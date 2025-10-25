Mohawk Industries informa resultados del tercer trimestre de 2025

CALHOUN, Georgia, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy los resultados del tercer trimestre de 2025, con utilidades netas de $ 109 millones y ganancias por acción ('EPS') de $ 1.75; las utilidades netas ajustadas fueron de $ 167 millones, y la EPS ajustada fue de $ 2.67. Las ventas netas del tercer trimestre de 2025 fueron de $2.8 mil millones, un aumento de 1.4%, según lo reportado, y prácticamente sin cambios sobre una base ajustada en comparación con el año anterior. Durante el tercer trimestre de 2024, la empresa reportó ventas netas de $ 2.7 mil millones, utilidades netas de $ 162 millones y ganancias por acción de $ 2.55; las utilidades netas ajustadas fueron $ 184 millones, y la EPS ajustada fue $ 2.90.



Para los nueve meses finalizados el 27 de septiembre de 2025, las utilidades netas y la EPS fueron $ 328 millones y $ 5.24, respectivamente; las utilidades netas ajustadas fueron $ 435 millones, y la EPS ajustada fue $ 6.96. Las ventas netas para los primeros tres trimestres de 2025 fueron de $8.1 mil millones, una disminución de 1.4%, según lo reportado, y 0.6% sobre una base ajustada en comparación con el año anterior. Para los nueve meses finalizados el 28 de septiembre de 2024, la empresa reportó ventas netas de $8.2 mil millones, las utilidades netas y la EPS fueron $ 425 millones y $ 6.66, respectivamente; las utilidades netas ajustadas fueron $ 494 millones, y la EPS ajustada fue $ 7.75.



En un comentario sobre el tercer trimestre de la empresa, el presidente y director ejecutivo, Jeff Lorberbaum, dijo: "Nuestras ventas netas en el trimestre estuvieron en línea con nuestras expectativas y ligeramente por encima del año anterior, según lo reportado. Aunque las condiciones económicas en nuestras regiones se debilitaron más de lo previsto en comparación con el trimestre anterior, creemos que superamos a nuestros mercados. Nuestras ventas y la mezcla de productos continuaron beneficiándose del éxito de nuestras ofertas y colecciones residenciales y comerciales de alta gama lanzadas durante los últimos dos años. Nuestros resultados reflejaron los beneficios de las iniciativas de productividad y reestructuración en curso, así como del impacto favorable del tipo de cambio y de menores gastos por intereses, compensados parcialmente por mayores costos de insumos y cierres temporales de planta. En todos nuestros mercados, los gastos de materiales y energía están mejorando desde los niveles máximos, aunque los costos más altos registrados a principios de año seguirán afectando nuestras ganancias del cuarto trimestre.



Dado que los mercados siguen siendo desafiantes, estamos aplicando acciones específicas en toda la organización para mejorar el rendimiento, como mejoras operativas, optimización de procesos administrativos y avances tecnológicos. Estamos reduciendo nuestra estructura de costos sin afectar nuestro potencial de crecimiento a largo plazo cuando el mercado se recupere. Hemos identificado oportunidades de reestructuración adicionales para racionalizar los activos menos eficientes y simplificar las operaciones logísticas y las funciones administrativas en todos nuestros segmentos. Estas nuevas acciones darán como resultado ahorros anualizados de aproximadamente $ 32 millones a un costo neto en efectivo de aproximadamente $ 20 millones después de la venta de activos. Combinadas con nuestras acciones de reestructuración previamente anunciadas, anticipamos alcanzar $110 millones en ahorros este año.



Durante el trimestre, continuamos enfocándonos en la gestión de nuestro capital de trabajo y generamos aproximadamente $ 310 millones en flujo de caja libre. Recompramos 315,000 acciones en el trimestre por aproximadamente $ 40 millones como parte de nuestra autorización actual de recompra de acciones. En lo que va del año, hemos adquirido $108 millones en acciones en circulación.



Actualmente, nuestra industria se encuentra en diferentes etapas de atravesar el impacto de los aranceles más altos sobre los productos importados, lo que con el tiempo debería compensar el aumento en los costos. Como se indicó anteriormente, continuamos abordando la situación optimizando nuestra cadena de suministro e implementando ajustes de precios en las categorías de productos afectadas. Los costos del flete marítimo han estado disminuyendo y están compensando parcialmente el impacto arancelario para los importadores estadounidenses. Sobre la base de los cambios recientes, las importaciones de madera de ingeniería y laminados ahora estarán sujetas a aranceles recíprocos similares a otras categorías de pisos, lo que debería beneficiar a los productos de fabricación nacional. Debido a que la evolución de la situación arancelaria requerirá algún tiempo para alcanzar el equilibrio, continuaremos ajustando nuestras estrategias conforme cambien las tarifas y las condiciones del mercado.



