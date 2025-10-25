Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

CALHOUN, Georgia, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das dritte Quartal 2025 einen Nettogewinn von 109 Mio. USD und einen Gewinn pro Aktie (Earnings per Share, „EPS“) von 1,75 USD bekanntgegeben; der bereinigte Nettogewinn lag bei 167 Mio. USD und der bereinigte EPS bei 2,67 USD. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2025 belief sich auf 2,8 Milliarden USD, was einem Anstieg von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf bereinigter Basis blieb der Umsatz im Wesentlichen unverändert. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,7 Milliarden USD, einen Nettogewinn von 162 Millionen USD und einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 184 Millionen USD, und der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,90 USD.

Für die neun Monate bis zum 27. September 2025 beliefen sich der Nettogewinn und der Gewinn je Aktie (EPS) auf 328 Millionen USD bzw. 5,24 USD. Der bereinigte Nettogewinn betrug 435 Millionen USD, und der bereinigte EPS lag bei 6,96 USD. Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2025 belief sich auf 8,1 Milliarden USD, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf bereinigter Basis lag der Rückgang bei 0,6 %. Für die neun Monate bis zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 8,2 Milliarden USD. Der Nettogewinn und EPS beliefen sich auf 425 Millionen USD bzw. 6,66 USD. Der bereinigte Nettogewinn betrug 494 Millionen USD, und der bereinigte EPS lag bei 7,75 USD.



Zum dritten Quartal des Unternehmens erklärte Chairman und CEO Jeff Lorberbaum: „Unser Nettoumsatz im Quartal entsprach unseren Erwartungen und lag gegenüber dem Vorjahr auf berichteter Basis leicht darüber. Obwohl sich die wirtschaftlichen Bedingungen in unseren Regionen im Vergleich zum vorherigen Quartal stärker als erwartet abgeschwächt haben, sind wir der Ansicht, dass wir unsere Märkte übertroffen haben. Unser Umsatz und unser Produktmix profitierten weiterhin vom Erfolg unseres Premiumangebots für den Wohn- und Gewerbebereich sowie von den Kollektionen, die in den vergangenen zwei Jahren eingeführt wurden. Unsere Ergebnisse spiegelten die positiven Effekte laufender Produktivitäts- und Restrukturierungsinitiativen sowie den Einfluss günstiger Wechselkurse und geringerer Zinsaufwendungen wider, die jedoch durch höhere Inputkosten und vorübergehende Werksschließungen geschmälert wurden. In all unseren Märkten verbessern sich die Material- und Energiekosten inzwischen von ihren Höchstständen, auch wenn die höheren Kosten aus dem ersten Halbjahr weiterhin Auswirkungen auf unser Ergebnis im vierten Quartal haben werden.



Da unsere Märkte weiterhin unter Druck stehen, setzen wir gezielte Maßnahmen im gesamten Unternehmen um, um die Performance zu steigern. Dazu zählen operative Verbesserungen, Optimierungen administrativer Prozesse und technologische Weiterentwicklungen. Wir schmälern unsere Kostenstruktur, ohne dabei unser langfristiges Wachstumspotenzial für die Zeit der Markterholung zu beeinträchtigen. Wir haben weitere Restrukturierungsmöglichkeiten identifiziert, um weniger effiziente Assets zu konsolidieren sowie Logistikabläufe und Verwaltungsfunktionen in unseren Segmenten zu straffen. Diese neuen Maßnahmen werden zu jährlichen Einsparungen von rund 32 Millionen USD führen, bei Nettoausgaben von etwa 20 Millionen USD nach Asset-Verkäufen. Zusammen mit den bereits angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen rechnen wir in diesem Jahr mit Einsparungen in Höhe von 110 Millionen USD.



Im Laufe des Quartals konzentrierten wir uns weiterhin auf das Management unseres Betriebskapitals und erzielten einen freien Cashflow von rund 310 Millionen USD. Im Rahmen unserer laufenden Aktienrückkaufautorisierung haben wir im Quartal 315.000 Aktien für rund 40 Millionen USD zurückgekauft. Seit Jahresbeginn haben wir eigene Aktien im Wert von 108 Millionen USD zurückgekauft.



