Mohawk Industries presenta los resultados del tercer trimestre de 2025

CALHOUN, Georgia, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unos beneficios netos correspondientes al tercer trimestre de 2025 de 109 millones de dólares estadounidenses y un beneficio por acción («BPA») de 1,75 dólares; los beneficios netos ajustados ascendieron a 167 millones de dólares y el BPA ajustado, a 2,67 dólares. Las ventas netas del tercer trimestre de 2025 ascendieron a 2800 millones de dólares, lo que supone un aumento del 1,4 % según los datos comunicados y prácticamente sin cambios en términos ajustados con respecto al año anterior. Durante el tercer trimestre de 2024, la empresa registró unas ventas netas de 2700 millones de dólares, un beneficio neto de 162 millones de dólares y un BPA de 2,55 dólares. El beneficio neto ajustado fue de 184 millones de dólares y el BPA ajustado, 2,90 dólares.

En el período de nueve meses cerrado a 27 de septiembre de 2025, los beneficios netos y el BPA ascendieron a 328 millones de dólares y 5,24 dólares, respectivamente. Los beneficios netos ajustados fueron de 435 millones de dólares y el BPA ajustado ascendió a 6,96 dólares. Las ventas netas durante los primeros nueve meses de 2025 fueron de 8100 millones de dólares, lo que supone una disminución del 1,4 % según los datos comunicados y del 0,6 % en términos ajustados con respecto al año anterior. En el período de nueve meses cerrado a 28 de septiembre de 2024, la empresa registró unas ventas netas de 8200 millones de dólares, unos beneficios netos de 425 millones de dólares y un BPA de 6,66 dólares. Los beneficios netos ajustados ascendieron a 494 millones de dólares y el BPA ajustado a 7,75 dólares.



Al referirse a los resultados del tercer trimestre de la empresa, el presidente y consejero delegado (CEO), Jeff Lorberbaum, ha señalado: «Nuestras ventas netas del trimestre se ajustaron a nuestras expectativas, ligeramente por encima de las del año anterior, según los datos comunicados. Aunque las condiciones económicas en nuestras regiones se deterioraron más de lo esperado en comparación con el trimestre anterior, creemos que hemos obtenido mejores resultados que nuestros mercados. Nuestras ventas y nuestra gama de productos siguieron beneficiándose del éxito de nuestra oferta residencial y comercial prémium y de las colecciones presentadas durante los dos últimos años. Nuestros resultados son un reflejo de los beneficios de las iniciativas de productividad y reestructuración en curso, así como el impacto del tipo de cambio favorable y los menores gastos por intereses, contrarrestados por el aumento de los costes de producción y los cierres temporales de las plantas. En todos nuestros mercados, los gastos en materiales y energía están mejorando actualmente con respecto a los niveles máximos, aunque los costes más elevados de principios de año seguirán incidiendo en los resultados del cuarto trimestre.



Nuestros mercados siguen afrontando retos, por lo que estamos llevando a cabo acciones específicas en toda la organización para impulsar el rendimiento, como mejoras operativas, mejoras en los procesos administrativos y avances tecnológicos. Estamos reduciendo nuestra estructura de costes sin que afecte a nuestro potencial de crecimiento a largo plazo cuando el mercado se recupere. Hemos encontrado más oportunidades de reestructuración para racionalizar los activos menos eficientes y optimizar las operaciones logísticas y las funciones administrativas en todos nuestros segmentos. Estas nuevas medidas supondrán un ahorro anualizado de aproximadamente 32 millones de dólares, con un coste neto en efectivo de unos 20 millones de dólares tras la venta de activos. Junto con las medidas de reestructuración anunciadas anteriormente, prevemos un ahorro de 110 millones de dólares este año.



Durante el trimestre, continuamos centrados en gestionar nuestro capital circulante y generamos un flujo de efectivo disponible de 310 millones de dólares estadounidenses. Recompramos 315 000 acciones durante el trimestre, por un valor aproximado de 40 millones de dólares, como parte de nuestra actual autorización de recompra de acciones. En lo que va de año, hemos comprado nuestras acciones en circulación por valor de 108 millones de dólares.



Nuestro sector está pasando actualmente por diversas etapas de transición debido al impacto del aumento de los aranceles a las importaciones y es probable que compense el aumento de los costes de los productos con el tiempo. Como se ha señalado anteriormente, seguimos abordando la situación optimizando nuestra cadena de suministro y aplicando ajustes de precios en las categorías de productos afectadas. Los costes del transporte marítimo han venido disminuyendo y están compensando en parte el impacto de los aranceles para las empresas importadoras estadounidenses. Dados los cambios recientes, las importaciones de madera transformada y laminados estarán ahora sujetas a aranceles recíprocos, al igual que otras categorías de suelos, lo que debería beneficiar a los productos de fabricación nacional. La evolución de la situación arancelaria requerirá cierto tiempo para alcanzar el equilibrio, por lo que seguiremos ajustando nuestras estrategias en función de los cambios en los tipos y las condiciones del mercado.



