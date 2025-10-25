La John Langdon Down Foundation remporte le F1® Allwyn Global Community Award au Grand Prix du Mexique

Cette initiative basée à Mexico reçoit un don de 100 000 € de la part d’Allwyn afin de soutenir sa mission visant à aider les enfants atteints du syndrome de Down à atteindre tout leur potentiel

MEXICO, 25 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, société multinationale de divertissement spécialisée dans les loteries, et Formula 1 ont annoncé que la John Langdon Down Foundation est la lauréate du F1® Allwyn Global Community Award au Mexique et qu’elle recevra une donation de 100 000 € (soit plus de 2,1 millions de pesos mexicains). Cette contribution, offerte par Allwyn, servira à renforcer les actions positives de la fondation au sein de la communauté locale grâce à son programme intégré de soins et d’éducation, qui accompagne les enfants atteints du syndrome de Down ainsi que leurs familles.

La professeure Sylvia Garcia Escamilla, présidente de la John Langdon Down Foundation, a reçu le F1® Allwyn Global Community Award à l’Autódromo Hermanos Rodríguez, en amont du Grand Prix du Mexique.

Basée à Mexico, ville hôte du FORMULA 1® GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025 (du 24 au 26 octobre 2025), la John Langdon Down Foundation est une institution pionnière dédiée à la promotion des droits humains, de la dignité et du potentiel des personnes atteintes du syndrome de Down, quel que soit leur âge. La fondation reconnaît que les enfants atteints du syndrome de Down au Mexique ne bénéficient pas toujours des conditions nécessaires à leur réussite : leurs besoins éducatifs, médicaux et de développement sont souvent traités séparément, ce qui limite leurs opportunités d’apprentissage et d’autonomie.

Grâce au don d’Allwyn, l’initiative primée de la fondation entend combler cette lacune. Au cours des 12 prochains mois, elle accompagnera 89 enfants âgés de 6 à 18 ans atteints du syndrome de Down afin de les aider à atteindre leur plein potentiel, tout en formant et soutenant environ 445 membres de leurs familles (parents et aidants compris). À plus long terme, le projet vise à accroître l’autonomie de ces enfants en améliorant leur éducation, leurs opportunités professionnelles et leur inclusion sociale. L’initiative aura également un impact sociétal plus large en mettant en lumière les capacités des personnes atteintes du syndrome de Down, en brisant les stéréotypes et en favorisant une société plus inclusive et bienveillante.

F1 soutient la fondation depuis plusieurs années. En 2022, elle avait acquis des œuvres d’art et cadres personnalisés créés par des personnes atteintes du syndrome de Down. Plus récemment, elle a offert à ses élèves la possibilité de participer à des jeux et activités inclusifs sur le circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, notamment des rencontres avec des pilotes et des essais sur simulateurs de course.

Le F1® Allwyn Global Community Award, lancé cette année dans le cadre du partenariat pluriannuel entre Formula 1 et Allwyn, illustre leur engagement commun pour un changement positif et leur volonté de redonner aux communautés dans lesquelles ils opèrent.

Au cours de la saison 2025, quatre initiatives locales liées à la F1 et ayant un impact positif dans leur pays, dans les domaines de l’éducation, de la culture, du bien-être ou de la durabilité, seront sélectionnées par un jury pour recevoir chacune un don de 100 000 € de la part d’Allwyn. Le dernier lauréat de la saison sera annoncé lors du FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 (du 20 au 22 novembre 2025).

Allwyn ambitionne d’étendre le prix à davantage de courses lors de la saison 2026, afin de célébrer encore plus de projets ayant un impact concret.

Andria Vidler, PDG d’Allwyn UK et membre du jury du F1® Allwyn Global Community Award, a déclaré : « En tant que société de divertissement axée sur les loteries, le soutien aux communautés est au cœur de notre mission. C’est un privilège de mettre en lumière et de renforcer des initiatives exemplaires grâce au partenariat d’Allwyn avec Formula 1 cette année. La John Langdon Down Foundation illustre parfaitement une initiative communautaire qui génère un changement positif, non seulement pour ses bénéficiaires directs et leur entourage, mais qui est aussi profondément inclusive, contribuant à changer la perception d’un groupe marginalisé. »

Ellen Jones, responsable ESG de Formula 1, a ajouté : « Le travail inspirant de la John Langdon Down Foundation s’aligne parfaitement sur les valeurs que nous cherchons à récompenser à travers ce prix, notamment l’autonomisation, l’éducation et le bien-être des enfants atteints du syndrome de Down. Leur initiative exceptionnelle élimine les barrières systémiques et aide ces enfants à atteindre leur plein potentiel. Nous sommes ravis de mettre en lumière leur mission et de contribuer à un impact concret pour une société plus solidaire et inclusive. »

Professeure Sylvia Garcia Escamilla, présidente de la John Langdon Down Foundation et lauréate du F1® Allwyn Global Community Award, a souligné : « Notre objectif est de garantir que chaque personne atteinte du syndrome de Down soit pleinement incluse dans la société, et ce F1® Allwyn Global Community Award nous rapproche un peu plus de cette réalité. La principale lacune systémique au Mexique réside dans la fragmentation des soins, qui empêche les enfants de réaliser leur potentiel. Ce don généreux d’Allwyn nous permettra de mettre en place un programme de soutien intégré favorisant le développement, la réduction des obstacles et une inclusion accrue, qui pourra s’étendre au-delà du Mexique. Nous remercions Formula 1 et Allwyn de reconnaître l’impact de notre fondation au sein de cette communauté. »

Notes à l’attention des rédacteurs

À propos d’Allwyn

Allwyn est une société multinationale de jeux et de divertissement, spécialisée dans les loteries, qui occupe des positions de leader sur le marché et possède des marques de confiance en Europe et en Amérique du Nord. Son objectif est d’améliorer l’expérience de jeu pour tous en mettant l’accent sur l’innovation, la technologie, la sécurité des joueurs et en reversant davantage à des causes justes grâce à un portefeuille croissant de divertissements ludiques.

À propos du partenariat entre Allwyn et Formula 1®

Le partenariat pluriannuel avec Formula 1® vise à renforcer la notoriété mondiale d’Allwyn, en s’appuyant sur les 24 courses organisées à travers le monde, ses 750 millions de fans, ses 96 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, ainsi que sa large présence dans les médias et le divertissement.

Ce partenariat renforce la position d’Allwyn en tant que marque internationale engagée pour un impact communautaire positif, soutenant ainsi sa croissance mondiale.

Au cœur de ce partenariat se trouve la volonté de l’entreprise de développer des initiatives à impact sociétal positif. Allwyn et Formula 1® partageant le même engagement en faveur de l’autonomisation des fans et des communautés locales, ce partenariat permettra à Allwyn de tirer parti de la popularité croissante de ce sport à l’échelle internationale pour célébrer celles et ceux qui contribuent à un changement positif et partager leurs histoires inspirantes à l’échelle mondiale.

À propos de Formula 1®

Les courses de Formula 1®, inaugurées en 1950, constituent la plus prestigieuse compétition automobile au monde et la série sportive annuelle la plus populaire. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du FIA Formula One World Championship™. Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) rattachée au groupe Formula One Group. Le logo F1, le logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques associées sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1. Tous droits réservés.

