Mohawk Industries publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2025

CALHOUN, Géorgie, 25 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour un bénéfice net de 109 millions de dollars et un bénéfice par action (ou « BPA ») de 1,75 dollar pour le troisième trimestre 2025. Le bénéfice net ajusté ressort à 167 millions de dollars et le BPA ajusté à 2,67 dollars. À 2,8 milliards de dollars, le chiffre d’affaires net pour la période observée s’inscrit en hausse de 1,4 % en données publiées, mais reste stable en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Au cours du troisième trimestre 2024, la Société déclarait un chiffre d’affaires net de 2,7 milliards de dollars, un bénéfice net de 162 millions de dollars et un bénéfice par action de 2,55 dollars, tandis que le bénéfice net ajusté s’élevait pour sa part à 184 millions de dollars et le BPA ajusté à 2,90 dollars.

Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2025, le bénéfice net et le BPA s’établissent respectivement à 328 millions de dollars et 5,24 dollars. Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichent respectivement 435 millions de dollars et 6,96 dollars. Arrêté à 8,1 milliards de dollars, le chiffre d’affaires net des neuf premiers mois de 2025 recule de 1,4 % en données publiées et de 0,6 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le chiffre d’affaires net s’établissait à 8,2 millions de dollars, le bénéfice net était porté à 425 millions de dollars et le BPA à 6,66 dollars, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichaient respectivement 494 millions de dollars et 7,75 dollars.



Jeff Lorberbaum, Président et Directeur Général analyse ainsi ces résultats périodiques : « Notre chiffre d’affaires net est conforme à nos prévisions, et même légèrement supérieur à celui de l’exercice précédent en données publiées. Même si dans nos différentes régions le contexte économique s’est davantage dégradé que prévu par rapport au trimestre précédent, nous estimons réaliser une performance supérieure à celle de nos marchés. Notre gamme de produits résidentiels, la richesse de notre offre commerciale et le succès des nouvelles collections haut de gamme que nous avons lancées au cours des 24 derniers mois ont positivement influencé notre mix produit et nourri nos ventes. Nos résultats traduisent les conclusions positives de nos programmes continus d’amélioration de la productivité et de nos restructurations, en tenant compte des effets de change favorables et de charges d’intérêt moindres. Ils sont nuancés par des frais d’approvisionnement en hausse et les suites d’arrêts temporaires d’usines. Sur tous nos marchés, les coûts des matières premières et les frais énergétiques sont en baisse par rapport à leurs plafonds précédents. Leurs coûts supérieurs enregistrés plus tôt dans l’année continueront néanmoins de peser sur nos bénéfices du quatrième trimestre.



Face à des marchés qui restent tendus, nous menons des actions ciblées à l’échelle de toute l’entreprise pour relever notre performance en conduisant des améliorations opérationnelles, des optimisations de nature administrative et des investissements technologiques. Nous entendons ainsi réduire notre enveloppe de charges tout en protégeant notre potentiel de croissance à long terme pour accompagner la reprise attendue du marché. Nous avons retenu de nouvelles pistes de restructuration visant à rationaliser nos actifs les moins performants et à simplifier à la fois nos activités logistiques et nos fonctions administratives au sein de nos différentes branches. Ces nouvelles mesures devraient dégager une enveloppe annuelle d’économies d’environ 32 millions de dollars, pour un coût décaissé net estimé à près de 20 millions de dollars post cession. En les conjuguant aux mesures de restructuration précédemment annoncées, nous prévoyons de réaliser 110 millions de dollars d’économies cette année.



Au cours du trimestre, Mohawk a continué à consolider ses besoins en fonds de roulement et a dégagé environ 310 millions de dollars de flux de trésorerie disponible. Dans le cadre de notre programme de rachat en cours d’exercice, nous avons racheté 315 000 actions pour un montant proche de 40 millions de dollars, ce qui porte le total des rachats d’actions effectués depuis le début de l’année à 108 millions de dollars.