Las ventas netas de nuestro segmento cerámico global aumentaron un 4,4 % según los datos comunicados, o un 1,8 % en términos ajustados por días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen operativo del segmento fue del 6,5 % según los datos comunicados, o del 8,1 % en términos ajustados, debido a los mayores costes de producción y al menor volumen de ventas, compensados en parte por el aumento de la productividad.



Las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo aumentaron un 4,3 % según los datos comunicados, o un 0,9 % en términos ajustados en días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen operativo del segmento se situó en el 6,1 % según los datos comunicados, o el 8,3 % en términos ajustados, debido a los precios competitivos del sector.



Las ventas netas del segmento de suelos de Norteamérica descendieron un 3,8 % con respecto al año anterior según los datos comunicados. El margen operativo del segmento se situó en el 5,8 % según los datos comunicados, o el 7,2 % en términos ajustados, debido al aumento de los costes de producción y los precios competitivos del sector, compensado en parte por el aumento de la productividad.



Todos nuestros mercados se enfrentan a una escasez de viviendas disponibles, ya que la oferta no ha conseguido seguir el ritmo de la formación de hogares. Para satisfacer la creciente demanda, es necesario aumentar la construcción de viviendas nuevas y las reformas, lo que también reducirá las presiones inflacionistas en el sector inmobiliario. La mayoría de los bancos centrales han pasado de dar prioridad a la reducción de la inflación a estimular el crecimiento económico. La bajada de los tipos de interés en EE. UU. y en todo el mundo debería impulsar gradualmente un aumento de las ventas y las reformas de viviendas. Aunque creemos que estas medidas beneficiarán al mercado inmobiliario a largo plazo, seguimos centrados en optimizar los aspectos controlables de nuestro negocio, incluidas nuestras estrategias de ventas, la innovación de productos y la productividad operativa. Las iniciativas de reestructuración anunciadas previamente siguen favoreciendo nuestros resultados, al optimizar nuestras operaciones y reducir nuestra estructura de costes. Estamos aprovechando el alcance de nuestra cartera de productos, ventajas de distribución y marcas líderes del sector para ampliar nuestras relaciones con los clientes actuales y nuevos. Nuestra gama de productos sigue beneficiándose de nuestras colecciones prémium y de las ventas comerciales, lo que está mitigando algunas de las presiones sobre los precios en nuestros mercados. Estamos gestionando el impacto de los aranceles sobre nuestra oferta de productos importados de EE. UU. mediante medidas de fijación de precios y la optimización de la cadena de suministro, y estamos reforzando el valor de nuestra fabricación nacional. Según las tendencias actuales en nuestras regiones, creemos que el volumen del mercado debería mantenerse bajo hasta finales de año. Teniendo en cuenta estos factores, se prevé que el BPA ajustado del cuarto trimestre se sitúe entre 1,90 y 2,00 dólares, excluidos los gastos de reestructuración u otros gastos extraordinarios.



