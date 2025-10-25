The John Langdon Down Foundation于墨西哥大奖赛期间荣膺 F1® Allwyn 全球社区奖

这一总部位于墨西哥城的公益机构获得 Allwyn 捐赠的 10 万欧元，以支持其致力于帮助唐氏综合症儿童充分发挥潜能的使命

墨西哥城, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨国彩票娱乐公司 Allwyn 与 Formula 1 联合宣布，The John Langdon Down Foundation 荣获 F1® Allwyn 全球社区奖墨西哥站大奖，并获得 10 万欧元捐赠（折合逾 210 万墨西哥比索）。 这笔由 Allwyn 提供的捐赠将用于支持该基金会在当地社区开展公益工作，通过其综合护理与教育项目，为唐氏综合症儿童及其家庭提供支持。

The John Langdon Down Foundation主席 Sylvia Garcia Escamilla 教授在墨西哥大奖赛前夕，在罗德里格斯兄弟赛道 (Autodromo Hermanos Rodriguez) 荣获 F1® Allwyn 全球社区奖。

The John Langdon Down Foundation总部位于墨西哥城——2025 年 10 月 24 日至 26 日 FORMULA 1® 墨西哥城大奖赛的举办地。该基金会是一家开创性机构，致力于促进各年龄段唐氏综合症患者的人权、尊严及潜能的充分发挥。 该基金会认识到，墨西哥的唐氏综合症儿童往往难以获得成功所需的全面支持——他们的教育、健康和发展需求通常被孤立对待，这可能限制他们的学习机会和独立能力的培养。

基金会此次获奖的项目旨在利用 Allwyn 的捐赠，弥补这一支持上的缺口。 在未来 12 个月内，该项目将支持 89 名 6 至 18 岁的唐氏综合症儿童充分发掘自身潜力，并通过培训与支持，为包括父母和看护者在内的约 445 名家庭成员提供支持。 该项目的长远目标是通过改善教育、就业机会和社会包容性，帮助唐氏综合症儿童获得更大的独立能力。 最终，该项目将通过展示唐氏综合症患者的能力，产生更广泛的社会影响——打破刻板印象，改变公众认知，并营造一个更具包容性的社会。

多年来，F1 一直是该基金会工作的重要支持者。 2022 年，F1 购买了由唐氏综合症患者创作的定制艺术作品及其画框。 近期，F1 还为其学员提供了在罗德里格斯兄弟赛道参与各类包容性游戏和活动的机会，包括与车手见面以及在赛车模拟器中体验驾驶技能。

F1® Allwyn 全球社区奖于今年启动，作为 F1 与 Allwyn 多年合作伙伴关系的一部分，该奖项体现了双方共同致力于推动积极变革，并回馈所在社区的承诺。

在 2025 赛季期间，评委将从各国与 F1 相关、产生积极影响的本地倡议中选出四项获奖项目。这些项目的影响可涵盖教育、文化、民生及可持续发展等领域，每个获奖项目将获得 Allwyn 提供的 10 万欧元捐赠。 本赛季剩余的一位获奖者将于 2025 年 11 月 20 日至 22 日，在 FORMULA 1® 2025 希尼肯拉斯维加斯大奖赛上获颁 F1® Allwyn 全球社区奖。

Allwyn 的愿景是在 2026 赛季将该奖项覆盖更多分站赛事，并进一步表彰那些产生实际影响的项目。

Allwyn 英国公司首席执行官兼 F1® Allwyn 全球社区奖评委 Andria Vidler 表示：“作为一家以彩票为核心的娱乐公司，回馈社区是我们事业的核心。今年通过 Allwyn 与 Formula 1 的合作，我们既得以展示卓越成就，也能进一步推动卓越工作的开展，对此深感荣幸。 The John Langdon Down Foundation堪称真正的社区倡议典范，它不仅为直接受益者及其支持体系带来积极变革，还具有内在的包容性，推动社会对这一边缘群体的认知发生根本性转变。”

Formula 1 环境社会治理 (ESG) 负责人 Ellen Jones 表示：“The John Langdon Down Foundation开展的鼓舞人心的工作，与我们通过该奖项表彰的核心领域高度契合——尤其体现在其致力于提升唐氏综合症儿童的能力、教育水平和生活福祉方面。 这项杰出倡议打破系统性障碍，助力这些儿童充分发挥自身潜能。 我们非常高兴能够让更多人关注他们的使命，并产生切实影响，助力构建一个更具包容性、更关怀与支持的社会。”

F1® Allwyn 全球社区奖得主、The John Langdon Down Foundation主席 Sylvia Garcia Escamilla 教授表示：“我们的目标是确保每一位唐氏综合症患者都能充分融入社会，荣膺 F1® Allwyn 全球社区奖让我们向实现这一目标更进一步。 墨西哥最大的系统性短板在于护理服务的碎片化，这导致唐氏综合症儿童的潜力难以充分发挥。 Allwyn 的慷慨捐赠将使我们得以实施一项综合支持计划，该计划能够激发发展潜能、打破障碍，并在墨西哥以外的更广范围内促进社会包容，带来积极影响。 在此衷心感谢 Formula 1 和 Allwyn 对我们基金会在社区内所产生影响的认可。”

关于 Allwyn

Allwyn 是一家跨国游戏娱乐公司，以彩票业务为主导，在欧洲和北美拥有领先的市场地位及备受信赖的品牌。 其宗旨是通过专注于创新、技术与玩家安全，并在不断扩大的休闲游戏娱乐产品组合中将更多回馈投入公益事业，从而为所有人提供更优质的游戏体验。

关于 Allwyn 与 Formula 1®

的合作关系Allwyn 与 Formula 1® 的多年合作伙伴关系旨在提升其全球知名度。F1 在全球举办 24 场分站赛，拥有 7.5 亿车迷，社交媒体粉丝达 9,600 万，其影响力覆盖各大广播频道及娱乐媒体平台。

此项合作伙伴关系将巩固 Allwyn 作为国际品牌的地位，并在全球范围内发挥社区影响力，以支持其全球增长计划。

该合作伙伴关系的核心在于推动一系列举措，以支持公司成为全球社会积极贡献者的愿景。 鉴于 Allwyn 与 Formula 1® 同样致力于支持车迷及当地社区，该合作将使 Allwyn 有机会借助这项运动日益壮大的全球车迷群体，表彰那些正在推动积极变革的人士，并向全球分享这些鼓舞人心的故事。

关于 Formula 1®

Formula 1® 赛车始于 1950 年，是全球最负盛名的赛车赛事，同时也是全球最受欢迎的年度体育系列赛。 Formula One World Championship Limited 隶属于 Formula 1®，并持有国际汽联 (FIA) Formula One World Championship™ 的独家商业权益。 Formula 1® 是 Liberty Media Corporation (NASDAQ：FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) 的子公司，归属于 Formula One Group 追踪股票。 F1 徽标、F1 FORMULA 1 徽标、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB 及相关标识均为 Formula 1 品牌公司 Formula One Licensing BV 的商标。 版权所有。