Unsere Branche befindet sich derzeit in unterschiedlichen Phasen der Weitergabe der Auswirkungen höherer Zölle auf importierte Produkte und sollte die gestiegenen Produktkosten im Laufe der Zeit ausgleichen können. Wie bereits erwähnt, begegnen wir der Situation weiterhin durch die Optimierung unserer Lieferkette und die Umsetzung von Preisanpassungen in den betroffenen Produktkategorien. Die Seefrachtkosten sind rückläufig und gleichen für US-Importeure die Auswirkungen der Zölle teilweise aus. Aufgrund der jüngsten Änderungen unterliegen Importe von technischem Holz und Laminat nun Gegenzöllen wie andere Bodenbelagskategorien, was inländisch produzierten Produkten zugutekommen dürfte. Da die sich entwickelnde Zolllage einige Zeit benötigen wird, um ein Gleichgewicht zu erreichen, werden wir unsere Strategien weiterhin an die sich ändernden Sätze und Marktbedingungen anpassen.



Der Nettoumsatz im Segment "Global Ceramic" stieg auf wie berichtet um 4,4 % bzw. um 1,8 % auf bereinigter Basis (unter Berücksichtigung gleicher Tage und Wechselkurse) gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments lag auf berichteter Basis bei 6,5 % bzw. auf bereinigter Basis bei 8,1 %, bedingt durch höhere Inputkosten, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden.



Der Nettoumsatz im Segment "Flooring Rest of the World" stieg auf berichteter Basis um 4,3 % bzw. um 0,9 % auf bereinigter Basis (unter Berücksichtigung gleicher Tage und Wechselkurse) gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments lag auf berichteter Basis bei 6,1 % bzw. bereinigt bei 8,3 %, was auf den wettbewerbsintensiven Preisdruck in der Branche zurückzuführen ist.



Der Nettoumsatz im Segment "Flooring North America" ging wie berichtet im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % zurück. Die operative Marge des Segments lag auf berichteter Basis bei 5,8 % bzw. bereinigt bei 7,2 %, bedingt durch höhere Inputkosten und den wettbewerbsintensiven Preisdruck in der Branche, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden.



In all unseren Märkten besteht ein Mangel an verfügbarem Wohnraum, da das Angebot mit der Bildung neuer Haushalte nicht Schritt gehalten hat. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, müssen sowohl der Neubau als auch die Renovierung von Wohnhäusern ausgeweitet werden, was zugleich den Inflationsdruck auf dem Wohnungsmarkt verringern wird. Die meisten Zentralbanken haben ihren Schwerpunkt von der Inflationsbekämpfung auf die Förderung des Wirtschaftswachstums verlagert. Sinkende Zinssätze in den USA und weltweit dürften nach und nach zu einem Anstieg der Immobilienverkäufe und Renovierungstätigkeiten führen. Auch wenn wir davon ausgehen, dass diese Maßnahmen dem Wohnungsmarkt langfristig zugutekommen werden, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, die beeinflussbaren Aspekte unseres Geschäfts zu optimieren, darunter unsere Vertriebsstrategien, Produktinnovationen und operative Produktivität. Unsere zuvor angekündigten Restrukturierungsinitiativen wirken sich weiterhin positiv auf unsere Ergebnisse aus, da sie unsere Abläufe straffen und unsere Kostenstruktur senken. Wir nutzen die Breite unseres Produktportfolios, unsere Vertriebsstärken und unsere branchenführenden Marken, um unsere Beziehungen zu bestehenden und neuen Kunden auszubauen. Unser Produktbandbreite profitiert weiterhin von unseren Premiumkollektionen und dem gewerblichen Vertrieb, was einen Teil des Preisdrucks in unseren Märkten abfedert. Wir steuern die Auswirkungen der Zölle auf unser in die USA importiertes Produktangebot durch Preisanpassungen und Optimierungen der Lieferkette und stärken zugleich den Wert unserer inländischen Produktion. Auf Grundlage der aktuellen Entwicklungen in unseren Regionen gehen wir davon aus, dass das Marktvolumen bis zum Jahresende verhalten bleiben wird. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erwarten wir für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 1,90 USD und 2,00 USD, bei einem zusätzlichen Versandtag und unter Ausschluss etwaiger Restrukturierungs- oder anderer einmaliger Aufwendungen.