Las ventas netas en el segmento Global Ceramic aumentaron un 4.4%, según lo reportado, o un 1.8%, ajustado por días constantes y tipos de cambio, en comparación con el año anterior. El margen operativo del segmento fue de 6.5% según lo informado, o 8.1% sobre una base ajustada debido a mayores costos de insumos, parcialmente compensado por ganancias de productividad.



Las ventas netas en el segmento de Flooring Rest of the World aumentaron un 4,3%, según lo reportado, o disminuyeron un 0,9% ajustado por días constantes y tipos de cambio, en comparación con el año anterior. El margen operativo del segmento fue de 6.1% según lo informado, o 8.3% sobre una base ajustada, debido a precios competitivos de la industria.



Las ventas netas en el segmento Flooring North America disminuyeron un 3.8% en comparación con el año anterior, según lo reportado. El margen operativo del segmento fue de 5.8% según lo informado, o 7.2% sobre una base ajustada debido a mayores costos de insumos y precios competitivos de la industria, parcialmente compensado por mejoras de productividad.



Todos nuestros mercados enfrentan una escasez de viviendas disponibles, ya que la oferta no ha podido seguir el ritmo de la formación de nuevos hogares. Para satisfacer la creciente demanda, la construcción de nuevas viviendas y la remodelación deben expandirse, lo que también reducirá las presiones inflacionarias en la vivienda. La mayoría de los bancos centrales han pasado de priorizar la reducción de la inflación a estimular el crecimiento económico. Las tasas de interés decrecientes en EE. UU. y en todo el mundo deberían fomentar gradualmente un aumento en las ventas de viviendas y la remodelación. Aunque creemos que estas acciones beneficiarán al mercado de la vivienda con el tiempo, seguimos enfocados en optimizar los aspectos controlables de nuestro negocio, incluyendo nuestras estrategias de ventas, innovación de productos y productividad operativa. Las iniciativas de reestructuración previamente anunciadas continúan beneficiando nuestros resultados al simplificar operaciones y reducir la estructura de costos. Estamos aprovechando el alcance de nuestro portafolio de productos, ventajas de distribución y marcas líderes en la industria para fortalecer relaciones con clientes actuales y nuevos. Nuestra mezcla de productos continúa beneficiándose de nuestras colecciones premium y ventas comerciales, lo que está mitigando algunas de las presiones de precios en nuestros mercados. Estamos gestionando el impacto de los aranceles en nuestra oferta de productos importados de EE. UU. mediante ajustes de precios y optimización de la cadena de suministro, y estamos reforzando el valor de nuestra fabricación nacional. Con base en las tendencias actuales en nuestras regiones, creemos que el volumen del mercado se mantendrá débil hasta finales de año. Por estos factores, esperamos que nuestra EPS ajustada del cuarto trimestre esté entre $1.90 y $2.00, considerando un día adicional de envío y excluyendo cargos únicos o de reestructuración.



Durante más de tres años, la industria de pisos se ha visto afectada tanto por el aplazamiento de compras grandes y discrecionales por parte de los consumidores como por las bajas ventas de viviendas, lo que ha reducido la actividad de construcción nueva y remodelación. La rotación de viviendas tiene un efecto significativo en nuestra industria, ya que los consumidores estadounidenses gastan aproximadamente cinco veces más en la remodelación de sus pisos en el primer año después de comprar una casa que los que no se mudan. Las tasas de interés decrecientes, el aumento del ingreso disponible y la mayor equidad en la vivienda deberían apoyar mayores ventas y remodelaciones en nuestros mercados.

El stock de viviendas en nuestras regiones está envejeciendo y requiere renovaciones significativas para mantener el valor de la propiedad. Durante este ciclo, hemos mejorado nuestras operaciones, posición de costos y oferta de productos para capitalizar la futura recuperación del mercado. Aunque el punto de inflexión sigue siendo impredecible, los fundamentos del mercado, la demanda acumulada significativa y las fortalezas únicas de negocio de Mohawk respaldan un crecimiento rentable a largo plazo"

