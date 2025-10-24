Datavault AI 宣佈將總部遷至費城，擴建 AI 與量子運算中心，並增設諮詢委員會以全力推進創新速度

俄勒岡州比弗頓, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在人工智能 (AI) 驅動數據估值、盈利化及Web 3.0 資產代幣化 領域引領在前的 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 今天宣佈策略擴張計劃，展現其加速成長的發展佈局。 公司近期重要里程碑包括與 Max International AG 合作建立瑞士數碼現實世界資產交易所 (Swiss Digital RWA Exchange)，併購 NYIAX 及其知識產權以接入 Nasdaq 金融框架，籌備推出紐約 International Elements Exchange™，正持續擴展全球佈局，推動以客戶為中心的 AI、區塊鏈及數碼分身技術創新。

Datavault AI 將把企業總部遷至費城歷史悠久的市中心區域，董事會專責小組負責選址工作。 Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「費城不僅是我的家鄉，更是我們矢志建立歷史性企業的根基。這裏承載著華盛頓總統 (George Washington) 指定為首座白宮選址的榮光，亦是美國民主制度的發源地。」

Nate 續稱：「是次遷址讓我們坐落於美國東北部的創新與人才核心區域，發揮鄰近東岸科技樞紐的地理優勢，深化客戶服務。 費城不僅擁有自然美景，還有雄厚的人力資源及商業實力。 透過將企業總部設立於市中心區域，我們已準備就緒為費城社區作出貢獻，並以創新精神及領導思維為城市注入新動能。 我們與 Drexel、University of Pennsylvania、Penn State 及大賓州地區眾多機構的珍貴合作關係蘊藏深厚淵源，為背景多元的成長中團隊成員提供豐富的信仰場所及娛樂設施，加上深厚的歷史藝術底蘊，促使我們欣然作此決定，並計劃於 2026 年全面推進費城發展藍圖。」

與此同時，公司於喬治亞州桑迪斯普林斯市 9040 Roswell Road 啟用 AI 與量子運算卓越中心，這座甲級八層玻璃幕牆辦公大樓綻放頂尖鋒芒，坐落查特胡奇河畔 23 英畝的林地上，總面積達 18 萬平方呎。 實驗室配備現代化高速基礎設施與就地數據中心，每層 22,000 平方呎的樓面設計專為合作研發 (R&D) 度身打造，充分支援先進運算需求。 中心將與 Georgia Tech 及 University of Georgia 系統合作招募人才，促進量子運算及 AI 領域的突破性發展。 Datavault AI 正積極招聘 AI 工程師、區塊鏈專家及系統整合專家，以加速開發先進技術。 Bradley 補充道：「喬治亞州的科技生態系統對擴展量子及數碼分身技術非常重要，能夠確保迅速部署客戶為本方案。」

俄勒岡州比弗頓廠區將繼續營運，為 WiSA Engineering、Datavault AI 擴充團隊及環太平洋區銷售及客戶支援提供支援，維持全球客戶無縫服務體驗。

為了進一步擴展國際版圖，Datavault AI 將於英國倫敦騎士橋設立量子運算與數碼分身大使館，推進歐洲區在資產代幣化與 AI 盈利化領域的合作。

在管治最新動態方面，董事會批准新增兩名顧問成員，並於盡職審查程序完結後公佈詳情。 Datavault AI 歡迎 Accenture plc (NYSE: ACN) 金融服務數據與 AI 北美區主管 John Ratzan 博士及 Mustaq Patel 先生加入其領先諮詢委員會。 Bradley 說道：「兩位在 AI 規模化與全球策略方面具備專業經驗，將推動我們以客戶為中心的增長計劃。 諮詢委員會已獲授權邀請加州前民主黨多數黨黨鞭 Anthony “Tony” Coelho 榮譽議員加入，並將於 10 月底前完成兩個新增席位的任命。只要我們能如期達成組成這支關鍵顧問團隊的目標。現階段，每個決策都舉足輕重。」

倫敦新址馬上投入運作，公司任命 Julian Usher 指導其 1571® 計劃項目。 1571 品牌名稱紀念倫敦交易所創立之年，是 Datavault AI 專注藝術品、奢侈品、古董及高價值收藏品的交易平台，將運用公司專利技術 DataValue® 及 DataScore® 系統，取代傳統拍賣及估值機制，轉向智能合約及 Web 3.0 技術驅動的新型交易解決方案。

負責督導 Datavault AI 1571 計劃的 Julian Usher 於倫敦新營運中心指出：「與 Datavault AI 及其創辦人 Nate Bradley 長達八年的合作歷程，令我很興奮能助其進軍倫敦，成為現實世界資產數碼化轉型的先驅。 透過運用 AI 及代幣化技術，Datavault AI 將徹底變革藝術領域、奢侈品市場及高價值收藏品交易，突破這些原本僅限全球富豪參與的市場疆界。 我們的創新平台將推動普惠金融，讓普羅大眾都能參與這些資產的投資及交易，同時為新晉人才打造共融環境。 倫敦新總部設有專屬藝廊，將展出來自 Banksy、Michelangelo 等藝術家的名作，讓包括街頭與塗鴉藝術家在內的所有人安全便捷地參與，共同實現我們的轉型願景。 巴黎事件後，關於加密錨定、數據盈利化及網絡安全的討論更加迫切，我對我們在此方面付出的努力深感驕傲，而倫敦正是成就此業的最佳據點。 我們已蓄勢待發，準備就緒。」

這些計劃彰顯 Datavault AI 致力快速擴張，同時在 Web 3.0 變革浪潮中透過專利平台優先發展服務導向的創新解決方案。

關於 Mustaq Patel 先生

Mustaq Patel 先生為總部位於倫敦的國際可再生能源企業 Cindrigo Holdings Limited 的集團董事總經理。 他亦擔任 Cloud Health Technologies Group 董事兼聖基茨與尼維斯 Hamilton Reserve Bank 顧問。

Patel 先生具備豐富的併購經驗，曾為 Hewlett-Packard、Compaq、Ford Motor Company、Hutchison Whampoa、The Rank Organization、Airbus 及 Royal Bank of Scotland 等國際客戶提供顧問服務。 Patel 先生亦曾擔任 World Health Organization 顧問。 在事業初期，他曾與 Brunei Investment Agency 合作進行資產回收與重整工作。

除了企業領導職務外，Patel 先生亦擔任 Mandela 家族企業 The Long Road to Freedom 顧問，支持運用 AI 與區塊鏈技術串連創新、可持續發展及社會影響力的計劃，體現其對負責任增長及全球協作的承諾。

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多聲道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多聲道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

關於榮譽前國會議員 Tony Coelho 加州民主黨代表

「榮譽前國會議員 Tony Coelho」意指 Anthony "Tony" Lee Coelho，這位加州前美國眾議員以擔任《美國殘疾人法案》(Americans with Disabilities Act (ADA)) 主要發起人而著稱。 身為民主黨員，他於 1979 至 1989 年期間間任職眾議院，是民主黨首位經選舉產生的多數黨黨鞭，隨後更成為殘疾人士權益的主要倡導者及癲癇基金會 (Epilepsy Foundation) 董事會成員。

前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性陳述」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、授權計劃、專利計劃及專利技術的成功執行，均基於估計及假設，儘管我們及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入：我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

企業傳訊

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Office

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒體聯絡人：

marketing@dvlt.ai

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a4c2415-dfde-4de4-b5a4-04348c0a4753