Notre secteur d’activité traverse actuellement une phase d’ajustement progressif lié à la hausse des droits de douane exigibles sur les produits importés, ce qui devrait se voir compensé à terme par des révisions d’ordre tarifaire. Comme nous l’avons précédemment annoncé, Mohawk continue d’optimiser sa chaîne d’approvisionnement et poursuit ses ajustements de prix sur les catégories de produits concernées. Pour les importateurs américains, la baisse des frais de transport maritime international contribue partiellement à nuancer l’effet de ces barrières douanières. Les importations de bois composé et de stratifié seront désormais soumises à des taxes réciproques, comparables à celles visant d’autres catégories de revêtements de sol, ce qui devrait jouer en faveur de la production intérieure. Comme dans cette situation renouer avec l’équilibre prendra du temps, nous continuerons à aligner la stratégie de la Société sur les fluctuations des taux et les conditions de marché.



Le chiffre d’affaires net dégagé par la branche « Céramique mondiale » progresse de 4,4 % en données publiées, soit une hausse de 1,8 % en données ajustées pour tenir compte des taux de change à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 6,5 % en données publiées, soit 8,1 % en données ajustées. Ces résultats s’expliquent par la hausse des budgets d’approvisionnement, que viennent partiellement nuancer des gains de productivité.



La branche « Revêtements de sol, reste du monde » enregistre un chiffre d’affaires qui augmente de 4,3 % en données publiées, soit une progression de 0,9 % en données ajustées pour tenir compte des taux de change à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent. Du fait d’une pression tarifaire concurrentielle, la marge d’exploitation de ce segment s’établit à 6,1 % en données publiées, soit 8,3 % en données ajustées.



En données publiées, le chiffre d’affaires net de la branche « Revêtements de sol, Amérique du Nord » s’inscrit en baisse de 3,8 % par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 5,8 % en données publiées, soit 7,2 % en données ajustées. Ces résultats s’expliquent par la hausse des budgets d’approvisionnement et la pression tarifaire exercée par la concurrence, que viennent partiellement nuancer des gains de productivité.



Sur tous nos marchés, l’offre en logements demeure insuffisante par rapport à la création rapide de nouveaux foyers. Pour répondre à cette demande en plein essor, il importe d’intensifier les travaux de construction neuve et de rénovation pour contribuer également à réduire les pressions inflationnistes qui s’exercent dans le secteur du logement. La plupart des banques centrales ont désormais réajusté leur politique en privilégiant la stimulation de la croissance économique au détriment de la seule réduction de l’inflation. Aux États-Unis comme dans le reste du monde, le recul des taux d’intérêt devrait progressivement porter les ventes de logements et les projets de rénovation. Si nous sommes convaincus que ces mesures joueront à terme en faveur du secteur immobilier, nous maintenons notre cap sur les leviers que nous maîtrisons, à savoir la stratégie commerciale, l’innovation produit et l’excellence opérationnelle. Nos mesures de restructuration continuent de porter leurs fruits en se traduisant par une structure opérationnelle plus simple et une enveloppe de charges réduite. Nous capitalisons sur la richesse de nos gammes, nos avantages logistiques et la force de nos marques reconnues numéro 1 pour renforcer la dimension relationnelle de nos échanges avec nos clients, actuels comme nouveaux. La dynamique de nos gammes premium et de nos ventes profite toujours à notre mix produits, ce qui neutralise partiellement l’effet de la pression concurrentielle. Nous parvenons à nuancer les effets des barrières douanières américaines applicables sur nos importations moyennant des révisions tarifaires et l’optimisation de notre chaîne d’approvisionnement. En parallèle, nous accentuons la valeur ajoutée de notre production intérieure. Compte tenu des tendances actuelles constatées sur nos marchés, Mohawk anticipe des volumes globalement stables jusqu’en fin d’année. En conséquence, nous prévoyons que notre BPA ajusté du quatrième trimestre se situera dans une fourchette comprise entre 1,90 et 2,00 dollars à raison d’une journée d’expédition supplémentaire et hors charges de restructuration ou charges ponctuelles d’autre nature.



