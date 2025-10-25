John Langdon Down Foundation 在墨西哥格蘭披治大賽奪得 F1® Allwyn 全球社區大獎

這項以墨西哥城為主的倡議計劃，獲 Allwyn 捐贈 10 萬歐元，致力幫助唐氏綜合症兒童全面發揮潛能

墨西哥城, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨國彩票主導娛樂公司 Allwyn 與 Formula 1 攜手宣佈，The John Langdon Down Foundation 成為墨西哥站 F1® Allwyn 全球社區大獎 (F1® Allwyn Global Community Award) 得主，並獲頒 10 萬歐元（相當於超過 210 萬墨西哥披索）。 Allwyn 的慷慨捐贈將進一步推動該基金會在當地社區的積極工作，透過綜合照護與教育計劃，為唐氏綜合症兒童及其家庭提供支援。

John Langdon Down Foundation 主席 Sylvia Garcia Escamilla 教授於墨西哥格蘭披治大賽（Mexico Grand Prix）前，在羅德里格斯兄弟賽道 (Autodromo Hermanos Rodriguez) 獲頒 F1® Allwyn 全球社區大獎。

John Langdon Down Foundation 總部位於墨西哥城——為 2025 年 FORMULA 1® 墨西哥城格蘭披治大賽（GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO，2025 年 10 月 24-26 日）的主辦場地。這個基金會佔據先驅地位，致力推動各年齡層唐氏綜合症人士的人權、尊嚴及潛能發展。 基金會意識到對墨西哥唐氏綜合症兒童的成長支援未如理想，教育、健康及發展需求往往被孤立處理，因而阻礙學習與獨立自主的機會。

基金會獲獎的倡議計劃，致力運用 Allwyn 的捐款來填補這個缺口。 在未來 12 個月內，項目將協助 89 位年齡由 6-18 歲唐氏綜合症兒童發揮潛能，並為約 445 名家屬（包括父母及照顧者）提供培訓及支援。 放眼未來，該計劃旨在透過改善教育、就業機會和社會融合，讓這些兒童擁有更高的獨立能力。 最終，項目將透過展現唐氏綜合症人士的能力——來摒除僵化觀念、改變社會認知、推動社會包容，在社會創造更廣泛的影響力。

F1 多年來持續為基金會工作提供重要支援。 2022 年，F1 購買由唐氏綜合症人士創作的定制藝術品及畫框。 近期更為學生開創機會，在羅德里格斯兄弟賽道參與包容並蓄的遊戲及活動，包括與賽車手會面交流，並以賽車模擬器考驗他們的技術。

今年推出的 F1® Allwyn 全球社區大獎是 F1 與 Allwyn 多年合作夥伴關係中的一部分，體現雙方推動積極變革，並為營運所在社區作出回饋的共同承諾。

在 2025 年賽季期間，評審將選出四項與 F1 有關，並於該國家 / 地區產生積極影響力的社區計劃，當中涵蓋教育、文化、福祉及可持續發展領域，獲選每個項目均可獲得 Allwyn 10 萬歐元的捐款。 本賽季餘下的得獎者將於 2025 年 FORMULA 1® 喜力拉斯維加斯格蘭披治大賽（FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX，2025 年 11 月 20-22 日舉行）中獲頒發 F1® Allwyn 全球社區大獎。

Allwyn 抱有宏大願景，希望在 2026 年賽季將獎項拓展至更多賽事，對那些創造深遠價值的卓越項目予以表揚。

Allwyn 英國行政總裁兼 F1® Allwyn 全球社區大獎評審 Andria Vidler 表示：「作為彩票主導娛樂公司，回饋社區是我們的核心使命。今年能透過 Allwyn 與 Formula 1 合作，展示及推進優秀工作，令我們感到相當榮幸。 John Langdon Down Foundation 是真正社區倡議計劃的典範，不僅為直接受惠者及其支援系統促成積極變革，更在本質上秉持包容精神，推動社會對弱勢群體的觀感轉變。」

Formula 1 環境、社會及管治（ESG）主管 Ellen Jones 表示：「John Langdon Down Foundation 的勵志工作與本獎項所表彰的核心領域非常吻合，在提升賦予唐氏綜合症兒童能力、教育與福祉方面尤甚。 這項卓越計劃破除體制隔閡，協助這些兒童充分發揮潛能。 我們樂見基金會燃亮他們的使命，並帶來實質影響，有助建立更互助、更具包容性的社會。」

F1® Allwyn 全球社區大獎得主、John Langdon Down Foundation 主席 Sylvia Garcia Escamilla 教授說道：「我們的目標是確保每位唐氏綜合症人士都能全面融入社會，贏得 F1® Allwyn 全球社區大獎讓我們為實現目標又邁進一步。 墨西哥制度上最大的缺陷在於零散的照護系統，令唐氏綜合症兒童的潛能無法充分發揮。 Allwyn 的慷慨捐贈將有助我們實施綜合支援計劃，開創發展潛能、消除障礙，並促進跨越墨西哥疆界的包容文化。 藉此感謝 Formula 1 及 Allwyn 肯定基金會為此社區作出的貢獻。」

關於 Allwyn

Allwyn 是跨國博彩娛樂公司，以彩票業務主導發展，於歐洲及北美市場佔據領導地位，擁有可靠的品牌形象。 企業宗旨在於透過專注創新、科技、玩家安全，並在日益擴展的休閒博彩娛樂組合中為慈善作出貢獻，提升大眾的博彩體驗。

關於 Allwyn 與 Formula 1 的合作夥伴關係®

與 Formula 1® 的多年合作夥伴關係推動 Allwyn 全球知名度，當中藉著賽事整季 24 場全球分站、7.5 億擁躉及 9,600 萬社交媒體追隨者，以及其廣播頻道和娛樂渠道覆蓋優勢。

是次合作將鞏固 Allwyn 作為推動全球社區影響力的國際品牌地位，為其全球增長計劃給予支持。

合作夥伴關係核心在於開發支持公司實現全球社會積極貢獻者願景的計劃。 Allwyn 與 Formula 1® 同樣致力賦予擁躉及本地社區能力，此合作將讓 Allwyn 運用賽事持續擴展海外的擁躉社群，對正面積極的變革作出表揚，並在全球各地分享這些激勵人心的故事。

關於 Formula 1®

Formula 1® 賽車始於 1950 年，是全球最具聲望的賽車盛事，亦是世界最受歡迎的年度體育系列賽。 Formula One World Championship Limited 隸屬 Formula 1®，並持有 FIA Formula One World Championship™ 的獨家商業權利。 Formula 1® 是 Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) 旗下附屬公司，隸屬於 Formula One Group 追蹤股票。 F1 標誌、F1 FORMULA 1 標誌、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX、PADDOCK CLUB 及相關標誌為 Formula 1 旗下公司 Formula One Licensing BV 的商標。 版權所有。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42d32bbb-a8f8-47ab-94e4-62d5bb1bf8ff