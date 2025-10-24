Filière économique de prévention et de réduction de la maladie : 7,7 milliards $ en économies pour le Québec d’ici 2030

MONTRÉAL, 24 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du Sommet Une nouvelle vision de la santé qui se tient aujourd’hui, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), en collaboration avec les membres du Consortium québécois d’innovation pour la réduction de la maladie et KPMG Canada, dévoile un rapport inédit démontrant le potentiel d’une filière économique de prévention et de réduction de la maladie au Québec.

Selon l’analyse réalisée, la création d’une telle filière permettrait au Québec de réduire l’incidence des maladies chroniques et de générer jusqu’à 7,7 milliards de dollars en économies d’ici 2030, soit près de 800 millions de dollars par année, tout en stimulant la création d’entreprises et d’emplois dans le secteur de la santé durable.

Un levier économique et social majeur

« Intitulé Nouvelle filière économique québécoise pour prévenir et réduire la maladie, le rapport démontre que la prévention peut devenir bien plus qu’une politique de santé publique : elle peut être un moteur économique et d’innovation », souligne Annouk Bissonnette, directrice exécutive en stratégie chez KPMG.

Une éventuelle filière soutiendrait deux axes distincts :

La création et la croissance d’entreprises spécialisées en prévention La réduction des coûts du système de santé et des services sociaux en lien avec l’adoption des solutions développées par les entreprises de la filière

Pour arriver à ces conclusions, KPMG a analysé 18 études de cas internationales et 17 études de cas locales, en lien avec cinq champs d’action prioritaires, soit les habitudes et modes de vie, le vieillissement de la population, les inégalités socioéconomiques, la santé mentale et les changements climatiques.

Une opportunité à saisir dès aujourd’hui

Ce dévoilement survient à un moment charnière : le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé en août 2025 la Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035, qui prévoit, entre autres, de réduire de 10 % le fardeau des maladies évitables et faire de la prévention un projet de société.

Pour Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ, ce rapport met en lumière une opportunité de taille : « La prévention n’est pas seulement un enjeu de santé publique, mais un véritable levier économique. Avec une filière structurée de prévention et de réduction de la maladie, le Québec peut économiser des milliards, améliorer la santé de sa population et stimuler l’économie locale. C’est une opportunité collective qu’il faut saisir dès aujourd’hui. »

Le rapport est disponible en ligne.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

À propos de KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales – Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux –, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org