Depuis plus de trois ans, la prudence des consommateurs envers les investissements importants liés à l’habitat et un marché immobilier en berne ont pénalisé le secteur des revêtements de sol et freiné la dynamique de la construction et de la rénovation. Or, le taux de rotation du parc immobilier influence majoritairement notre secteur. Aux États-Unis, les consommateurs dépensent en moyenne cinq fois plus pour rénover leurs sols dans la première année suivant l’achat d’un logement que les ménages qui ne déménagent pas. Les taux d’intérêt en baisse, les revenus disponibles supérieurs et la valeur accentuée du patrimoine immobilier devraient favoriser une reprise progressive des ventes de logements et des projets de rénovation sur nos marchés. Vieillissant, le parc immobilier actuel nécessite des travaux importants pour en préserver la valeur. Au cours de la période, nous avons consolidé nos structures opérationnelles et budgétaires, mais aussi notre offre produits dans la perspective d’une reprise prochaine du marché. Si le virage demeure incertain, les fondamentaux du secteur, la demande latente et les atouts uniques de Mohawk appuient notre ambition de croissance rentable et durable à long terme. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries compte parmi les leaders mondiaux de la fabrication de revêtements de sol et se spécialise dans la production de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et les surfaces commerciales dans près de 180 pays. Au cours de ces vingt dernières années, nous avons étendu l’empreinte opérationnelle de l’entreprise en exploitant des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Océanie et en Asie. Nos processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés nous confèrent des avantages concurrentiels dans la production de carreaux de céramique, moquettes, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus renommées du secteur et regroupent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui emploient les constructions « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » ou « estime », ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité applicable aux déclarations prospectives dite « safe harbor » et énoncée dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées). La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation. Il convient toutefois de ne pas s’y fier indûment, car elles sont exclusivement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les actualiser ou les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses induisant des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient notamment faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de ceux de nos résultats passés et de nos attentes ou projections actuelles, sans toutefois s’y limiter : l’évolution de la conjoncture économique ou sectorielle ; les effets des droits de douane ; la concurrence ; l’inflation et la déflation du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; l’inflation et la déflation des marchés de consommation ; les fluctuations de change ; les frais et approvisionnements énergétiques ; le calendrier et la hauteur des dépenses d’investissement ; le calendrier et la mise en place de grilles tarifaires supérieures applicables aux produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l’identification et la réalisation d’acquisitions à des conditions favorables et le cas échéant les intégrations qui en résultent ; les opérations internationales ; la mise en marché de nouveaux produits ; la rationalisation des exploitations ; les taxes et réformes fiscales ; les réclamations portant sur les produits et d’autre nature ; les litiges ; les conflits géopolitiques ; les évolutions de nature réglementaire et politique dans les juridictions où la Société exerce ses activités ; et d’autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis.

Conférence téléphonique du vendredi 24 octobre 2025 à 11 heures, heure de l’Est



Pour participer à la conférence téléphonique par Internet, veuillez consulter la page https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2025-earnings-call. Pour participer à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez vous inscrire en amont sur la page https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c pour recevoir votre numéro d’identification personnel unique. Le jour de la conférence, vous pouvez également composer le 1-833-630-1962 depuis les États-Unis et/ou le Canada, ou le 1-412-317-1843 depuis l’international pour obtenir l’assistance d’un opérateur. Pour tous ceux qui ne pourront pas la suivre à l’heure indiquée, la conférence téléphonique restera disponible en rediffusion jusqu’au 21 novembre 2025, en composant le 1-877-344-7529 depuis les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-0088 pour les appels internationaux et en saisissant le code d’accès suivant : #9747441. La conférence sera archivée et disponible en replay pendant un an sous l’onglet « Investisseurs » du site mohawkind.com.

