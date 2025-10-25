La John Langdon Down Foundation gana el premio F1® Allwyn Global Community Award en el Gran Premio de México

Iniciativa con sede en Ciudad de México recibe una donación de 100.000 euros de Allwyn para apoyar su misión de desarrollar todo el potencial de los niños con síndrome de Down



CIUDAD DE MÉXICO, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, la multinacional dedicada al entretenimiento, sorteos y Formula 1 anunciaron a la John Langdon Down Foundation como ganadora del F1® Allwyn Global Community Award en México y de la donación de 100.000 euros (equivalente a más de 2.1 millones de pesos mexicanos). La donación, cortesía de Allwyn, se utilizará para promover el trabajo positivo de la fundación en la comunidad local a través de su programa integrado de atención y educación, que apoya a los niños con síndrome de Down y a sus familias.

La maestra Sylvia García Escamilla, presidenta de la John Langdon Down Foundation, gana el premio F1® Allwyn Global Community Award en el Autódromo Hermanos Rodríguez previo al Gran Premio de México.

Situada en la Ciudad de México, sede del GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 DE FORMULA 1® – del 24 al 26 de octubre de 2025, la John Langdon Down Foundation es una institución pionera dedicada a promover los derechos humanos, la dignidad y el potencial de las personas con síndrome de Down de todas las edades. La fundación reconoce que los niños con síndrome de Down en México no siempre cuentan con las condiciones necesarias para alcanzar el éxito: las necesidades educativas, de salud y de desarrollo generalmente se abordan de forma aislada, lo que puede obstaculizar sus oportunidades de aprender y ser independientes.

La iniciativa galardonada de la fundación pretende abordar esta brecha con la donación de Allwyn. En los próximos 12 meses, ayudará a 89 niños de 6 a 18 años con síndrome de Down a desarrollar su potencial y empoderará a aproximadamente 445 miembros de la familia (incluidos padres y cuidadores) con capacitación y apoyo. A largo plazo, el objetivo es dar a estos niños más independencia al mejorar la educación, las oportunidades de empleo y la inclusión social. En última instancia, el proyecto tendrá un impacto social más amplio al poner de relieve las capacidades de las personas con síndrome de Down para acabar con estereotipos, cambiar percepciones y fomentar una sociedad más tolerante.

La F1 ha sido un colaborador clave en el trabajo de la fundación durante varios años. En 2022, adquirió obras de arte y marcos personalizados creados por personas con síndrome de Down. Más recientemente, brindó a sus estudiantes la oportunidad de participar en juegos y actividades inclusivas en el circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, incluyendo encuentros con pilotos y la posibilidad de poner a prueba sus habilidades en simuladores de carreras.

El F1® Allwyn Global Community Award, introducido este año como parte de la asociación plurianual entre F1 y Allwyn, refleja un compromiso compartido de impulsar un cambio positivo y retribuir a las comunidades en las que operan.

Durante la temporada 2025, los jueces elegirán un total de cuatro iniciativas locales vinculadas a la F1 que tengan un impacto positivo en sus países (que podrían incluir avances en educación, cultura, bienestar y sostenibilidad) para ganar una donación de Allwyn de 100.000 euros. El ganador restante de esta temporada recibirá el F1® Allwyn Global Community Award en el GRAND PRIX HEINEKEN LAS VEGAS 2025 DE FORMULA 1® (del 20 al 22 de noviembre de 2025).

El objetivo de Allwyn es ampliar el premio para cubrir más carreras en la temporada 2026 y galardonar aún más proyectos que marquen una diferencia significativa.

Andria Vidler, directora ejecutiva de Allwyn UK y jueza del F1® Allwyn Global Community Award, afirmó:: “Como empresa de entretenimiento orientada a los sorteos, contribuir a las comunidades es fundamental en nuestra labor y ha sido un privilegio mostrar y promover el excelente trabajo realizado a través de la colaboración de Allwyn con Formula 1 este año. La John Langdon Down Foundation es un ejemplo de una verdadera iniciativa comunitaria que no solo facilita un cambio positivo para sus beneficiarios directos y su sistema de apoyo, sino que es intrínsecamente inclusiva, lo que impulsa un cambio fundamental en cómo se percibe un grupo marginado".

Ellen Jones, directora de ESG en Formula 1, comentó: "La inspiradora labor de la John Langdon Down Foundation está estrechamente ligada con las áreas centrales que reconocemos a través de este premio, en particular en sus esfuerzos por aumentar el empoderamiento, la educación y el bienestar de los niños con síndrome de Down. Esta destacada iniciativa rompe barreras sistémicas y ayuda a estos niños a alcanzar su máximo potencial. Nos complace dar a conocer su misión y generar un impacto tangible para contribuir así a fomentar una sociedad más solidaria e inclusiva".

La ganadora del F1® Allwyn Global Community Award, la maestra Sylvia García Escamilla, presidenta de la John Langdon Down Foundation, afirmó: "Nuestro objetivo es garantizar que todas las personas con síndrome de Down estén plenamente integradas en la sociedad, y recibir el F1® Allwyn Global Community Award nos acerca un poco más a alcanzar este objetivo. La mayor brecha sistémica en México es la atención fragmentada que impide desarrollar todo el potencial de los niños con síndrome de Down. Esta generosa donación de Allwyn nos permitirá implementar un programa que ofrece un sistema de apoyo integrado que impulsa el desarrollo, rompe barreras y puede fomentar una mayor inclusión que se extiende más allá de México. Agradecemos a Formula 1 y a Allwyn por reconocer el impacto que nuestra fundación está generando en esta comunidad".

Notas a los editores

Acerca de Allwyn

Allwyn es una empresa multinacional dedicada al entretenimiento en el sector de los juegos, especializada en sorteos y con una posición de liderazgo en el mercado y con marcas de confianza en toda Europa y Norteamérica. Su propósito es mejorar la experiencia de juego para todos al centrarse en la innovación, la tecnología, la seguridad de los jugadores y destinar más recursos a buenas causas a través de una creciente cartera de entretenimiento de juegos casuales.

Acerca de la colaboración de Allwyn con Formula 1®

La colaboración plurianual con Formula 1® representa un impulso hacia una mayor visibilidad global de Allwyn, con las 24 carreras de este deporte en todo el mundo, 750 millones de aficionados y 96 millones de seguidores en redes sociales, además de su alcance en canales de difusión y plataformas de entretenimiento.

La asociación reforzará la posición de Allwyn como una marca internacional que promueve el impacto comunitario en todo el mundo, como apoyo a sus planes de crecimiento global.

La asociación se centra en el desarrollo de iniciativas que respalden el objetivo de la empresa de contribuir positivamente a la sociedad a nivel mundial. Con Allwyn y Formula 1® igualmente comprometidos a empoderar a los aficionados y a las comunidades locales, la asociación le dará a Allwyn la oportunidad de utilizar la creciente base de seguidores internacionales del deporte para celebrar a aquellos que logran cambios positivos para compartir estas historias inspiradoras a nivel mundial.

Acerca de Formula 1®

Las carreras de la Formula 1® dieron inicio en 1950 y constituyen la competencia de automovilismo más prestigiosa del mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo. Formula One World Championship Limited es parte de Formula 1® y posee los derechos comerciales exclusivos del Formula One World Championship™ de la FIA. Formula 1® es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) atribuida al grupo de acciones de seguimiento Formula One Group. El logotipo de F1, el logotipo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Formula One Licensing BV, una empresa de Formula 1. Todos los derechos reservados.

La foto que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42d32bbb-a8f8-47ab-94e4-62d5bb1bf8ff