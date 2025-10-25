존 랭던 다운 재단(The John Langdon Down Foundation), 멕시코 그랑프리에서 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드 수상

멕시코시티 기반 이니셔티브, 다운증후군 아동의 잠재력 개발을 지원하기 위해 올윈(Allwyn)으로부터 10만 유로의 기부금 수령



멕시코시티, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 복권 중심의 다국적 엔터테인먼트 기업인 올윈(Allwyn)과 포뮬러 1(Formula 1)은 멕시코에서 열린 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드(F1® Allwyn Global Community Award)의 수상 단체로 존 랭던 다운 재단 (The John Langdon Down Foundation)을 선정하고, 10만 유로(약 210만 멕시코페소 상당)의 상금을 수여한다고 발표했다. 올윈의 후원으로 전달되는 이 기부금은 다운증후군 아동과 그 가족을 지원하는 통합 돌봄 및 교육 프로그램을 통해 지역사회 내에서 재단의 긍정적인 활동을 더욱 확대하는 데 사용될 예정이다.

존 랭던 다운 재단 (The John Langdon Down Foundation) 회장 실비아 가르시아 에스카미야 (Sylvia Garcia Escamilla) 교수가 멕시코 그랑프리를 앞두고 오토드로모 에르마노스 로드리게스 (Autódromo Hermanos Rodríguez) 서킷에서 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드를 수상했다 ..

본사가 멕시코시티에 위치한 존 랭던 다운 재단(The John Langdon Down Foundation)은 2025년 10월 24일부터 26일까지 열리는 포뮬러 1 그랑프리 데 라 시우다드 데 멕시코(FORMULA 1® GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025)의 개최 도시이자, 다운증후군을 가진 모든 연령대의 사람들의 인권, 존엄성, 잠재력을 증진하는 데 헌신하는 선도적인 기관이다. 이 재단은 멕시코에서 다운증후군 아동들이 충분한 지원을 받지 못하고 있다는 점에 주목하고 있다. 교육, 건강, 발달 관련 요구가 각각 분리되어 다뤄지는 경우가 많아, 아이들이 학습 능력을 키우고 자립할 기회를 제한받는 경우가 많기 때문이다.

올윈(Allwyn)의 기부금으로 추진되는 이번 수상 프로젝트는 이러한 격차를 해소하는 것을 목표로 한다. 향후 12개월 동안 이 프로그램은 6세에서 18세 사이의 다운증후군 아동 89명을 지원하고, 학부모와 보호자를 포함한 약 445명의 가족 구성원에게 교육과 지원을 제공해 역량을 강화할 예정이다. 장기적으로는 이 아이들이 교육, 취업, 사회적 참여를 통해 더 큰 자립을 이룰 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 궁극적으로 이 프로젝트는 다운증후군을 가진 사람들의 역량을 사회에 보여줌으로써 편견을 깨고 인식을 바꾸며, 더 포용적인 사회를 만드는 데 기여할 것이다.

포뮬러 1(F1)은 여러 해 동안 이 재단의 활동을 꾸준히 지원해왔다. 2022년에는 다운증후군 아티스트들이 직접 제작한 맞춤형 그림과 액자를 구입했으며, 최근에는 재단 학생들에게 오토드로모 에르마노스 로드리게스(Autódromo Hermanos Rodríguez) 서킷에서 열린 포용적 체육 활동과 이벤트에 참여할 기회를 제공했다. 학생들은 드라이버들을 만나고, 레이싱 시뮬레이터를 직접 체험하는 등 다채로운 경험을 통해 자신감을 키웠다.

올윈(Allwyn)과 포뮬러 1(F1)의 다년간 파트너십의 일환으로 올해 새롭게 출범한 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드(F1® Allwyn Global Community Award)는 양측이 공동으로 추구하는 가치인 긍정적인 사회 변화 촉진과 지역사회 환원에 대한 의지를 반영하고 있다.

2025 시즌 동안 각국에서 교육, 문화, 복지, 지속가능성 등 다양한 분야에서 긍정적인 영향을 미치고 있는 F1 연계 지역 사회 프로젝트 4개가 심사를 통해 선정되며, 각 수상 단체에는 올윈이 10만 유로(약 1억 5천만 원)의 기부금을 전달한다. 이번 시즌의 남은 수상 단체는 2025년 11월 20일부터 22일까지 개최되는 포뮬러 1 하이네켄 라스베이거스 그랑프리(FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025)에서 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드를 공식 수상할 예정이다.

올윈은 2026 시즌에는 어워드 적용 대회를 더 많은 경기로 확대하고, 사회에 실질적인 변화를 만들어내는 프로젝트들을 더욱 폭넓게 조명한다는 목표를 세우고 있다.

