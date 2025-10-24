Datavault AI, 본사를 필라델피아로 이전하며 AI 및 양자컴퓨팅 센터 확장과 자문위원회 강화로 혁신 가속화 추진

오리건주 비버튼, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 기반 데이터 가치평가, 수익화 및 Web 3.0 자산 토큰화 분야의 선도기업인 Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT)이 자사의 가속화된 성장 궤도에 맞춘 전략적 확장 계획을 오늘 발표했다. 이번 확장은 스위스 디지털 실물자산거래소(RWA Exchange)를 위한 Max International AG와의 파트너십, 뉴욕 기반 International Elements Exchange™ 출범을 위한 NYIAX 인수 및 나스닥 금융 프레임워크 관련 지식재산권 확보 등 최근 주요 이정표를 기반으로 하며, AI·블록체인·디지털 트윈 분야에서 고객 중심 혁신을 이끄는 글로벌 입지 강화를 목표로 하고 있다.

Datavault AI는 본사를 필라델피아 도심의 역사적 중심지로 이전할 계획이며, 부지 선정은 이사회가 지정한 특별위원회(subcommittee)가 담당한다. Datavault AI의 CEO인 내서니얼 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “필라델피아는 개인적으로 고향이기도 하며, 우리가 역사적으로 의미 있는 회사를 세우려는 곳이다. 바로 조지 워싱턴이 원래의 백악관 부지를 선택했던, 미국 민주주의가 태동한 그 땅에서 말이다.”라고 말했다.

네이트 브래들리(Nate Bradley) CEO는 이어 “이번 이전을 통해 미국 북동부 지역의 혁신과 인재의 중심지에 회사가 자리매김하는 한편 동부 해안의 주요 기술 허브와의 근접성을 통해 고객 서비스도 한층 강화할 수 있게 되었다. 필라델피아는 천혜의 자연미뿐 아니라 탁월한 인적·상업적 자원을 갖춘 도시이다. 우리는 본사를 도심 한가운데에 두어 필라델피아 공동체에 기여하고, 혁신과 리더십의 정신으로 그 활력을 불어넣고자 한다. 드렉셀대학교(Drexel University), 펜실베이니아대학교(University of Pennsylvania), 펜실베이니아주립대학교(Penn State University)를 비롯해 펜실베이니아 전역의 다양한 기관들과 맺은 소중한 협력 관계, 종교와 문화·예술·엔터테인먼트의 풍부한 전통이 결합되어, 이번 결정을 기쁜 마음으로 할 수 있었다. 우리는 2026년 캠페인 기간 내내 필라델피아에서 전력으로 활동할 계획이다.”라고 밝혔다.

한편, Datavault AI는 조지아주 샌디 스프링스(Sandy Springs) 로스웰 로드(Roswell Road) 9040번지에 ‘AI 및 양자컴퓨팅 우수센터(Center for AI and Quantum Computing Excellence)’를 새롭게 개소했다. 이 시설은 챠타후치 강(Chattahoochee River) 인근 23에이커의 녹지 위에 위치한 8층짜리 최첨단 유리 건물(Class A)로, 총 18만 평방피트(약 1만7천㎡) 규모를 자랑한다. 이 건물은 최신 고속 인프라와 온사이트 데이터센터를 갖추고 있으며, 22,000평방피트(약 2,000㎡) 규모의 층별 공간이 협력적 연구개발(R&D)에 최적화되어 있다. 센터는 조지아 공과대학교(Georgia Tech)와 조지아대학교(University of Georgia) 시스템과 연계하여 인재를 육성하고, 양자컴퓨팅과 인공지능 분야의 혁신적 성과를 촉진할 예정이다. Datavault AI는 현재 AI 엔지니어, 블록체인 전문가, 시스템 통합 전문가를 적극 채용 중이며, 기술 개발을 가속화하고 있다. 브래들리는 “조지아의 기술 생태계는 우리 양자 및 디지털 트윈 기술을 확장하는 데 핵심적인 역할을 하며, 고객 중심 솔루션을 신속히 상용화할 수 있는 기반을 제공한다.”라고 덧붙였다.

오리건주 비버튼에 위치한 기존 시설은 WiSA 엔지니어링(WiSA Engineering), Datavault AI 확장팀, 태평양 연안 지역(Pacific Rim) 영업 및 고객 지원 부서의 운영 거점으로 계속 유지되며, 전 세계 고객들을 대상으로 지속적인 서비스를 제공할 예정이다.

