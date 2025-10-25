קרן The John Langdon Down זכתה ב- F1® Allwyn Global Community Award בגרנד פרי של מקסיקו

היוזמה, שפועלת ממקסיקו סיטי, קיבלה תרומה של 100,000 אירו מ- Allwyn לתמיכה במשימתה לשחרר את מלוא הפוטנציאל של ילדים עם תסמונת דאון



Allwyn, חברת הבידור המובילה תחרויות לוטו רב-לאומיות, ופורמולה 1 (Formula 1) הכריזו על קרן The John Langdon Down כזוכה ב- F1® Allwyn Global Community Award במקסיקו ובסכום של 100,000 אירו (שווה ערך ליותר מ-2.1 מיליון דולר מקסיקני). התרומה, באדיבות Allwyn, תשמש לקידום עבודתה החיובית של הקרן בקהילה המקומית באמצעות תוכנית הטיפול והחינוך המשולבת שלה, התומכת בילדים עם תסמונת דאון וכן במשפחותיהם.

פרופ' סילביה גרסיה אסקמילה, נשיאת קרן The John Langdon Down , זוכה בפרס F1® Allwyn Global Community באוטודרומו הרמנוס רודריגז לקראת הגרנד פרי במקסיקו.

The John Langdon Down, שפועלת ממקסיקו סיטי - הבית של Formula 1® Grand Premio De La Cuidad De Mexico 2025 - בין ה-24-26 באוקטובר 2025 - היא מוסד חלוצי המוקדש לקידום זכויות האדם, כבוד האדם והפוטנציאל של אנשים עם תסמונת דאון בכל הגילאים. הקרן מכירה בכך שילדים עם תסמונת דאון במקסיקו אינם תמיד ערוכים להצלחה - צרכים חינוכיים, בריאותיים והתפתחותיים מטופלים בדרך כלל בנפרד, דבר שיכול לפגוע בהזדמנויות שלהם ללמוד ולהיות עצמאיים.

היוזמה הזוכה של הקרן שואפת להתמודד עם הפער הזה עם תרומתה מ-Allwyn. ב-12 החודשים הקרובים היא תתמוך ב-89 ילדים בגילאי 6-18 עם תסמונת דאון כדי לממש את הפוטנציאל שלהם ולהעצים כ-445 בני משפחה (כולל הורים ומטפלים) עם הכשרה ותמיכה. בטווח הארוך יותר, היא שואפת להעניק לילדים אלה עצמאות רבה יותר על ידי שיפור החינוך, הזדמנויות התעסוקה והשילוב החברתי. בסופו של דבר, לפרויקט תהיה השפעה חברתית רחבה יותר על ידי הצגת היכולות של אנשים עם תסמונת דאון - שבירת סטריאוטיפים, שינוי תפיסות וטיפוח חברה מקבלת יותר.

פורמולה 1 היא תומכת מרכזית בעבודת הקרן במשך מספר שנים. בשנת 2022 היא רכשה יצירות אמנות ומסגרות מותאמות אישית שנוצרו על ידי אנשים עם תסמונת דאון. לאחרונה, היא פתחה הזדמנויות לתלמידיה לקחת חלק במשחקים ופעילויות כוללניות במסלול אוטודרומו הרמנוס רודריגז, כולל מפגש עם נהגים ובדיקת כישוריהם בסימולטורים של מרוצים.

פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, שהושק השנה כחלק מהשותפות הרב-שנתית בין F1 ל-Allwyn, משקף מחויבות משותפת להניע שינוי חיובי ולתת בחזרה לקהילות שבהן הם פועלים.

במהלך עונת 2025, ארבע יוזמות מקומיות הקשורות ל-F1, בעלות השפעה חיובית במדינותיהן – כולל קידום בחינוך, תרבות, רווחה וקיימות - ייבחרו בידי השופטים, וכל אחת מהן תזכה בתרומה של 100,000 אירו מ-Allwyn. הזוכה האחרונה בעונה זו תקבל את F1® Allwyn Global Community Award ב-Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 (20-22 בנובמבר 2025).

השאיפה של Allwyn היא להרחיב את הפרס כך שיכסה מירוצים נוספים בעונת 2026, ולחגוג עוד פרויקטים שעושים הבדל משמעותי.

