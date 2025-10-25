Tussentijdse gegevens van Merus over petosemtamab bij gemetastaseerde colorectale kanker tonen monotherapie-activiteit en robuust responspercentage aan in combinatie met FOLFOX/FOLFIRI, alsook goed verdragen veiligheid

– 100% responspercentage in 1L linkszijdige mCRC (n=8, bevestigd en onbevestigd)

– 62% responspercentage in 2L links- en rechtszijdige mCRC (n=13, bevestigd en onbevestigd)

UTRECHT, Nederland en CAMBRIDGE, Massachusetts, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) (Merus, het Bedrijf, wij of ons/onze), een oncologiebedrijf dat innovatieve, multispecifieke full-length antilichamen en antilichaam-geneesmiddelconjugaten (Biclonics®, Triclonics® en ADClonics®) ontwikkelt, kondigde vandaag initiële tussentijdse klinische gegevens aan van 29 juli 2025. Deze zijn afkomstig van het lopende fase 2-onderzoek naar het bispecifieke antilichaam petosemtamab, in combinatie met de standaardbehandeling FOLFOX/FOLFIRI in 1L, 2L gemetastaseerde CRC (mCRC) en petosemtamab monotherapie in 3L+ mCRC. Deze bijgewerkte gegevens zullen mondeling gepresenteerd worden door Dr. Moh’d Khushman M.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, VS, in een plenaire sessie op de AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics, op vrijdag 24 oktober om 10.20 uur. ET.

"Het unieke werkingsmechanisme van petosemtamab, dat zich bindt aan zowel EGFR als LGR5 en mogelijk veilig kan worden gecombineerd met FOLFOX/FOLFIRI, is een belangrijke doorbraak voor patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker die nog niet eerder met EGFR-remmers zijn behandeld", zegt Fabian Zohren, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer van Merus. “Deze gegevens tonen de klinische activiteit van petosemtamab aan, die verder gaat dan plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals. We hebben goede hoop dat petosemtamab kan uitgroeien tot een baanbrekende behandeling en een nieuwe standaardbehandeling voor patiënten met een breed scala aan solide tumoren.”

“Gemetastaseerde colorectale kanker blijft een enorme uitdaging, met maar weinig effectieve behandelingsmogelijkheden. "De veelbelovende eerste resultaten met petosemtamab geven hoop op verbetering van de zorg en het bieden van nieuwe behandelingsmogelijkheden aan patiënten met deze moeilijke ziekte", voegde Dr. Khushman toe.

Petosemtamab (MCLA-158: EGFR x LGR5 Biclonics®)

Presentatietitel: Petosemtamab (MCLA-158) monotherapy or with chemotherapy in metastatic colorectal cancer: Preliminary antitumor activity and safety data from a phase 2 trial

Observaties in de presentatie omvatten:

Vanaf de afsluitdatum van de gegevens op 29 juli 2025:

54 patiënten (ptn) met links- en/of rechtszijdige KRAS, NRAS en BRAF wildtype microsatelliet stabiele mCRC kregen petosemtamab 1500 mg Q2W, in combinatie met FOLFOX/FOLFIRI of als monotherapie Ptn behandeld in 1L of 2L ontvingen geen voorafgaande anti-EGFR-therapie Ptn behandeld in 2L ontvingen 1 voorafgaande chemotherapiebehandeling in het gemetastaseerde stadium Ptn behandeld in 3L+ ontvingen ten minste 2 voorafgaande behandelingen in het gemetastaseerde stadium, waaronder een voorafgaande anti-EGFR-behandeling

De populatie waarbij de werkzaamheid kon worden beoordeeld, bestond uit patiënten met ≥ 1 dosis petosemtamab die de mogelijkheid hadden voor een follow-up van ≥ 8 weken en ≥ 1 tumorbeoordeling na aanvang of die vroegtijdig stopten met petosemtamab vanwege ziekteprogressie, symptomatische verslechtering en/of overlijden