El sector de los suelos lleva más de tres años afectado tanto por el aplazamiento de las compras grandes y discrecionales por parte de los consumidores como por la caída de las ventas de viviendas, lo que ha reducido la actividad de nueva construcción y remodelación. La rotación de viviendas tiene un efecto importante en nuestro sector, ya que los consumidores estadounidenses gastan aproximadamente cinco veces más en remodelar sus suelos durante el primer año tras comprar una vivienda que aquellos que no se mudan. La bajada de los tipos de interés, el aumento de la renta disponible y el incremento del valor neto de las viviendas deberían propiciar un aumento de las ventas y las reformas de viviendas en sus mercados. El parque inmobiliario de nuestras regiones está envejeciendo y requiere importantes reformas para preservar el valor de los inmuebles. Durante este ciclo, hemos mejorado nuestras actividades, nuestra posición en cuanto a costes y nuestra oferta de productos para aprovechar la futura recuperación del mercado. Aunque el punto de inflexión sigue siendo imprevisible, los fundamentos del mercado, la importante demanda acumulada y las ventajas comerciales únicas de Mohawk respaldan un crecimiento rentable a largo plazo».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es un fabricante líder mundial de suelos y crea productos que realzan espacios residenciales y comerciales en unos 180 países. En las dos últimas décadas, hemos expandido las capacidades operativas de la empresa con fábricas en Norteamérica, Europa, Sudamérica, Oceanía y Asia. Nuestros procesos de fabricación y distribución integrados de forma vertical ofrecen ventajas competitivas en la fabricación de baldosas de cerámica, moquetas, suelos laminados, de madera, de piedra y de vinilo. Nuestra innovación es líder en la industria, y creamos productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en el mercado y satisfacen todos los requisitos de remodelación y de obra nueva. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Algunas de las afirmaciones recogidas en los párrafos anteriores, en particular las que prevén resultados a futuro, perspectivas de negocio, estrategias de crecimiento y funcionamiento, y otros aspectos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y “estima”, o expresiones similares, constituyen «declaraciones de proyecciones futuras» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de mercado de valores de 1934, en su versión modificada. Para dichas afirmaciones, Mohawk se acoge a la protección de la cláusula de salvaguarda de las previsiones a futuro recogida en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. La dirección de la empresa considera que estas proyecciones a futuro son razonables en el momento en que se realizan. Sin embargo, se deberá proceder con cautela para no depositar una confianza indebida en ninguna de estas proyecciones a futuro, ya que estas solo son válidas en la fecha en que se realizaron. La empresa no se compromete a actualizar o revisar públicamente ninguna de las proyecciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la ley. No se garantiza la exactitud de las proyecciones a futuro porque se basan en numerosas suposiciones que entrañan riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores relevantes, entre otros, podrían provocar que los resultados futuros difirieran de la evolución histórica y de nuestras expectativas o previsiones actuales: cambios en las condiciones económicas o del sector; impacto de los aranceles; competencia; inflación y deflación en los precios del transporte, las materias primas y otros costes de producción; inflación y deflación en los mercados de bienes de consumo; fluctuaciones monetarias; costes y suministro de energía; el momento y el nivel de las inversiones en activo fijo; el momento de la aplicación del aumento de precios para los productos de la empresa; cargos por deterioro; identificación y realización de adquisiciones en condiciones favorables (si las hubiera); integración de adquisiciones; operaciones internacionales; lanzamiento de nuevos productos; optimización de operaciones; impuestos y reformas fiscales; reclamaciones sobre productos o de otro tipo; litigios; conflictos geopolíticos; cambios normativos y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa desarrolla su actividad; y otros riesgos identificados en los informes que Mohawk envía a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), así como en sus informes y comunicados de prensa.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Cost of sales 2,103.0 2,026.4 6,133.2 6,133.8 Gross profit 654.9 692.6 1,952.5 2,065.9 Selling, general and administrative expenses 518.2 480.3 1,531.0 1,493.0 Operating income 136.7 212.3 421.5 572.9 Interest expense 5.0 11.2 16.6 38.6 Other (income) and expense, net (0.4 ) (0.7 ) 2.2 (0.2 ) Earnings before income taxes 132.1 201.8 402.7 534.5 Income tax expense 23.3 39.8 74.8 109.9 Net earnings including noncontrolling interests 108.8 162.0 327.9 424.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.57 5.26 6.69 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.0 63.1 62.3 63.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.55 5.24 6.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net cash provided by operating activities $ 386.6 319.6 596.6 736.9 Less: Capital expenditures 76.3 115.4 245.6 293.6 Free cash flow $ 310.3 204.2 351.0 443.3 Depreciation and amortization $ 170.3 156.2 476.3 481.9





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 516.2 424.0 Receivables, net 2,249.6 2,043.4 Inventories 2,692.9 2,612.1 Prepaid expenses and other current assets 548.9 541.9 Total current assets 6,007.6 5,621.4 Property, plant and equipment, net 4,678.8 4,750.5 Right of use operating lease assets 401.1 392.4 Goodwill 1,198.7 1,168.6 Intangible assets, net 834.2 850.7 Deferred income taxes and other non-current assets 500.1 529.6 Total assets $ 13,620.5 13,313.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 465.3 Accounts payable and accrued expenses 2,379.6 2,194.1 Current operating lease liabilities 119.2 111.6 Total current liabilities 2,674.4 2,771.0 Long-term debt, less current portion 1,743.3 1,716.4 Non-current operating lease liabilities 300.0 298.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 561.8 672.1 Total liabilities 5,279.5 5,457.5 Total stockholders' equity 8,341.0 7,855.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,620.5 13,313.2





Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,104.7 1,058.0 3,219.3 3,218.4 Flooring NA 936.8 974.0 2,746.0 2,832.7 Flooring ROW 716.4 687.0 2,120.4 2,148.6 Consolidated net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 71.6 83.4 201.5 215.3 Flooring NA 54.4 73.0 116.3 196.3 Flooring ROW 43.8 67.8 168.3 204.3 Corporate and intersegment eliminations (33.1 ) (11.9 ) (64.6 ) (43.0 ) Consolidated operating income $ 136.7 212.3 421.5 572.9 Assets: Global Ceramic $ 5,136.6 4,892.7 Flooring NA 4,002.5 3,958.9 Flooring ROW 4,059.8 4,020.7 Corporate and intersegment eliminations 421.6 440.9 Consolidated assets $ 13,620.5 13,313.2