אנדריה וידלר (Andria Vidler), מנכ"ל Allwyn בריטניה ושופט פרס הקהילה הגלובלית של פורמולה ®1, אמר: "כחברת הבידור המובילה תחרויות לוטו, נתינה בחזרה לקהילות היא לב העשייה שלנו וזו הייתה זכות להציג ולהמשיך עבודה מצוינת באמצעות השותפות של Allwyn עם פורמולה 1 השנה. קרן John Langdon Do היא דוגמה ליוזמה קהילתית אמיתית שלא רק מאפשרת שינוי חיובי עבור המוטבים הישירים שלה ומערכת התמיכה שלהם, אלא היא מכילה במהותה, ומניעה שינוי תפיסתי מהותי של קבוצת שוליים".

אלן ג'ונס (Ellen Jones), ראשת תחום ESG בפורמולה 1, אמרה: "העבודה מעוררת ההשראה של קרן John Langdon Down תואמת באופן הדוק את תחומי הליבה שאנו מכירים באמצעות פרס זה - במיוחד במאמציה להגביר את ההעצמה, החינוך והרווחה של ילדים עם תסמונת דאון. היוזמה המצטיינת שוברת מחסומים מערכתיים, ועוזרת לילדים אלה למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם. אנו שמחים לשפוך אור על המשימה שלהם ולספק השפעה מוחשית, ולעזור לטפח חברה תומכת ומכילה יותר".

זוכת פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, פרופ' סילביה גרסיה אסקמילה, נשיאת קרן ג'ון לנגדון דאון, אמרה: "המטרה שלנו היא להבטיח שכל אדם עם תסמונת דאון ייכלל באופן מלא בחברה, והזכייה בפרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn מקרבת אותנו צעד נוסף בהפיכת זה למציאות. הפער המערכתי הגדול ביותר במקסיקו הוא הטיפול המקוטע שמשאיר את הפוטנציאל של ילדים עם תסמונת דאון לא ממומש. תרומה נדיבה זו מ-Allwyn תאפשר לנו ליישם תוכנית המספקת מערכת תמיכה משולבת הפותחת פיתוח, שוברת מחסומים ויכולה לטפח הכללה רבה יותר המשתרעת מעבר למקסיקו. אנו מודים לפורמולה 1 ולאלווין על ההכרה בהשפעה של הקרן שלנו בתוך הקהילה הזו".

אודות Allwyn

Allwyn היא חברת הבידור וגיימינג המובילה תחרויות לוטו רב-לאומיות, עם עמדות שוק מובילות ומותגים מהימנים ברחבי אירופה וצפון אמריקה. מטרתה היא להפוך את המשחק לטוב יותר עבור כולם על ידי התמקדות בחדשנות, טכנולוגיה, בטיחות שחקנים וחזרה יותר למטרות טובות על פני פורטפוליו בידור גיימינג מזדמן הולך וגדל.

אודות השותפות של Allwyn עם Formula 1®

השותפות הרב-שנתית עם Formula 1® מייצגת דחף להגברת המודעות העולמית ל-Allwyn, עם 24 המרוצים של הספורט ברחבי העולם, 750 מיליון אוהדים ו-96 מיליון עוקבים במדיה החברתית, כמו גם טווח ההגעה שלו בערוצי שידור וערוצי בידור.

השותפות מחזקת את מעמדה של Allwyn כמותג בינלאומי המניע השפעה קהילתית ברחבי העולם, בתמיכה בתוכניות הצמיחה הגלובליות שלה.

בלב השותפות עומד פיתוח יוזמות שיתמכו בשאיפתה של החברה להיות תורמת חיובית לחברה ברחבי העולם. כאשר Allwyn ו- Formula 1® מחויבות באותה מידה להעצמת האוהדים והקהילות המקומיות, השותפות תעניק ל- Allwyn את ההזדמנות לנצל את בסיס האוהדים הבינלאומי ההולך וגדל של הספורט כדי לחגוג את אלה שעושים שינוי חיובי, ולשתף את הסיפורים מעוררי ההשראה הללו ברמה עולמית.

אודות Formula 1®

מרוצי פורמולה 1 - Formula 1® החלו בשנת 1950 והם תחרות מרוצי המכוניות היוקרתית ביותר בעולם, כמו גם סדרת הספורט השנתית הפופולרית ביותר בעולם. Formula One World Championship Limited היא חלק מ- Formula 1® ומחזיקה בזכויות המסחריות הבלעדיות לאליפות העולם בפורמולה 1 של FIA (FIA Formula One World Championship™). Formula 1® היא חברת בת של Liberty Media Corporation (נאסד"ק: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) המיוחסת לקבוצת פורמולה 1. הלוגו של F1, הלוגו של F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB, וסימנים קשורים הם סימנים מסחריים של Formula One Licensing BV, חברת פורמולה 1. כל הזכויות שמורות.