Coordonnées : James Brunk, Directeur financier - (706) 624-2239

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Cost of sales 2,103.0 2,026.4 6,133.2 6,133.8 Gross profit 654.9 692.6 1,952.5 2,065.9 Selling, general and administrative expenses 518.2 480.3 1,531.0 1,493.0 Operating income 136.7 212.3 421.5 572.9 Interest expense 5.0 11.2 16.6 38.6 Other (income) and expense, net (0.4 ) (0.7 ) 2.2 (0.2 ) Earnings before income taxes 132.1 201.8 402.7 534.5 Income tax expense 23.3 39.8 74.8 109.9 Net earnings including noncontrolling interests 108.8 162.0 327.9 424.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.57 5.26 6.69 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.0 63.1 62.3 63.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.55 5.24 6.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net cash provided by operating activities $ 386.6 319.6 596.6 736.9 Less: Capital expenditures 76.3 115.4 245.6 293.6 Free cash flow $ 310.3 204.2 351.0 443.3 Depreciation and amortization $ 170.3 156.2 476.3 481.9





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 516.2 424.0 Receivables, net 2,249.6 2,043.4 Inventories 2,692.9 2,612.1 Prepaid expenses and other current assets 548.9 541.9 Total current assets 6,007.6 5,621.4 Property, plant and equipment, net 4,678.8 4,750.5 Right of use operating lease assets 401.1 392.4 Goodwill 1,198.7 1,168.6 Intangible assets, net 834.2 850.7 Deferred income taxes and other non-current assets 500.1 529.6 Total assets $ 13,620.5 13,313.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 465.3 Accounts payable and accrued expenses 2,379.6 2,194.1 Current operating lease liabilities 119.2 111.6 Total current liabilities 2,674.4 2,771.0 Long-term debt, less current portion 1,743.3 1,716.4 Non-current operating lease liabilities 300.0 298.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 561.8 672.1 Total liabilities 5,279.5 5,457.5 Total stockholders' equity 8,341.0 7,855.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,620.5 13,313.2





Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,104.7 1,058.0 3,219.3 3,218.4 Flooring NA 936.8 974.0 2,746.0 2,832.7 Flooring ROW 716.4 687.0 2,120.4 2,148.6 Consolidated net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 71.6 83.4 201.5 215.3 Flooring NA 54.4 73.0 116.3 196.3 Flooring ROW 43.8 67.8 168.3 204.3 Corporate and intersegment eliminations (33.1 ) (11.9 ) (64.6 ) (43.0 ) Consolidated operating income $ 136.7 212.3 421.5 572.9 Assets: Global Ceramic $ 5,136.6 4,892.7 Flooring NA 4,002.5 3,958.9 Flooring ROW 4,059.8 4,020.7 Corporate and intersegment eliminations 421.6 440.9 Consolidated assets $ 13,620.5 13,313.2





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 102.9 68.8 Software implementation cost write-off — 7.8 (0.4 ) 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 27.1 10.8 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) (0.5 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 0.4 0.5 (1.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — 2.9 — 2.9 Income tax effect of adjusting items (11.1 ) (8.9 ) (22.1 ) (20.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 166.5 184.0 435.4 494.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.67 2.90 6.96 7.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 27, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 Long-term debt, less current portion 1,743.3 Total debt 1,918.9 Less: Cash and cash equivalents 516.2 Net debt $ 1,402.7





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,2024 March 29,2025 June 28,2025 September 27,2025 September 27,2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 93.2 72.6 146.5 108.8 421.1 Interest expense 9.8 6.4 5.2 5.0 26.4 Income tax expense 18.3 17.5 34.0 23.3 93.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.4 150.4 155.6 170.3 632.7 EBITDA 277.7 246.9 341.3 307.4 1,173.3 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.3 20.8 25.3 30.7 97.1 Software implementation cost write-off 5.1 (0.4 ) — — 4.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 — — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 0.6 4.9 21.6 26.2 Adjustments of indemnification asset — — (0.1 ) (0.3 ) (0.4 ) Adjusted EBITDA $ 310.4 267.9 371.4 359.4 1,309.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Includes accelerated depreciation of $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025 and $16.4 for Q3 2025..





Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 27, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,757.9 8,085.7 Adjustment for constant shipping days 10.8 100.7 Adjustment for constant exchange rates (61.2 ) (38.7 ) Adjusted net sales $ 2,707.5 8,147.7





Three Months Ended September 27, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,104.7 Adjustment for constant exchange rates (27.6 ) Adjusted net sales $ 1,077.1





Flooring ROW Net sales $ 716.4 Adjustment for constant shipping days 10.8 Adjustment for constant exchange rates (33.7 ) Adjusted net sales $ 693.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Gross Profit $ 654.9 692.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 44.1 16.4 Software implementation cost write-off — 2.3 Adjusted gross profit $ 699.0 711.3 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.3 % 26.2 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 518.2 480.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (3.1 ) Software implementation cost write-off — (5.5 ) Legal settlements, reserves and fees (21.6 ) (0.7 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 493.5 471.0 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.3 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 136.7 212.3 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted operating income $ 205.5 240.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 7.5 % 8.8 %





Global Ceramic Operating income $ 71.6 83.4 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18.2 7.4 Adjusted segment operating income $ 89.8 90.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.6 %





Flooring NA Operating income $ 54.4 73.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 8.1 Software implementation cost write-off — 7.8 Adjusted segment operating income $ 67.9 88.9 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.2 % 9.1 %





Flooring ROW Operating income $ 43.8 67.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.5 4.0 Adjusted segment operating income $ 59.3 71.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.3 % 10.5 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (33.1 ) (11.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (11.2 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Earnings before income taxes $ 132.1 201.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) Adjusted earnings before income taxes $ 200.6 229.4





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Income tax expense $ 23.3 39.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) (0.4 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (2.9 ) Income tax effect of adjusting items 11.1 8.9 Adjusted income tax expense $ 34.1 45.4 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.0 % 19.8 %



La Société complète ses états financiers consolidés condensés, préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») en vigueur aux États-Unis, de certains indicateurs financiers non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux PCGR de la Société et ceux qui y sont conformes et en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables. Chacun des indicateurs financiers non conformes aux PCGR présentés ci-dessus doit s’entendre comme un complément de l’indicateur financier conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait se comparer à des indicateurs similaires employées par d’autres sociétés. La Société estime que ces indicateurs non conformes aux PCGR, lorsqu’ils sont comparés avec les indicateurs financiers conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondants, aident ses investisseurs comme suit : les indicateurs non conformes aux PCGR relatifs au chiffre d’affaires contribuent à l’identification des tendances en matière de croissance et à l’établissement de comparaisons avec le chiffre d‘affaires des périodes précédentes et à venir, tandis que les indicateurs non conformes aux PCGR visant la rentabilité permettent d’assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et d’effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et à venir.

La Société exclut certains éléments de ses indicateurs non conformes aux PCGR relatifs au chiffre d’affaires dans la mesure où ils peuvent considérablement varier d’une période à une autre, et masquer des tendances commerciales sous-jacentes. La Société exclut les transactions en devises et les écarts de change, les variations relatives aux délais d’expédition au cours d’une période donnée et les conséquences des acquisitions de ses indicateurs de chiffre d’affaires non conformes aux PCGR.

La Société exclut certains éléments de ses indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR dans la mesure où ils peuvent ne pas être représentatifs des principales performances opérationnelles de la Société, ou ne pas y être liés. Les éléments suivants figurent parmi les éléments d’exclusion des indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais connexes, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.