Seit mehr als drei Jahren wird die Bodenbelagsbranche sowohl durch Verbraucher beeinflusst, die größere, nicht zwingend notwendige Anschaffungen aufschieben, als auch durch niedrige Immobilienverkäufe, die zu einem Rückgang von Neubauten und Renovierungstätigkeiten geführt haben. Die Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Branche: US-Verbraucher geben im ersten Jahr nach dem Kauf einer Immobilie Schätzungen zufolge rund das Fünffache für die Renovierung ihrer Bodenbeläge aus als Haushalte, die nicht umgezogen sind. Sinkende Zinssätze, steigendes verfügbares Einkommen und höhere Immobilienwerte dürften in unseren Märkten zu mehr Immobilienverkäufen und Renovierungen führen. Der Wohnungsbestand in unseren Regionen altert und erfordert umfassende Renovierungen, um den Immobilienwert zu erhalten. Im Verlauf dieses Zyklus haben wir unsere Abläufe, unsere Kostenstruktur und unser Produktangebot verbessert, um von der künftigen Markterholung zu profitieren. Auch wenn der Wendepunkt weiterhin schwer vorherzusagen ist, sprechen die Marktgrundlagen, die erhebliche aufgestaute Nachfrage und Mohawks einzigartige Unternehmensstärken für ein langfristig profitables Wachstum.“

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der in rund 180 Ländern Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen anbietet. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir die operative Präsenz des Unternehmens mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien und Asien erweitert. Unsere vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Keramikfliesen, Teppichen, Laminat, Holz, Stein und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Cost of sales 2,103.0 2,026.4 6,133.2 6,133.8 Gross profit 654.9 692.6 1,952.5 2,065.9 Selling, general and administrative expenses 518.2 480.3 1,531.0 1,493.0 Operating income 136.7 212.3 421.5 572.9 Interest expense 5.0 11.2 16.6 38.6 Other (income) and expense, net (0.4 ) (0.7 ) 2.2 (0.2 ) Earnings before income taxes 132.1 201.8 402.7 534.5 Income tax expense 23.3 39.8 74.8 109.9 Net earnings including noncontrolling interests 108.8 162.0 327.9 424.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.57 5.26 6.69 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.0 63.1 62.3 63.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.55 5.24 6.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net cash provided by operating activities $ 386.6 319.6 596.6 736.9 Less: Capital expenditures 76.3 115.4 245.6 293.6 Free cash flow $ 310.3 204.2 351.0 443.3 Depreciation and amortization $ 170.3 156.2 476.3 481.9





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 516.2 424.0 Receivables, net 2,249.6 2,043.4 Inventories 2,692.9 2,612.1 Prepaid expenses and other current assets 548.9 541.9 Total current assets 6,007.6 5,621.4 Property, plant and equipment, net 4,678.8 4,750.5 Right of use operating lease assets 401.1 392.4 Goodwill 1,198.7 1,168.6 Intangible assets, net 834.2 850.7 Deferred income taxes and other non-current assets 500.1 529.6 Total assets $ 13,620.5 13,313.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 465.3 Accounts payable and accrued expenses 2,379.6 2,194.1 Current operating lease liabilities 119.2 111.6 Total current liabilities 2,674.4 2,771.0 Long-term debt, less current portion 1,743.3 1,716.4 Non-current operating lease liabilities 300.0 298.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 561.8 672.1 Total liabilities 5,279.5 5,457.5 Total stockholders' equity 8,341.0 7,855.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,620.5 13,313.2





Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,104.7 1,058.0 3,219.3 3,218.4 Flooring NA 936.8 974.0 2,746.0 2,832.7 Flooring ROW 716.4 687.0 2,120.4 2,148.6 Consolidated net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 71.6 83.4 201.5 215.3 Flooring NA 54.4 73.0 116.3 196.3 Flooring ROW 43.8 67.8 168.3 204.3 Corporate and intersegment eliminations (33.1 ) (11.9 ) (64.6 ) (43.0 ) Consolidated operating income $ 136.7 212.3 421.5 572.9 Assets: Global Ceramic $ 5,136.6 4,892.7 Flooring NA 4,002.5 3,958.9 Flooring ROW 4,059.8 4,020.7 Corporate and intersegment eliminations 421.6 440.9 Consolidated assets $ 13,620.5 13,313.2





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 102.9 68.8 Software implementation cost write-off — 7.8 (0.4 ) 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 27.1 10.8 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) (0.5 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 0.4 0.5 (1.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — 2.9 — 2.9 Income tax effect of adjusting items (11.1 ) (8.9 ) (22.1 ) (20.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 166.5 184.0 435.4 494.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.67 2.90 6.96 7.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 27, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 Long-term debt, less current portion 1,743.3 Total debt 1,918.9 Less: Cash and cash equivalents 516.2 Net debt $ 1,402.7





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,2024 March 29,2025 June 28,2025 September 27,2025 September 27,2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 93.2 72.6 146.5 108.8 421.1 Interest expense 9.8 6.4 5.2 5.0 26.4 Income tax expense 18.3 17.5 34.0 23.3 93.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.4 150.4 155.6 170.3 632.7 EBITDA 277.7 246.9 341.3 307.4 1,173.3 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.3 20.8 25.3 30.7 97.1 Software implementation cost write-off 5.1 (0.4 ) — — 4.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 — — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 0.6 4.9 21.6 26.2 Adjustments of indemnification asset — — (0.1 ) (0.3 ) (0.4 ) Adjusted EBITDA $ 310.4 267.9 371.4 359.4 1,309.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Includes accelerated depreciation of $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025 and $16.4 for Q3 2025.





Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 27, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,757.9 8,085.7 Adjustment for constant shipping days 10.8 100.7 Adjustment for constant exchange rates (61.2 ) (38.7 ) Adjusted net sales $ 2,707.5 8,147.7





Three Months Ended September 27, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,104.7 Adjustment for constant exchange rates (27.6 ) Adjusted net sales $ 1,077.1





Flooring ROW Net sales $ 716.4 Adjustment for constant shipping days 10.8 Adjustment for constant exchange rates (33.7 ) Adjusted net sales $ 693.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Gross Profit $ 654.9 692.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 44.1 16.4 Software implementation cost write-off — 2.3 Adjusted gross profit $ 699.0 711.3 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.3 % 26.2 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 518.2 480.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (3.1 ) Software implementation cost write-off — (5.5 ) Legal settlements, reserves and fees (21.6 ) (0.7 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 493.5 471.0 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.3 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 136.7 212.3 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted operating income $ 205.5 240.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 7.5 % 8.8 %





Global Ceramic Operating income $ 71.6 83.4 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18.2 7.4 Adjusted segment operating income $ 89.8 90.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.6 %





Flooring NA Operating income $ 54.4 73.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 8.1 Software implementation cost write-off — 7.8 Adjusted segment operating income $ 67.9 88.9 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.2 % 9.1 %





Flooring ROW Operating income $ 43.8 67.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.5 4.0 Adjusted segment operating income $ 59.3 71.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.3 % 10.5 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (33.1 ) (11.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (11.2 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Earnings before income taxes $ 132.1 201.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) Adjusted earnings before income taxes $ 200.6 229.4





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Income tax expense $ 23.3 39.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) (0.4 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (2.9 ) Income tax effect of adjusting items 11.1 8.9 Adjusted income tax expense $ 34.1 45.4 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.0 % 19.8 %



Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der gemäß US-GAAP erstellt und dargestellt wird, um bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, sofern sie mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen abgeglichen werden, den Investoren in folgender Weise helfen: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen unterstützen dabei, Wachstumstrends zu erkennen und Umsätze mit früheren und zukünftigen Perioden zu vergleichen, während Non-GAAP-Ergebniskennzahlen helfen, die langfristigen Profitabilitätstrends des Unternehmens zu verstehen und dessen Gewinne mit früheren und zukünftigen Perioden zu vergleichen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.