1L petosemtamab met FOLFOX/FOLFIRI 14 ptn werden in 1L (10 FOLFOX en 4 FOLFIRI) behandeld Bij 10 ptn kon de werkzaamheid worden beoordeeld, 8 linkszijdige; 10 (100%) zijn nog niet uitbehandeld Responspercentage van 80% (8 van de 10): 1 bevestigde volledige respons, 7 gedeeltelijke responsen (PR’s) (4 onbevestigd waarvan 1 bevestigd na de gegevensstop); 2 stabiele ziekten (SD’s) Responspercentage van 88% (7 van de 8) bij linkszijdige mCRC: 1 bevestigde volledige respons, 6 PR’s (3 onbevestigd, 1 onbevestigde respons bevestigd na de gegevensstop); 1 SD Eén SD bleek een onbevestigde PR na de gegevensstop te zijn, wat leidde tot een responspercentage van 100% (8/8) bij linkszijdige mCRC en een responspercentage van 90% (9/10) in het algemeen in 1L Alle onbevestigde PR’s betreffen behandelingen zonder ziekteprogressie

2L petosemtamab met FOLFOX/FOLFIRI 14 ptn werden in 2L (2 FOLFOX en 12 FOLFIRI) behandeld Bij 13 ptn kon de werkzaamheid worden beoordeeld; 10 (77%) zijn nog niet uitbehandeld Responspercentage van 62%: 8 PR’s (3 onbevestigd waarvan 1 bevestigd na de gegevensstop); 4 SD’s en 1 klinische verslechtering vóór de eerste scan Alle onbevestigde PR’s en SD’s betreffen voortdurende behandelingen zonder ziekteprogressie

3L+ petosemtamab monotherapie: 26 ptn werden behandeld Bij 20 ptn kon de werkzaamheid worden beoordeeld, 6 (30%) zijn nog niet uitbehandeld 10% bevestigd responspercentage: 2 PR’s; 9 SD’s (5 zijn nog niet uitbehandeld)

Veiligheid: Het tot op heden waargenomen veiligheidsprofiel van petosemtamab bij mCRC lijkt overeen te komen met het vastgestelde veiligheidsprofiel bij recidiverende/gemetastaseerde plaveiselcelcarcinomen van het hoofd en de hals Er zijn geen significante overlappende toxiciteiten waargenomen bij gebruik in combinatie met FOLFOX/FOLFIRI Geen nieuwe veiligheidssignalen vastgesteld Infusiegerelateerde reacties (IRR’s) werden behandeld met premedicatie en verlengde infusie op dag 1 van cyclus 1; geen stopzettingen vanwege IRR’s



Presentaties:

Titel: Petosemtamab (MCLA-158) monotherapy or with chemotherapy in metastatic colorectal cancer: Preliminary antitumor activity and safety data from a phase 2 trial

Sessietitel: Plenaire sessie 4: Clinical Trials Plenary Session

Datum en tijd: vrijdag 24 oktober, 10.20 uur. ET

Dezelfde gegevens worden ook in postervorm gepresenteerd:

Sessietitel: Postersessie B

Sessiedatum en -tijd: vrijdag 24 oktober, 12.30 - 16.00 uur. ET

De volledige presentaties zullen aan het begin van elke sessie beschikbaar zijn op de Merus‑website.

Over Merus N.V.