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es un fabricante líder mundial de pisos, que ofrece productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales en aproximadamente 180 países. Durante las últimas dos décadas, la empresa ha expandido su presencia operativa con instalaciones de fabricación en América del Norte, Europa, América del Sur, Oceanía y Asia. Nuestros procesos de fabricación y distribución verticalmente integrados ofrecen ventajas competitivas en la producción revestimientos para pisos de cerámica, alfombra, laminado, madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Algunas declaraciones en los párrafos inmediatos anteriores, en especial anticipando rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas", dentro de su significado bajo la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de 1934, según enmienda. Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. La administración considera que estas declaraciones prospectivas son razonables como y cuando fueron emitidas, sin embargo, se debe tener cautela de no depositar confianza indebida en ninguna declaración prospectiva debido a que tales declaraciones son válidas sólo a la fecha en que fueron emitidas. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los factores importantes que pueden causar que los resultados futuros difirieran de la experiencia histórica y nuestras expectativas actuales y proyecciones, que incluyen sin limitación, lo siguiente; cambios en las condiciones económicas o del sector; el impacto de los aranceles; la competencia; inflación y deflación en los precios de flete, materia prima y costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; fluctuaciones de tipo de moneda; costos y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la empresa; cargos por desvalorizaciones; identificación e integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; agilización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; conflicto geopolítico, cambios regulatorios y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa realiza negocios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y en anuncios públicos.

Llamada de resultados el viernes, 24 de octubre de 2025, a las 11:00 a. m., hora del este (ET)



Contacto: James Brunk, Director Financiero - (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Cost of sales 2,103.0 2,026.4 6,133.2 6,133.8 Gross profit 654.9 692.6 1,952.5 2,065.9 Selling, general and administrative expenses 518.2 480.3 1,531.0 1,493.0 Operating income 136.7 212.3 421.5 572.9 Interest expense 5.0 11.2 16.6 38.6 Other (income) and expense, net (0.4 ) (0.7 ) 2.2 (0.2 ) Earnings before income taxes 132.1 201.8 402.7 534.5 Income tax expense 23.3 39.8 74.8 109.9 Net earnings including noncontrolling interests 108.8 162.0 327.9 424.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.57 5.26 6.69 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.0 63.1 62.3 63.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.55 5.24 6.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net cash provided by operating activities $ 386.6 319.6 596.6 736.9 Less: Capital expenditures 76.3 115.4 245.6 293.6 Free cash flow $ 310.3 204.2 351.0 443.3 Depreciation and amortization $ 170.3 156.2 476.3 481.9





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 516.2 424.0 Receivables, net 2,249.6 2,043.4 Inventories 2,692.9 2,612.1 Prepaid expenses and other current assets 548.9 541.9 Total current assets 6,007.6 5,621.4 Property, plant and equipment, net 4,678.8 4,750.5 Right of use operating lease assets 401.1 392.4 Goodwill 1,198.7 1,168.6 Intangible assets, net 834.2 850.7 Deferred income taxes and other non-current assets 500.1 529.6 Total assets $ 13,620.5 13,313.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 465.3 Accounts payable and accrued expenses 2,379.6 2,194.1 Current operating lease liabilities 119.2 111.6 Total current liabilities 2,674.4 2,771.0 Long-term debt, less current portion 1,743.3 1,716.4 Non-current operating lease liabilities 300.0 298.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 561.8 672.1 Total liabilities 5,279.5 5,457.5 Total stockholders' equity 8,341.0 7,855.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,620.5 13,313.2





Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,104.7 1,058.0 3,219.3 3,218.4 Flooring NA 936.8 974.0 2,746.0 2,832.7 Flooring ROW 716.4 687.0 2,120.4 2,148.6 Consolidated net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 71.6 83.4 201.5 215.3 Flooring NA 54.4 73.0 116.3 196.3 Flooring ROW 43.8 67.8 168.3 204.3 Corporate and intersegment eliminations (33.1 ) (11.9 ) (64.6 ) (43.0 ) Consolidated operating income $ 136.7 212.3 421.5 572.9 Assets: Global Ceramic $ 5,136.6 4,892.7 Flooring NA 4,002.5 3,958.9 Flooring ROW 4,059.8 4,020.7 Corporate and intersegment eliminations 421.6 440.9 Consolidated assets $ 13,620.5 13,313.2





Conciliación de las ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. con las ganancias netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. y las ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 102.9 68.8 Software implementation cost write-off — 7.8 (0.4 ) 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 27.1 10.8 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) (0.5 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 0.4 0.5 (1.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — 2.9 — 2.9 Income tax effect of adjusting items (11.1 ) (8.9 ) (22.1 ) (20.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 166.5 184.0 435.4 494.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.67 2.90 6.96 7.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 27, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 Long-term debt, less current portion 1,743.3 Total debt 1,918.9 Less: Cash and cash equivalents 516.2 Net debt $ 1,402.7





