Datavault AI Mengumumkan Pemindahan Ibu Pejabat ke Philadelphia, Pengembangan Pusat AI dan Kuantum serta Perluasan Lembaga Penasihat untuk Mendorong Inovasi Pantas

BEAVERTON, Oregon, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam penilaian data berasaskan AI, penjanaan hasil, dan pengewangan aset Web 3.0, hari ini mengumumkan peluasan strategik yang mencerminkan trajektori pertumbuhan pesat syarikat. Bertitik tolak daripada pencapaian terkini—termasuk kerjasama dengan Max International AG bagi pertukaran Swiss Digital RWA Exchange serta pengambilalihan NYIAX dan harta intelek yang memberikan akses kepada rangka kerja kewangan Nasdaq untuk pelancaran International Elements Exchange™ berpangkalan di New York—syarikat kini memperkukuh kehadiran globalnya bagi memacu inovasi berteraskan pelanggan dalam AI, blockchain dan kembar digital.

Datavault AI akan memindahkan ibu pejabat korporatnya ke kawasan pusat bandar bersejarah Philadelphia, dengan pemilihan lokasi dikendalikan oleh jawatankuasa kecil yang dilantik oleh lembaga pengarah. “Philadelphia ialah tempat asal saya,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI, Nathaniel Bradley, “dan di sinilah kami berhasrat membina sebuah syarikat yang bermakna dalam sejarah—di tanah yang pernah dipilih oleh George Washington untuk Rumah Putih asal, tempat lahirnya demokrasi kita.”

Beliau menambah, “Langkah ini meletakkan kami di tengah-tengah ekosistem inovasi dan bakat di wilayah Timur Laut Amerika Syarikat, sekali gus membolehkan perkhidmatan pelanggan yang lebih mendalam melalui akses langsung kepada hab teknologi di Pantai Timur. Keindahan semula jadi Philadelphia hanya ditandingi oleh kekuatan luar biasa sumber manusia dan komersialnya. Kami bersedia untuk menyumbang kepada komuniti Philadelphia dengan menempatkan ibu pejabat syarikat kami di kawasan pusat bandar dan berharap dapat menyemarakkan semangat inovasi serta kepimpinan di sana. Hubungan erat kami dengan Drexel, University of Pennsylvania, Penn State serta pelbagai organisasi lain di seluruh wilayah Pennsylvania telah membentuk sejarah kerjasama yang tiada tandingan—dilengkapi dengan tempat ibadat dan hiburan untuk pasukan kami yang semakin berkembang dan berbilang latar belakang serta warisan sejarah dan seni yang menjadikan keputusan ini satu langkah yang kami ambil dengan penuh rasa syukur. Kami berhasrat untuk beroperasi sepenuhnya di Philadelphia sepanjang kempen 2026 kami.”

Pada masa yang sama, syarikat telah membuka Pusat Kecemerlangan AI dan Pengkomputeran Kuantum di 9040 Roswell Road, Sandy Springs, Georgia—sebuah bangunan pejabat moden bertaraf Kelas A setinggi lapan tingkat dengan reka bentuk kaca, meliputi keluasan 180,000 kaki persegi di atas tanah berkeluasan 23 ekar berhutan yang terletak di sepanjang Sungai Chattahoochee. Menampilkan infrastruktur berkelajuan tinggi yang moden serta pusat data di lokasi, makmal ini dioptimumkan untuk pengkomputeran termaju dengan pelan lantai seluas 22,000 kaki persegi yang ideal bagi aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara kolaboratif. Pusat ini akan bekerjasama dengan sistem Georgia Tech dan University of Georgia bagi tujuan pengambilan bakat, sekali gus merangsang kemajuan dalam bidang pengkomputeran kuantum dan AI. Datavault AI kini giat merekrut jurutera AI, pakar blockchain dan pakar integrasi sistem dengan tujuan untuk mempercepatkan pembangunan. “Ekosistem teknologi Georgia amat penting untuk memperluas teknologi kuantum dan kembar digital kami, sekali gus memastikan pelaksanaan penyelesaian berfokuskan pelanggan dapat dilakukan dengan pantas,” tambah Bradley.

Kemudahan di Beaverton, Oregon akan terus beroperasi bagi menyokong WiSA Engineering, pasukan peluasan Datavault AI, serta aktiviti jualan dan sokongan pelanggan di rantau Pasifik, sekali gus memastikan kesinambungan perkhidmatan yang lancar kepada pelanggan global.

Sebagai sebahagian daripada usaha peluasan antarabangsa yang berterusan, Datavault AI akan membuka Kedutaan Pengkomputeran Kuantum & Kembar Digital di Knightsbridge, London, United Kingdom bagi memperkukuh kerjasama strategik di Eropah dalam pengewangan aset bertoken dan AI.

Dalam perkembangan tadbir urus, lembaga pengarah telah meluluskan pelantikan dua ahli penasihat tambahan. Pengumuman rasmi akan dibuat selepas proses penilaian menyeluruh selesai. Datavault AI mengalu-alukan penyertaan Dr. John Ratzan, Ketua Data dan AI Perkhidmatan Kewangan Amerika Utara di Accenture plc (NYSE: ACN) serta Encik Mustaq Patel ke dalam lembaga penasihat utama syarikat. “Kepakaran mereka dalam penskalaan AI dan strategi global akan memacu pertumbuhan kami yang berfokuskan pelanggan,” ujar Bradley. “Lembaga penasihat turut diberi mandat untuk melantik ahli tambahan dan telah mengundang Yang Berhormat Ahli Kongres Anthony “Tony” Coelho, bekas Ketua Majority Whip Demokrat dari California. Selain itu, dua lagi jawatan dijangka akan diisi menjelang akhir Oktober, tertakluk kepada pencapaian sasaran yang ditetapkan bagi badan penasihat strategik ini, yang telah diwujudkan pada saat setiap keputusan membawa impak besar.”

