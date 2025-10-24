Datavault AI 宣布总部迁址费城，拓展 AI 与量子计算中心，并扩充咨询委员会以加速创新

俄勒冈州比弗顿, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 驱动的数据估值、变现及 Web 3.0 资产代币化领域领导者 Datavault AI Inc.（NASDAQ：DVLT）今日宣布一系列战略扩张计划，彰显其加速发展态势。 公司于近期取得多项里程碑式进展，包括与 Max International AG 合作建立瑞士数字现实世界资产交易所，以及收购 NYIAX 及其知识产权以接入 Nasdaq 金融框架，为其计划在纽约推出的 International Elements Exchange™ 做准备。在此基础上，公司正全面提升其全球业务布局，致力于推动 AI、区块链及数字孪生技术领域以客户为中心的创新。

Datavault AI 将把企业总部迁至费城历史悠久的市中心，选址工作由董事会指定的小组委员会负责。 Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“费城是我的家乡。我们立志在此地打造一家具有历史意义的企业——这里正是 George Washington 当年选址建造首座白宫的地方，也是我们民主制度的发源地。”

Nate 补充道：“此次迁址使我们立足于美国东北部创新与人才的核心地带，能够利用毗邻东海岸科技枢纽的地理优势，为客户提供更深入的服务。 费城不仅拥有得天独厚的自然美景，更蕴藏着无与伦比的人力与商业资源。 我们已准备好通过将总部设立在市中心，为费城社区贡献力量，并希望以创新与引领精神为这座城市注入活力。 我们与德雷塞尔大学（Drexel）、宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）、宾州州立大学（Penn State）等大宾州地区众多院校建立的珍贵合作关系拥有无可比拟的历史积淀。这里不仅为我们日益壮大的多元背景团队成员提供了丰富的宗教活动场所与娱乐设施，更蕴藏着深厚的历史底蕴与艺术精髓——正是这些因素让我们欣然作出此项决定，并计划在 2026 年的整个项目推进期间，在费城全面开展各项工作。”

与此同时，公司已在佐治亚州桑迪斯普林斯市（Sandy Springs）罗塞尔路（Roswell Road）9040 号开设了 AI 与量子计算卓越中心。这座顶尖的甲级八层玻璃幕墙写字楼坐落于查塔胡奇河（Chattahoochee River）畔 23 英亩的森林绿地中，总面积达 18 万平方英尺。 该实验室配备现代化高速基础设施及现场数据中心，专为先进计算而优化；其每层 2.2 万平方英尺的开阔空间，堪称协同研发的理想之地。 该中心将与佐治亚理工学院（Georgia Tech）及佐治亚大学（University of Georgia）系统展开人才招聘合作，共同推动量子计算与 AI 领域实现突破性创新。 Datavault AI 正在积极招募 AI 工程师、区块链专家及系统集成人才以加速开发。 Bradley 补充道：“佐治亚州的科技生态体系对我们量子计算与数字孪生技术的规模化应用至关重要，这将确保我们以客户为中心的解决方案得以快速部署。”

俄勒冈州比弗顿的原设施将继续保持运营，为 WiSA Engineering、Datavault AI 扩展团队及环太平洋地区的销售与客户支持部门提供支持，确保其能为全球客户提供无缝衔接的服务。

在国际化拓展方面，Datavault AI 将于英国伦敦骑士桥区（Knightsbridge）设立量子计算与数字孪生事务处（Quantum Computing & Digital Twin Embassy），深化欧洲在代币化资产与 AI 变现领域的合作。

在治理方面，董事会已批准新增两名咨询委员，具体人选将在完成尽职调查后公布。 Datavault AI 欣然宣布 Accenture plc（NYSE: ACN）北美金融服务数据与 AI 负责人 John Ratzan 博士与 Mustaq Patel 先生加入公司顶尖咨询委员会。 Bradley 评论道：“他们在 AI 规模化应用与全球战略方面的专长，将推动我们以客户为中心的增长。 该咨询委员会已被授权吸纳更多成员，且目前已向加州前民主党多数党党鞭 Anthony ‘Tony’ Coelho 众议员阁下发出邀请。此外，若我们能达成现阶段确立的组建这个重要顾问委员会的目标，则将在 10 月底前填补另外两个席位——当下我们作出的每一项决策都至关重要。”