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 102.9 68.8 Software implementation cost write-off — 7.8 (0.4 ) 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 27.1 10.8 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) (0.5 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 0.4 0.5 (1.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — 2.9 — 2.9 Income tax effect of adjusting items (11.1 ) (8.9 ) (22.1 ) (20.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 166.5 184.0 435.4 494.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.67 2.90 6.96 7.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 27, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 Long-term debt, less current portion 1,743.3 Total debt 1,918.9 Less: Cash and cash equivalents 516.2 Net debt $ 1,402.7





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,2024 March 29,2025 June 28,2025 September 27,2025 September 27,2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 93.2 72.6 146.5 108.8 421.1 Interest expense 9.8 6.4 5.2 5.0 26.4 Income tax expense 18.3 17.5 34.0 23.3 93.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.4 150.4 155.6 170.3 632.7 EBITDA 277.7 246.9 341.3 307.4 1,173.3 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.3 20.8 25.3 30.7 97.1 Software implementation cost write-off 5.1 (0.4 ) — — 4.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 — — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 0.6 4.9 21.6 26.2 Adjustments of indemnification asset — — (0.1 ) (0.3 ) (0.4 ) Adjusted EBITDA $ 310.4 267.9 371.4 359.4 1,309.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Includes accelerated depreciation of $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025 and $16.4 for Q3 2025.





Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 27, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,757.9 8,085.7 Adjustment for constant shipping days 10.8 100.7 Adjustment for constant exchange rates (61.2 ) (38.7 ) Adjusted net sales $ 2,707.5 8,147.7





Three Months Ended September 27, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,104.7 Adjustment for constant exchange rates (27.6 ) Adjusted net sales $ 1,077.1





Flooring ROW Net sales $ 716.4 Adjustment for constant shipping days 10.8 Adjustment for constant exchange rates (33.7 ) Adjusted net sales $ 693.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Gross Profit $ 654.9 692.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 44.1 16.4 Software implementation cost write-off — 2.3 Adjusted gross profit $ 699.0 711.3 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.3 % 26.2 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 518.2 480.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (3.1 ) Software implementation cost write-off — (5.5 ) Legal settlements, reserves and fees (21.6 ) (0.7 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 493.5 471.0 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.3 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 136.7 212.3 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted operating income $ 205.5 240.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 7.5 % 8.8 %





Global Ceramic Operating income $ 71.6 83.4 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18.2 7.4 Adjusted segment operating income $ 89.8 90.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.6 %





Flooring NA Operating income $ 54.4 73.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 8.1 Software implementation cost write-off — 7.8 Adjusted segment operating income $ 67.9 88.9 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.2 % 9.1 %





Flooring ROW Operating income $ 43.8 67.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.5 4.0 Adjusted segment operating income $ 59.3 71.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.3 % 10.5 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (33.1 ) (11.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (11.2 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Earnings before income taxes $ 132.1 201.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) Adjusted earnings before income taxes $ 200.6 229.4





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Income tax expense $ 23.3 39.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) (0.4 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (2.9 ) Income tax effect of adjusting items 11.1 8.9 Adjusted income tax expense $ 34.1 45.4 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.0 % 19.8 %



La empresa acompaña sus estados financieros resumidos consolidados, que se elaboran y presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE. UU. (US GAAP), con determinadas métricas financieras no incluidas en los PCGA. Según las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las métricas financieras no contables de la empresa con respecto a las métricas PCGA estadounidenses más comparables directamente. Cada una de las métricas no sujetas a los PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto con las métricas comparables de acuerdo a los PCGA de EE. UU., y podrían no ser comparables a las métricas referidas de forma similar por otras empresas. La empresa considera que estas métricas no PCGA, una vez conciliadas con las correspondientes métricas PCGA de EE. UU., facilitan la labor de sus inversores de la siguiente manera: métricas de ingresos no contables que ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, y con indicadores de rentabilidad no contables que sirven para conocer las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La empresa excluye determinados elementos de sus métricas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias del negocio subyacente. Las partidas excluidas de las métricas de ingresos no sujetas a PCGA de la empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas, más o menos días para la entrega en un periodo y el impacto de las adquisiciones.

La empresa excluye ciertos elementos de sus métricas de rentabilidad no contables, ya que estos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el principal resultado operativo de la empresa. Las partidas excluidas de las métricas de rentabilidad sin GAAP de la empresa incluyen: reestructuración, adquisiciones e integraciones relacionadas y otros costes, acuerdos legales, reservas y tasas, deterioro del fondo de comercio e intangibles de vida indefinida, contabilidad de las adquisiciones, incluido el aumento del inventario desde la contabilidad de la compra, ajustes de activos por indemnización, ajustes de partidas fiscales inciertas y reestructuración fiscal europea.