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,2024 March 29,2025 June 28,2025 September 27,2025 September 27,2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 93.2 72.6 146.5 108.8 421.1 Interest expense 9.8 6.4 5.2 5.0 26.4 Income tax expense 18.3 17.5 34.0 23.3 93.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.4 150.4 155.6 170.3 632.7 EBITDA 277.7 246.9 341.3 307.4 1,173.3 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.3 20.8 25.3 30.7 97.1 Software implementation cost write-off 5.1 (0.4 ) — — 4.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 — — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 0.6 4.9 21.6 26.2 Adjustments of indemnification asset — — (0.1 ) (0.3 ) (0.4 ) Adjusted EBITDA $ 310.4 267.9 371.4 359.4 1,309.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1) Incluye depreciación acelerada de $5.3 para el cuarto trimestre de 2024, $5.4 para el primer trimestre de 2025, $4.1 para el segundo trimestre de 2025 y $16.4 para el tercer trimestre de 2025.





Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 27, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,757.9 8,085.7 Adjustment for constant shipping days 10.8 100.7 Adjustment for constant exchange rates (61.2 ) (38.7 ) Adjusted net sales $ 2,707.5 8,147.7





Three Months Ended September 27, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,104.7 Adjustment for constant exchange rates (27.6 ) Adjusted net sales $ 1,077.1





Flooring ROW Net sales $ 716.4 Adjustment for constant shipping days 10.8 Adjustment for constant exchange rates (33.7 ) Adjusted net sales $ 693.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Gross Profit $ 654.9 692.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 44.1 16.4 Software implementation cost write-off — 2.3 Adjusted gross profit $ 699.0 711.3 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.3 % 26.2 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 518.2 480.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (3.1 ) Software implementation cost write-off — (5.5 ) Legal settlements, reserves and fees (21.6 ) (0.7 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 493.5 471.0 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.3 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 136.7 212.3 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted operating income $ 205.5 240.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 7.5 % 8.8 %





Global Ceramic Operating income $ 71.6 83.4 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18.2 7.4 Adjusted segment operating income $ 89.8 90.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.6 %





Flooring NA Operating income $ 54.4 73.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 8.1 Software implementation cost write-off — 7.8 Adjusted segment operating income $ 67.9 88.9 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.2 % 9.1 %





Flooring ROW Operating income $ 43.8 67.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.5 4.0 Adjusted segment operating income $ 59.3 71.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.3 % 10.5 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (33.1 ) (11.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (11.2 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Earnings before income taxes $ 132.1 201.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) Adjusted earnings before income taxes $ 200.6 229.4





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Income tax expense $ 23.3 39.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) (0.4 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (2.9 ) Income tax effect of adjusting items 11.1 8.9 Adjusted income tax expense $ 34.1 45.4 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.0 % 19.8 %



La Empresa suplementa sus estados financieros consolidados, los cuales son preparados y presentados de conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados de Estados Unidos (US GAAP), con ciertas mediciones financieras no conformes a US GAAP. De acuerdo a lo exigido por las regulaciones de Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan la conciliación de las medidas financieras no-GAAP de la empresa con la medición US GAAP más directamente comparable. Cada una de las medidas no-GAAP incluida debe ser considerada juntamente con la medida conforme a US GAAP comparable, y podría no ser comparable con medidas de similar denominación informadas por otras empresas La empresa considera que estas medidas no–GAAP, al conciliarse con la medida GAAP correspondiente, constituyen una ayuda para los inversores en lo siguiente: Las medidas no-GAAP de ingresos que asisten en la identificación de tendencias de crecimiento y en las comparaciones de ingresos de períodos anteriores y futuros y las medidas no-GAAP de rentabilidad que asisten en la comprensión de las tendencias de la rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y en comparaciones de sus ganancias con períodos anteriores y futuros.

La empresa excluye ciertos rubros de sus medidas no-GAAP de ingresos porque esos rubros pueden variar drásticamente entre períodos y ocultar tendencias de negocio subyacentes. Los rubros excluidos de las medidas de ingresos no-GAAP de la empresa incluyen: transacciones de moneda extranjera y traducción; más o menos días de embarque en un período y el impacto de adquisiciones.

La empresa excluye ciertos rubros de sus medidas de rentabilidad no-GAAP porque esos rubros podrían no ser indicativos de, o no tienen relación con el rendimiento operativo fundamental de la empresa. Los rubros excluidos de las medidas de rentabilidad no-GAAP de la empresa incluyen: costos relacionados de reestructuración, adquisición, e integración y otros, liquidación legal y reservas y cargos, deterioro del fondo de comercio e intangibles de vida indefinida, contabilización de compras de adquisiciones, incluido el aumento de inventario de contabilización de compra, ajustes de activos de indemnización, ajustes de posición fiscal incierta y reestructuración fiscal europea.