Memanfaatkan segera lokasi baharu di London, syarikat telah melantik Julian Usher untuk mengetuai inisiatif 1571® miliknya. 1571, jenama yang diilhamkan daripada tahun penubuhan Bursa London, merupakan platform Datavault AI bagi seni, aset mewah, artifak dan koleksi bernilai tinggi. Platform ini akan memanfaatkan ejen berpaten syarikat—DataValue® dan DataScore®—yang dibangunkan untuk menggantikan sistem lelongan dan penilaian tradisional, sekali gus membuka jalan kepada penyelesaian baharu berasaskan kontrak pintar dan teknologi Web 3.0 untuk urus niaga.

Julian Usher, yang akan mengetuai inisiatif 1571 Datavault AI dari operasi baharu di London, menyatakan: “Setelah bekerjasama dengan Datavault AI dan pengasasnya, Nate Bradley, selama lebih lapan tahun, saya amat teruja untuk menyokong peluasan mereka ke London, di mana mereka akan menerajui pendigitalan aset dunia sebenar. Dengan memanfaatkan teknologi AI dan tokenisasi, Datavault AI bersedia untuk mentransformasi dunia seni, aset mewah dan koleksi bernilai tinggi—pasaran yang lazimnya dikuasai oleh golongan elit antarabangsa. Platform inovatif kami akan mendemokrasikan akses, membolehkan semua pihak melabur serta terlibat dengan aset-aset ini, sambil mewujudkan ruang yang inklusif untuk bakat baharu berkembang. Ibu pejabat baharu di London, yang menampilkan galeri eksklusif, akan mempamerkan karya ikonik daripada artis seperti Banksy dan Michelangelo, sekali gus menawarkan ruang yang selamat dan mudah diakses untuk semua—termasuk artis jalanan dan grafiti terkemuka—untuk turut serta dalam visi transformatif kami. Berikutan perkembangan terkini di Paris, perbincangan mengenai sauh kripto, pengewangan data dan keselamatan siber semakin mendapat perhatian. Saya berbangga dengan usaha kami di sini dan London sememangnya tempat yang ideal untuk memacu visi tersebut. Kami sudah bersedia.”

Inisiatif-inisiatif ini menyerlahkan komitmen Datavault AI terhadap peluasan pantas sambil mengutamakan penyelesaian inovatif berorientasikan perkhidmatan dalam landskap Web 3.0 yang terus berkembang melalui platform berpaten.

Perihal Encik Mustaq Patel

Encik Mustaq Patel ialah Pengarah Urusan Kumpulan bagi Cindrigo Holdings Limited, sebuah perusahaan tenaga boleh diperbaharui bertaraf antarabangsa yang beribu pejabat di London. Beliau juga berkhidmat sebagai Pengarah bagi Cloud Health Technologies Group serta Penasihat kepada Hamilton Reserve Bank di St. Kitts & Nevis.

Encik Patel mempunyai pengalaman luas dalam bidang penggabungan dan pengambilalihan, dengan pengalaman memberi nasihat kepada pelanggan global termasuk Hewlett-Packard, Compaq, Ford Motor Company, Hutchison Whampoa, The Rank Organization, Airbus serta Royal Bank of Scotland. Encik Patel turut pernah berkhidmat sebagai Penasihat kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Pada peringkat awal kerjayanya, beliau pernah berkhidmat dengan Brunei Investment Agency dalam usaha pemulihan dan penstrukturan semula aset.

Selain peranan kepimpinan korporatnya, Encik Patel turut berkhidmat sebagai Penasihat kepada syarikat keluarga Mandela, The Long Road to Freedom, di mana beliau menyokong inisiatif yang menggabungkan inovasi, kelestarian dan impak sosial melalui penggunaan AI dan blockchain, sekali gus mencerminkan komitmen beliau terhadap pertumbuhan bertanggungjawab dan kerjasama global.

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) menerajui pengalaman data dipacu oleh AI, penilaian dan pengewangan aset dalam ekosistem Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, OR. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Perihal Yang Berhormat Bekas Ahli Kongres Tony Coelho, Demokrat dari California

"Yang Berhormat Bekas Ahli Kongres Tony Coelho" merujuk kepada Anthony "Tony" Lee Coelho, bekas Wakil Rakyat Amerika Syarikat bagi negeri California yang paling dikenali sebagai penaja utama Akta Orang Kurang Upaya Amerika (ADA). Sebagai seorang Demokrat, beliau berkhidmat di Dewan Perwakilan dari tahun 1979 hingga 1989 dan merupakan individu pertama yang dipilih sebagai Majority Whip bagi Parti Demokrat. Sejak itu, beliau telah menjadi penyokong utama hak golongan kurang upaya dan merupakan ahli lembaga pengarah bagi Epilepsy Foundation.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, sebagaimana yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “menganggarkan” dan variasi perkataan seumpamanya serta ungkapan bersifat masa depan atau bersyarat adalah bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan sedemikian, termasuk kenyataan dalam siaran ini mengenai peluang dan prospek perniagaan kami, strategi, jangkaan hasil masa depan, inisiatif pelesenan, inisiatif paten serta pelaksanaan teknologi yang dipatenkan secara berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan kami, secara semula jadi adalah tidak pasti. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada: keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi meningkatkan pegangan pasaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran ini; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan lain-lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta bajet kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami dalam produk mereka, jika ada; garis masa untuk pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek; dan risiko lain seperti yang dihuraikan sepenuhnya dalam pemfailan kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