국제적 확장 전략의 일환으로, Datavault AI는 영국 런던 나이츠브리지(Knightsbridge)에 ‘양자컴퓨팅 및 디지털 트윈 대사관(Quantum Computing & Digital Twin Embassy)’을 개설해 토큰화 자산 및 AI 수익화 관련 유럽 협력을 강화할 계획이다.

거버넌스 부문에서는 이사회가 2명의 신규 자문위원 추가 영입을 승인했으며, 실사(due diligence) 완료 후 공식 발표할 예정이다. Datavault AI는 액센추어(Accenture plc, NYSE: ACN)의 북미 금융서비스 데이터 및 AI 부문 리더인 존 랫전(Dr. John Ratzan) 박사와 무스타크 파텔(Mustaq Patel)을 자문위원단에 영입했다. Datavault AI의 CEO 내서니얼 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “AI 확장 및 글로벌 전략 분야에서 두 분의 전문성은 고객 중심 성장 전략을 한층 가속화할 것”이라고 말했다. 그는 이어 “자문위원회는 또한 캘리포니아주 출신 민주당 전 하원 원내수석부총무(Former Democratic Minority Whip)인 앤서니(토니) 코엘로(Tony Coelho) 의원에게 참여 초청을 공식 전달했으며, 10월 말까지 두 개의 추가 자문직을 충원할 계획이다. 지금은 우리가 내리는 모든 결정이 중요한 시기이며, 이러한 자문 기구의 구성은 회사의 향후 방향성을 결정짓는 중대한 단계가 될 것”이라고 덧붙였다.

회사 측은 새로 개설한 런던 사무소를 즉시 활용하는 차원에서 줄리안 어셔(Julian Usher)를 영입, 1571® 이니셔티브를 총괄하도록 하였다. 1571은 런던 증권거래소(London Exchange)가 설립된 해인 1571년에 유래한 브랜드명으로, Datavault AI가 추진하는 예술·명품·고대 유물·고가 수집품 거래 플랫폼이다. 이 플랫폼은 기존의 구식 경매 및 평가 시스템을 대체하기 위해 개발된 데이터볼트 AI의 특허 기술인 *DataValue®와 DataScore® 에이전트를 기반으로 하며, 스마트 계약(Smart Contract) 및 Web 3.0 기반 솔루션을 활용해 자산 교환 방식을 혁신할 예정이다.

새 런던 지사에서 1571 프로젝트를 이끌게 된 줄리안 어셔는 “Datavault AI와 창립자인 네이트 브래들리(Nate Bradley)와 함께 8년 넘게 협력해왔다. 이번의 런던 확장을 통해 그들의 비전에 동참하게 되어 매우 기쁘다. Datavault AI는 인공지능(AI)과 토큰화를 활용하여, 그동안 글로벌 부유층에게만 한정되었던 예술품·명품·고가 수집품 시장을 디지털화하고 혁신할 것이다. 이 플랫폼은 접근성을 민주화함으로써 누구나 이러한 자산에 투자하고 참여할 수 있는 기회를 제공하며, 신진 예술가들이 성장할 수 있는 포용적 공간을 만들어낼 것”이라고 언급했다. 이어 “새로운 런던 본사는 뱅크시(Banksy)와 미켈란젤로(Michelangelo)와 같은 상징적인 예술가의 작품을 전시할 전용 갤러리를 갖추고 있다. 이를 통해 거리 예술가와 그래피티 아티스트 등 모든 이들이 우리의 혁신적 비전에 함께할 수 있는 안전하고 개방적인 플랫폼을 제공할 것이다. 최근 파리에서 벌어진 일련의 사건들을 고려할 때, 암호화폐 기반 자산, 데이터 수익화, 사이버 보안에 대한 논의는 매우 중요하다. 우리는 그 중심에서 의미 있는 역할을 하고 있으며, 런던은 바로 이런 일을 위해 존재하는 도시이다. 우리는 준비되어 있다.”라고 덧붙였다.

이러한 일련의 조치는 Datavault AI가 Web 3.0 시대의 변화 속에서 특허 기반 플랫폼을 통해 혁신적이고 서비스 지향적인 솔루션을 최우선으로 하며 빠르게 성장하고 있음을 보여준다.

Mr. Mustaq Patel 소개

무스타크 파텔(Mustaq Patel)은 런던에 본사를 둔 국제 재생에너지 기업 신드리고 홀딩스 리미티드(Cindrigo Holdings Limited)의 그룹 매니징 디렉터이다. 또한 클라우드 헬스 테크놀로지스 그룹(Cloud Health Technologies Group)의 이사이자, 세인트키츠앤네비스(Saint Kitts & Nevis) 소재 해밀턴 리저브 은행(Hamilton Reserve Bank)의 고문으로 활동하고 있다.