公司已立即启用伦敦新址，并聘请 Julian Usher 负责领导 1571® 项目。 该品牌名称源自伦敦交易所创立之年份（1571 年），是 Datavault AI 专为艺术品、奢侈品资产、古玩及高价值收藏品打造的平台。平台将运用公司获得专利的智能体 DataValue® 与 DataScore®，取代陈旧的拍卖与估值机制，开创基于智能合约与 Web 3.0 的全新交易所解决方案。

在伦敦新运营中心领导 Datavault AI 1571 项目的 Julian Usher 表示：“我与 Datavault AI 及其创始人 Nate Bradley 的合作已逾八载。如今能支持他们拓展伦敦业务，我感到非常激动——他们将在这里开创实物资产数字化的先河。 依托 AI 与代币化，Datavault AI 将为艺术界、奢侈品资产及高价值收藏品市场——这些传统上仅为全球富裕阶层服务的领域——带来革命性变革。 我们的创新平台将实现投资民主化，让每个人都能参与这些资产的投资与互动，同时为新兴人才构建包容性的成长空间。 伦敦新总部将设有专属艺术展厅，展示从 Banksy 到 Michelangelo 等艺术巨匠的标志性作品。我们将为所有艺术家——包括备受爱戴的街头与涂鸦艺术家——提供安全、便捷的参与方式，共同实现这一转型愿景。 鉴于近期巴黎事件的影响，关于加密锚定、数据变现与网络安全的讨论显得尤为重要。我为我们在此领域的工作感到自豪，伦敦正是实现这一使命的理想之地。 我们已准备就绪。”

这些举措充分彰显了 Datavault AI 在快速扩张的同时，致力于通过专利平台，在演进中的 Web 3.0 生态圈内提供以服务为导向的创新解决方案。

关于 Mustaq Patel 先生

Mustaq Patel 先生为伦敦国际可再生能源企业 Cindrigo Holdings Limited 的集团董事总经理。 他同时兼任 Cloud Health Technologies Group 董事及圣基茨和尼维斯 Hamilton Reserve Bank 顾问。

Patel 先生在并购领域拥有丰富的经验，曾为 Hewlett-Packard、Compaq、Ford Motor Company、Hutchison Whampoa、The Rank Organization、Airbus 和 Royal Bank of Scotland 等国际客户提供咨询服务。 他还曾担任世界卫生组织顾问。 其职业生涯早期曾在文莱投资局 (Brunei Investment Agency) 参与资产回收与重组工作。

除企业领导职务外，Patel 先生还担任曼德拉家族企业 The Long Road to Freedom 顾问，通过 AI 与区块链技术推动创新、可持续发展、社会影响力相融合的倡议，践行其关于负责任增长与全球协作的承诺。

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™（Nasdaq：DVLT）正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

关于加州民主党前众议员 Tony Coelho 阁下

“前众议员 Tony Coelho 阁下”是指 Anthony "Tony" Lee Coelho，曾任美国加州众议员，其最著名的身份是《美国残疾人法》(ADA) 的主要发起人。 作为民主党人，他于 1979 年至 1989 年在众议院任职，是首位经选举产生的民主党多数党党鞭；此后，他成为残疾人权益的杰出倡导者，并担任癫痫基金会 (Epilepsy Foundation) 董事会成员。

前瞻性陈述

本新闻稿包含依据经修订的 “1995 年美国私人证券诉讼改革法案” 及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。 敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。 实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。 本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性陈述。

企业通讯

IBN

得克萨斯州奥斯汀市

www.InvestorBrandNetwork.com

办公室电话：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒体联系方式：

marketing@dvlt.ai

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a4c2415-dfde-4de4-b5a4-04348c0a4753