelle collaboration entre la Légion et Amazon en ligne, qui permettra une fois de plus de renforcer considérablement la capacité de distribution de notre organisme, en offrant des coquelicots dans davantage de régions, notamment auprès de celles qui ne disposent pas d'une filiale à proximité. La boutique de la Légion sur Amazon propose également de nouveaux produits commémoratifs.

De coquelicots biodégradables et de généreux partenaires

La Légion continue d'offrir des coquelicots et des couronnes biodégradables; des fixations arrière de coquelicot sont aussi disponibles avec d'autres articles du Souvenir à l'adresse www.poppystore.ca/fr.

Chaque année, de généreux partenaires collaborent avec la Légion pour appuyer la distribution des coquelicots et encourager les dons. Parmi eux cette année, on pourra compter sur la Banque TD, qui distribuera des coquelicots dans toutes ses succursales au Canada, ainsi que sur les cafés Starbucks, qui recueilleront des dons par l’intermédiaire de leur système de points de vente. Les fonds recueillis dans le cadre de la Campagne seront ensuite directement transférés aux filiales de la Légion situées dans les communautés où se trouvent ces cafés.

Promouvoir le Souvenir et soutenir les vétérans

Près de 20 millions de dollars sont versés pour venir en aide aux vétérans tout au long de l'année, dont une grande partie provient de la Campagne du coquelicot annuelle. Ces fonds sont directement affectés à des initiatives visant à soutenir les vétérans canadiens et leurs familles, et contribuent également à promouvoir le Souvenir.

Le 11 novembre : Cérémonie nationale, Deux minutes de silence, Localisateur de cérémonies

Le 11 novembre, la Légion organisera la Cérémonie nationale du jour du Souvenir, laquelle sera diffusée en direct sur sa page Facebook. Une fois de plus, nous inviterons les Canadiens et Canadiennes, où qu’ils trouvent ce jour­là à observer, sur le coup de onze heures, les deux minutes de silence.

Partout au pays, les bénévoles de la Légion organiseront de nombreuses cérémonies locales. L’outil de repérage des cérémonies sur Legion.ca est régulièrement mis à jour pour aider les Canadiens à trouver un événement près de chez eux.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