Merus is een oncologiebedrijf dat innovatieve full-length humane bi- en trispecifieke antilichaambehandelingen ontwikkelt, ook wel Multiclonics® genoemd. Multiclonics® worden geproduceerd volgens gangbare industriële processen. In preklinische en klinische onderzoeken is waargenomen dat ze een aantal kenmerken van conventionele humane monoklonale antilichamen bezitten, zoals een lange halfwaardetijd en een lage immunogeniciteit. Ga voor meer informatie naar de website en de LinkedIn van Merus.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht die geen betrekking hebben op historische feiten moeten worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen over onze overtuiging dat het unieke werkingsmechanisme van petosemtamab, inclusief de targeting van zowel EGFR als LGR5, en het potentiële vermogen om veilig te worden gecombineerd met FOLFOX/FOLFIRI een belangrijke bevinding vertegenwoordigt voor patiënten met EGFR-remmer-naïeve gemetastaseerde colorectale kanker; onze overtuiging dat deze gegevens de klinische activiteit van petosemtamab aantonen die verder gaat dan plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals; het potentieel van petosemtamab om een transformationele behandeling en nieuwe standaard van zorg te worden voor patiënten met een reeks solide tumoren; de belofte van vroege resultaten met petosemtamab om hoop te bieden voor het verbeteren van de zorg en het brengen van nieuwe behandelingsmogelijkheden voor patiënten met mCRC; het mogelijke verdere onderzoek van petosemtamab bij patiënten met mCRC; de klinische ontwikkeling van onze klinische kandidaten, waaronder petosemtamab, toekomstige klinische onderzoeksresultaten of tussentijdse gegevens, klinische activiteit en veiligheidsprofiel en ontwikkelingsplanning in de voortdurende onderzoeken en beschreven in toekomstige posters of presentaties. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management. Deze verklaringen zijn noch beloftes, noch garanties, maar houden rekening met bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren of resultaten die materieel kunnen afwijken van in de toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet uitgedrukte toekomstige resultaten, prestaties of verrichtingen, waaronder maar niet beperkt tot het volgende: onze behoefte aan aanvullende financiering, die mogelijk niet beschikbaar is en waardoor we onze activiteiten mogelijk moeten beperken of de rechten op onze technologieën of kandidaten voor antilichamen moeten afstaan; potentiële vertraging in wettelijke goedkeuring, wat invloed zou hebben op onze mogelijkheid om onze kandidaatproducten te verhandelen en op onze mogelijkheid om inkomsten te genereren; het langdurige en kostbare klinische geneesmiddelenontwikkelingsproces, met een onzekere uitkomst; de onvoorspelbare aard van de vroege stadia van onze ontwikkeling van verhandelbare geneesmiddelen; potentiële vertragingen in het werven van patiënten, wat de ontvangst van de benodigde wettelijke goedkeuringen zou kunnen vertragen; onze afhankelijkheid van derden voor de uitvoering van onze klinische onderzoeken en de mogelijkheid dat deze derden niet naar tevredenheid presteren; impact van de vluchtigheid van de wereldeconomie, waaronder wereldwijde instabiliteit en de voortdurende conflicten in Europa en het Midden-Oosten; wij kunnen mogelijk geen geschikte Biclonics® of bispecifieke antilichaamkandidaten identificeren onder onze samenwerkingen of onze partners presteren mogelijk niet optimaal onder onze samenwerkingen; onze afhankelijkheid van derden voor de productie van onze productkandidaten, wat onze ontwikkelings- en verhandelingsactiviteiten kan vertragen, verhinderen of hinderen; bescherming van onze bedrijfstechnologie; onze patenten kunnen ongeldig of niet-toepasbaar worden bevonden of worden omzeild door concurrenten en onze patentaanvragen kunnen worden beschouwd als niet in aanmerking komend volgens de patentregels en -wetten; we kunnen eventuele rechtszaken voor schending van het intellectueel eigendom van derden verliezen en onze geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken of -namen kunnen worden betwist, geschonden, omzeild of generiek worden verklaard of als schending van andere merken worden aangemerkt.

Op basis van deze en andere belangrijke factoren beschreven onder de titel ‘Risicofactoren’ in ons kwartaalverslag op formulier 10-Q voor de periode eindigend op 30 juni 2025, ingediend bij de Securities and Exchange Commission, of SEC, op 5 augustus 2025, en onze andere verslagen ingediend bij de SEC, kunnen de werkelijke resultaten materieel afwijken van de in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht aangegeven resultaten. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht vertegenwoordigen de schattingen van het management op de datum van dit persbericht. Hoewel wij ervoor kunnen kiezen om deze toekomstgerichte verklaringen op enig moment in de toekomst bij te werken, wijzen wij specifiek iedere verplichting daartoe van de hand, behoudens verplichting door toepasselijke wetten. Deze toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden beschouwd als onze standpunten op latere datum dan de datum van dit persbericht.

Multiclonics®, Biclonics®, Triclonics® en ADClonics® zijn geregistreerde handelsmerken van Merus N.V.