올윈 영국 CEO이자 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드 심사위원인 앤드리아 비들러(Andria Vidler)는“복권을 기반으로 한 엔터테인먼트 기업으로서 지역사회에 환원하는 것은 우리 활동의 핵심이다. 올해 포뮬러 1과의 파트너십을 통해 훌륭한 사회 공헌 활동을 소개하고 지원할 수 있었던 것은 큰 영광이었다. 존 랭던 다운 재단(The John Langdon Down Foundation)은 진정한 의미의 커뮤니티 이니셔티브로, 직접적인 수혜자와 그 가족에게 긍정적인 변화를 일으킬 뿐 아니라, 사회적으로 소외된 집단에 대한 인식을 근본적으로 바꾸는 포용적 모델을 보여준다.”고 밝혔다.

포뮬러 1의 ESG 총괄 엘렌 존스(Ellen Jones)는 “존 랭던 다운 재단의 감동적인 활동은 이번 어워드가 주목하는 핵심 가치와 맞닿아 있다. 특히 다운증후군 아동의 역량 강화, 교육, 복지 향상을 위한 노력이 돋보인다. 이 재단의 뛰어난 프로그램은 제도적 장벽을 허물고 아이들이 잠재력을 온전히 발휘할 수 있도록 돕고 있다. 그들의 사명을 조명하고 실질적인 변화를 이끌어, 보다 포용적이고 따뜻한 사회를 만드는 데 함께하게 되어 매우 기쁘다.”라고 말했다.

F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드 수상자이자 존 랭던 다운 재단의 회장인 실비아 가르시아 에스카미야(Sylvia Garcia Escamilla) 교수는 “우리의 목표는 다운증후군을 가진 모든 사람이 사회 속에서 완전히 포용되는 것이다. 이번 F1® 올윈 글로벌 커뮤니티 어워드 수상은 그 목표에 한 걸음 더 다가서는 중요한 계기가 되었다. 멕시코에서 가장 큰 구조적 문제는 돌봄 시스템의 분절로 인해 다운증후군 아동의 잠재력이 제대로 발휘되지 못한다는 점이다. 올윈의 관대한 기부는 아동의 발달을 촉진하고, 장벽을 허물며, 멕시코를 넘어 더 큰 포용으로 확장될 수 있는 통합 지원 프로그램을 실행할 수 있게 해줄 것이다. 우리 재단의 활동을 인정해준 포뮬러 1과 올윈에 진심으로 감사드린다.”고 수상 소감을 전했다.

Allwyn 소개

올윈(Allwyn)은 복권을 기반으로 한 다국적 게임 엔터테인먼트 기업으로, 유럽과 북미 전역에서 신뢰받는 브랜드와 시장 선도적 위치를 확보하고 있다. 회사의 목표는 혁신과 기술, 이용자 보호를 중시하며, 성장 중인 캐주얼 게임 엔터테인먼트 포트폴리오 전반에서 사회 공헌을 확대하고 모든 이용자에게 더 나은 놀이 경험을 제공하는 것이다.

올윈(Allwyn)과 포뮬러 1® 파트너십 소개

포뮬러 1(FORMULA 1®)과의 다년간 파트너십은 전 세계 24개 그랑프리, 7억5천만 명의 팬, 9천6백만 명의 소셜미디어 팔로워, 그리고 전 세계 방송 및 엔터테인먼트 채널을 통해 올윈(Allwyn)의 글로벌 인지도 확대를 이끄는 중요한 발판이 되고 있다.

이번 파트너십은 올윈이 추진하는 글로벌 성장 전략을 지원하는 동시에, 전 세계 지역사회에 긍정적인 영향을 미치는 국제 브랜드로서의 입지를 더욱 강화할 예정이다.

이 협력의 핵심은 올윈이 전 세계 사회에 긍정적인 변화를 만들어내는 기업으로 자리매김할 수 있도록 돕는 다양한 이니셔티브의 개발에 있다. 올윈과 포뮬러 1은 모두 팬과 지역사회의 역량 강화에 공통된 목표를 가지고 있으며, 이번 파트너십을 통해 올윈은 포뮬러 1의 방대한 글로벌 팬층을 기반으로 세계를 변화시키는 사람들과 그들의 영감을 주는 이야기를 전 세계적으로 알릴 수 있는 기회를 얻게 될 것이다.

포뮬러 1® (Formula 1®) 소개

포뮬러 1(FORMULA 1®) 레이싱은 1950년에 시작된 세계에서 가장 권위 있는 모터스포츠 대회이자, 전 세계에서 가장 인기 있는 연례 스포츠 시리즈이다. 포뮬러 원 월드 챔피언십 리미티드(Formula One World Championship Limited)는 포뮬러 1®의 계열사로, FIA 포뮬러 원 월드 챔피언십(FIA Formula One World Championship™)의 독점 상업권을 보유하고 있다. 포뮬러 1®은 리버티 미디어 코퍼레이션(Liberty Media Corporation, 나스닥: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK)의 자회사이며, 포뮬러 원 그룹(Formula One Group) 추적주(tracking stock)에 속한다. F1 로고, F1 FORMULA 1 로고, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB 및 관련 표장은 모두 포뮬러 1 소속 회사인 포뮬러 원 라이선싱 BV(Formula One Licensing BV)의 상표이다. 모든 권리는 포뮬러 1에 의해 보호된다.