파텔은 인수합병(M&A) 분야에서 폭넓은 경력을 보유하고 있으며, 휴렛팩커드(Hewlett-Packard), 콤팩(Compaq), 포드 자동차(Ford Motor Company), 허치슨 왐포아(Hutchison Whampoa), 랭크 오거나이제이션(The Rank Organization), 에어버스(Airbus), 로열뱅크오브스코틀랜드(Royal Bank of Scotland) 등 글로벌 기업들을 자문한 바 있다. 또한 세계보건기구(WHO) 자문위원으로도 활동했으며, 경력 초기에는 브루나이투자청(Brunei Investment Agency)에서 자산 회수 및 구조조정 업무를 담당했다.

기업 경영 외에도 파텔은 만델라 가문이 운영하는 기업 ‘더 롱 로드 투 프리덤(The Long Road to Freedom)’의 고문으로서, 인공지능(AI)과 블록체인을 활용해 혁신·지속가능성·사회적 영향력을 연결하는 프로젝트를 지원하고 있다. 이는 책임 있는 성장과 글로벌 협력에 대한 그의 헌신을 잘 보여준다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™ (나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 인공지능(AI)을 기반으로 한 데이터 경험, 자산 평가 및 수익화 분야를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향과 데이터 과학 두 부문에서 협업 중심의 포괄적인 솔루션을 제공한다. 데이터볼트 AI의 음향과학(Acoustic Science) 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 비롯해 업계 최초의 기초 공간 및 다채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍, 동기화 및 다채널 간섭 제거에 관한 지식재산(IP)을 포함한다. 데이터과학(Data Science) 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 힘을 활용해 체험형 데이터 인식, 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 기반 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야를 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선싱을 포함한 종합 솔루션을 지원한다. 정보 데이터 교환(Information Data Exchange®, IDE)은 물리적 실물 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 초상권·이름·이미지(Name, Image, Likeness, NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성을 갖춘 책임 있는 AI 생태계를 조성한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 분석 및 데이터 관리, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공한다. 본사는 미국 오리건주 비버튼(Beaverton, OR)에 있으며, 자세한 내용은 www.dvlt.ai에서 확인할 수 있다.

Honorable Former Congressman Tony Coelho Democrat of California 소개

캘리포니아주 출신 전 하원의원인 토니 코엘로(Tony Coelho)는 미국 민주당 소속 정치인으로, ‘미국장애인법(Americans with Disabilities Act (ADA)’의 주요 발의자로 가장 잘 알려져 있다. 본명은 앤서니 리 코엘로(Anthony "Tony" Lee Coelho)이며 1979년부터 1989년까지 미국 연방 하원의원으로 재직했다. 또한 민주당 역사상 최초로 선출된 하원 원내수석부총무(Majority Whip)를 역임했다. 의원직 이후에도 그는 장애인 인권 옹호 운동의 선구자로 활동하며, 미국 간질재단(Epilepsy Foundation) 이사회 구성원으로 참여하는 등 장애인의 권익 증진과 포용적 사회 구축을 위해 헌신해왔다.

미래예측진술

이 보도자료에는 1995년 제정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권 관련 법률의 개정 규정에 따른 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “기대한다(expect)”, “~할 것이다(will)”, “예상한다(anticipates)”, “지속한다(continues)” 등의 단어와 그 변형 또는 유사한 미래지향적·조건적 표현은 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에 포함된 당사의 사업 기회와 전망, 전략, 향후 매출 기대, 라이선스 사업, 특허 관련 계획, 그리고 특허 기술의 성공적 실행에 대한 진술은 당사 및 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 유의해야 한다. 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 미래예측진술에서 나타난 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음과 같은 위험이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 즉 발행 및 승인된 모든 지식재산권(IP)을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 효과적으로 활용하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 본 보도자료에 언급된 다양한 특허를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 및 지속적인 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 일반적인 시장, 경제 및 기타 환경 요인, 계속기업(going concern)으로서의 존속 능력, 자사 보통주의 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리 및 운영·예산 계획의 실행 능력, 재무 목표 달성 능력, 라이선스 보유자가 당사 기술을 실제 제품에 적용할 정도 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산권 관련 위험 등이다. 이러한 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 공시 서류에서 보다 자세히 설명되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보나 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이 자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

