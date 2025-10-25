Yayasan John Langdon Down Memenangkan F1® Allwyn Global Community Award di Grand Prix Meksiko

Inisiatif yang berbasis di Mexico City ini menerima donasi sebesar €100.000 dari Allwyn untuk mendukung misinya dalam membantu anak-anak dengan Down Syndrome mencapai potensi maksimal mereka

MEXICO CITY, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, perusahaan hiburan multinasional berbasis lotre, bersama Formula 1, telah mengumumkan bahwa John Langdon Down Foundation menjadi pemenang F1® Allwyn Global Community Award di Meksiko serta penerima dana sebesar €100.000 (setara dengan lebih dari 2,1 juta Mex$). Donasi yang diberikan oleh Allwyn ini akan dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan positif yayasan di komunitas setempat. Upaya tersebut dilakukan melalui program terpadu di bidang perawatan terpadu dan pendidikan yang mendukung anak-anak dengan Down Syndrome serta keluarga mereka.

Prof. Sylvia Garcia Escamilla, Presiden John Langdon Down Foundation, memenangkan F1® Allwyn Global Community Award di Autodromo Hermanos Rodriguez menjelang Grand Prix Meksiko.

Berkantor pusat di Mexico City - tempat diselenggarakannya FORMULA 1® GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025 – pada 24 - 26 Oktober 2025 - John Langdon Down Foundation merupakan lembaga pelopor yang berdedikasi untuk memajukan hak asasi manusia, martabat, dan potensi individu dengan Down Syndrome dari berbagai usia. Yayasan tersebut memahami bahwa anak-anak dengan Down Syndrome di Meksiko sering kali belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk mencapai keberhasilan. Hal ini terjadi karena kebutuhan mereka di bidang pendidikan, kesehatan, dan perkembangan biasanya ditangani secara terpisah sehingga kesempatan mereka untuk belajar dan mandiri menjadi berkurang.

Inisiatif unggulan yayasan tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan memanfaatkan donasi dari Allwyn. Selama 12 bulan ke depan, yayasan tersebut akan membantu 89 anak berusia 6-18 tahun dengan Down Syndrome agar dapat mengoptimalkan potensi mereka. Selain itu, sekitar 445 anggota keluarga, termasuk orang tua dan pengasuh, akan diberdayakan melalui berbagai program pelatihan dan dukungan. Dalam jangka panjang, yayasan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian anak-anak tersebut dengan memperluas akses mereka terhadap pendidikan, peluang kerja, serta partisipasi sosial. Pada akhirnya, proyek ini diharapkan akan memiliki dampak sosial yang lebih luas dengan menonjolkan kemampuan orang-orang dengan Down Syndrome. Melalui langkah ini, proyek tersebut berupaya mematahkan stereotip, mengubah persepsi masyarakat, dan membangun lingkungan yang lebih inklusif serta penuh penerimaan.

Selama beberapa tahun terakhir, F1 telah menjadi salah satu pendukung utama berbagai kegiatan dan program yayasan tersebut. Pada tahun 2022, F1 membeli karya seni dan bingkai khusus yang dibuat oleh orang dengan Down Syndrome. Baru-baru ini, yayasan tersebut membuka kesempatan bagi para siswanya untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan dan kegiatan inklusif di sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez. Mereka juga berkesempatan untuk bertemu dengan para pembalap dan mencoba kemampuan mereka melalui simulator balap.

F1® Allwyn Global Community Award diluncurkan tahun ini sebagai bagian dari kemitraan jangka panjang antara F1 dan Allwyn. Penghargaan ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong perubahan positif dan memberikan kontribusi nyata bagi komunitas tempat mereka beroperasi.

Sepanjang musim 2025, akan dipilih empat inisiatif lokal yang berafiliasi dengan F1 dan memberikan dampak positif di negara masing-masing - mencakup bidang pendidikan, budaya, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Setiap inisiatif terpilih yang ditetapkan oleh para juri akan menerima donasi sebesar €100.000 dari Allwyn. Pemenang berikutnya pada musim ini akan menerima F1® Allwyn Global Community Award dalam ajang FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 yang akan berlangsung pada 20-22 November 2025.

Ambisi Allwyn adalah memperluas cakupan Penghargaan ini dengan lebih banyak balapan pada musim 2026, serta memberikan apresiasi lebih luas bagi proyek-proyek yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Andria Vidler, CEO Allwyn UK sekaligus juri F1® Allwyn Global Community Award, mengatakan: “Sebagai perusahaan hiburan berbasis lotre, memberikan kontribusi kepada masyarakat merupakan inti dari apa yang kami lakukan. Merupakan sebuah kehormatan dapat menampilkan sekaligus memperluas dampak dari berbagai kegiatan luar biasa melalui kemitraan Allwyn dengan Formula 1 tahun ini. John Langdon Down Foundation merupakan contoh dari sebuah inisiatif komunitas sejati yang mendorong perubahan positif bagi para penerima manfaat langsung beserta sistem pendukung mereka. Lebih dari itu, yayasan ini juga bersifat inklusif secara mendasar dengan berupaya mengubah cara pandang terhadap kelompok yang terpinggirkan.”

Ellen Jones, Kepala ESG di Formula 1, mengatakan: “Upaya menginspirasi yang dilakukan oleh John Langdon Down Foundation sejalan dengan bidang utama yang kami soroti melalui Penghargaan ini - khususnya dalam mendorong peningkatan pemberdayaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak dengan Down Syndrome. Inisiatif luar biasa ini berhasil menyingkirkan berbagai hambatan sistemik dan membantu anak-anak tersebut mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Kami merasa bangga bisa menampilkan misi mereka sekaligus menghadirkan dampak yang nyata, sehingga turut mendorong terciptanya masyarakat yang lebih ramah dan inklusif.”

Pemenang F1® Allwyn Global Community Award, Prof. Sylvia Garcia Escamilla, Presiden John Langdon Down Foundation, mengatakan: “Tujuan kami adalah memastikan setiap orang dengan Down Syndrome dapat menjadi bagian penuh dari masyarakat, dan memenangkan F1® Allwyn Global Community Award membawa kami selangkah lebih dekat untuk mewujudkan hal ini. Kesenjangan sistemik terbesar di Meksiko adalah perawatan yang terfragmentasi sehingga potensi anak-anak dengan Down Syndrome tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Donasi yang murah hati dari Allwyn ini akan memungkinkan kami menjalankan program dengan sistem dukungan terpadu yang mendorong perkembangan, menyingkirkan berbagai hambatan, dan memperluas inklusi hingga melampaui batas Meksiko. Kami mengucapkan terima kasih kepada Formula 1 dan Allwyn atas pengakuan terhadap kontribusi yayasan kami bagi komunitas ini.”

