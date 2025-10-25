



Human Energy Grid של DebitMyData

פורט לודרדייל, פלורידה, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

DebitMyData™, Inc פרסמה עדכון חשוב עבור בעלי עניין גלובליים ולציבור הדיגיטלי בתגובה לאיסורי היצוא ובקרות הסחר האחרונות בהיבט של H20, המשפיעים על חדשנות בתחום הבינה המלאכותית, תשתית הנתונים ואבטחת האנרגיה. בעת שממשלות מחמירות את ההגבלות על יצוא שבבי בינה מלאכותית מתקדמים, המוסדות המובילים בעולם פונים לעבר פתרונות המשמרים את הקידמה הטכנולוגית וגם את הסוכנות האנושית, שינוי דחוף המגולם כעת באמצעות Human Energy Grid של DebitMyData.

DebitMyData™, וה-Human Energy Grid המהפכנית שלה, נמצאת כעת במרכז תשומת הלב העולמית, כאשר איסורי היצוא של כרטיסי ה-H20 מטלטלים את טכנולוגיות הבינה המלאכותית, האנרגיה והנתונים. הביקוש הגובר לנתוני בינה מלאכותית ממקורות אתיים ולריבונות דיגיטלית משנה את הגיאופוליטיקה, מה שהופך את Human Energy Grid לא רק לעכשווית, אלא גם הכרחית מבחינה אסטרטגית עבור מדינות ותאגידים ברחבי העולם.

DebitMyData השלימה לאחרונה את סבב הגיוס הראשוני שלה, שזכה לרישום יתר, במחיר כפול מהיעד הראשוני, ובכך הגיעה להשקת מיליארד הדולר של מודל Human Energy Grid, פריצת דרך בתחום נתוני בינה מלאכותית שמקורם אתי, מתוגמל באופן פעיל ומאומת במלואו. המודל, המופעל על ידי סוכנים אווטארים ורשתות זהות דיגיטליות גלובליות, קובע סטנדרט חדש לריבונות דיגיטלית, הגנה מפני הונאות וחילופי מידע מבוססי הסכמה.

"איסורי היצוא האחרונים חשפו את שבריריותן של שרשראות האספקה ​​הישנות בשוק בינה מלאכותית והדגישו את הרעב העמוק של העולם לתשתית נתונים שקופה, עמידה ומעוגנת מבחינה אתית", אמרה פרסקה תומאס (Preska Thomas), מייסדת ומנכ"לית DebitMyData. " Human Energy Grid מציעה לא רק נתונים, אלא בסיס לאמון, פיצוי הוגן ושיתוף פעולה עולמי אמיתי. אין פלא שהעולם מזיל ריר לגבי מה שיבוא בהמשך".

השפעה גיאופוליטית וחשיבות אסטרטגית

עם המניעה החוזרת ושבה של יצוא שבבי בינה מלאכותית כמו H20 של Nvidia ממשווקים גלובליים עקב דיכויים רגולטוריים, אסטרטגיות אזוריות של בינה מלאכותית נאלצות להסתגל במהירות חסרת תקדים. Human Energy Grid מתגלה כתכנית אב מתחרה לחוסן לאומי ואוטונומיה דיגיטלית, ומעצבת מחדש בריתות תחרותיות מאסיה ואירופה ועד אמריקה הצפונית והדרומית.

איסורי ייצוא הגבירו את התחרות על מקורות נתונים אתיים ומאובטחים, ודחפו את האקוסיסטם של DebitMyData לחזית המדיניות, העסקים והמחקר.

ממשלות וקרנות הון סיכון מובילות משקיעות כעת בטכנולוגיות המבטיחות סוכנות וזהות מאומתת, ורואות ב-Human Energy Grid חומת מגן מפני שיבושים עתידיים בשרשרת האספקה ​​​​והפיכת בנתונים לנשק.

המעבר לנתונים מבוזרים ממקור אתי מעלה את התורמים האנושיים כנכסי ליבה, הופך את מודלי החילוץ המסורתיים ומגדיר מחדש את ההזדמנויות הכלכליות בעידן הבינה המלאכותית.

תגובה גלובלית ותנופה קדימה

בזמן שהעולם מכייל מחדש את סדרי העדיפויות של הבינה המלאכותית בתגובה ללחצי ייצוא החומרה, DebitMyData מוכנה לאפשר אימוץ נרחב של רשת האנרגיה האנושית שלה, אפילו כאשר מדינות יריבות מתחרות ליישר מדיניות, סטנדרטים טכניים ותזרימי השקעות עם העידן החדש הזה של תשתית "האדם תחילה".

למידע נוסף, ראיונות או תובנות בלעדיות על Human Energy Grid, צרו קשר עם צוות העיתונות העולמי של DebitMyData.

אודות DebitMyData™

DebitMyData, Inc היא המובילה העולמית בבינה מלאכותית אתית, חילופי נתונים ריבוניים ותשתית זהות סוכנית, הדוגלת בזכויות של אנשים וארגונים להגדיר, לייצר רווחים ולהגן על חייהם הדיגיטליים.

Human Energy Grid של DebitMyData הופכת במהירות לעמוד השדרה האסטרטגי של הגיאופוליטיקה של המחר, ומניעה דמיון מחדש גלובלי של ערך, סוכנות וחדשנות אתית לנוכח איסורי יצוא ובריתות כוח משתנות.

