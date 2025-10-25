Mohawk Industries presenta i risultati del terzo trimestre 2025

CALHOUN, Georgia, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 109 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) di 1,75 dollari per il terzo trimestre 2025; l’utile netto rettificato è stato di 167 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 2,67 dollari. Le vendite nette per il terzo trimestre del 2025 sono state di 2,8 miliardi di dollari, con un aumento dell'1,4% e sostanzialmente invariate su base rettificata rispetto all’anno precedente. Nel terzo trimestre del 2025 la Società ha registrato vendite nette pari a 2,7 miliardi di dollari, un utile netto di 162 milioni di dollari e un utile per azione di 2,55 dollari; l’utile netto rettificato è stato di 184 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 2,90 dollari.

Per i nove mesi chiusi al 27 settembre 2025, gli utili netti e l’EPS ammontano, rispettivamente, a 328 milioni di dollari e 5,24 dollari; gli utili netti rettificati sono stati di 435 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 6,96 dollari. Le vendite nette per i primi nove mesi del 2025 sono state di 8,1 miliardi di dollari, con un calo dell'1,4% rispetto al periodo precedente e dello 0,6% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Per i nove mesi chiusi il 28 settembre 2025, le vendite nette sono state pari a 8,2 miliardi di dollari mentre gli utili netti e l’EPS ammontano, rispettivamente, a 425 milioni di dollari e 6,66 dollari; gli utili netti rettificati sono stati di 494 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 7,75 dollari.



Commentando i risultati della Società per il terzo trimestre, il Presidente e CEO Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “Le vendite nette del trimestre sono state in linea con le nostre aspettative, leggermente superiori allo scorso anno in base ai dati diffusi. Sebbene le condizioni economiche nelle nostre regioni si siano indebolite più del previsto rispetto al trimestre precedente, riteniamo di aver ottenuto risultati superiori alla media dei mercati. Le nostre vendite e il nostro mix di prodotti hanno continuato a beneficiare del successo della nostra offerta residenziale e commerciale di fascia alta e delle collezioni introdotte negli ultimi due anni. I nostri risultati riflettono i benefici derivanti dalle iniziative di produttività e ristrutturazione in corso di realizzazione, nonché l'impatto favorevole dei tassi di cambio e della riduzione degli oneri finanziari, compensati dall'aumento dei costi delle materie prime e dalla chiusura temporanea degli stabilimenti. In tutti i nostri mercati, le spese per materiali ed energia stanno ora migliorando rispetto ai livelli massimi, anche se i costi più elevati registrati all'inizio dell'anno continueranno a incidere sui nostri utili del quarto trimestre.



Poiché i nostri mercati continuano a essere in difficoltà, stiamo attuando azioni mirate in tutta l'organizzazione per migliorare le prestazioni, quali potenziamenti operativi, miglioramenti dei processi amministrativi e progressi tecnologici. Stiamo riducendo la struttura dei costi senza influire sul nostro potenziale di crescita a lungo termine quando il mercato si riprenderà. Abbiamo individuato ulteriori opportunità di ristrutturazione per razionalizzare le attività meno efficienti e snellire le operazioni logistiche e le funzioni amministrative in tutti i nostri segmenti. Queste nuove azioni comporteranno un risparmio annualizzato di circa 32 milioni di dollari, con un costo netto in contanti di circa 20 milioni di dollari dopo la vendita delle attività. In combinazione con le azioni di ristrutturazione annunciate in precedenza, prevediamo di realizzare un risparmio di 110 milioni di dollari quest'anno.



Durante il trimestre abbiamo continuato a concentrarci sulla gestione del capitale circolante e abbiamo generato circa 310 milioni di dollari di flusso di cassa libero. Nel trimestre abbiamo riacquistato 315.000 azioni per circa 40 milioni di dollari nell'ambito della nostra attuale autorizzazione al riacquisto di azioni proprie. Da inizio anno, abbiamo acquistato 108 milioni di dollari delle nostre azioni in circolazione.



Il nostro settore sta attualmente attraversando varie fasi di transizione legate all'impatto dell'aumento dei dazi sui prodotti importati e dovrebbe compensare l'aumento del costo dei prodotti nel tempo. Come già detto, continuiamo ad affrontare la situazione ottimizzando la nostra catena di fornitura e applicando adeguamenti di prezzo alle categorie di prodotti interessate. I costi del trasporto marittimo sono in calo e stanno parzialmente compensando l'impatto dei dazi doganali per gli importatori statunitensi. Sulla base dei recenti cambiamenti, le importazioni di legno ingegnerizzato e laminato saranno ora soggette a dazi reciproci come le altre categorie di pavimentazione, il che dovrebbe andare a vantaggio dei prodotti di produzione nazionale. Poiché la situazione tariffaria in evoluzione richiederà del tempo per raggiungere l'equilibrio, continueremo ad adeguare le nostre strategie in base alle variazioni dei tassi e alle condizioni di mercato.



Le vendite nette del segmento Global Ceramic sono aumentate del 4,4% in base ai dati diffusi, o dell'1,8% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all'anno precedente. Il margine operativo del segmento è stato del 6,5% in base ai dati diffusi, o dell'8,1% su base rettificata, a causa dell'aumento dei costi dei fattori produttivi, parzialmente compensati da incrementi della produttività.



Nel segmento Flooring Rest of the World, le vendite nette sono aumentate del 4,3% in base ai dati diffusi, o dello 0,9% su base rettificata per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all'anno precedente. Il margine operativo del segmento è stato del 6,1% secondo i dati diffusi, o dell'8,3% su base rettificata a causa dei prezzi competitivi nel settore.



Nel segmento Flooring North America, le vendite nette sono diminuite del 3,8% rispetto all'anno precedente in base ai dati diffusi. Il margine operativo del segmento è stato del 5,8% in base ai dati diffusi, o del 7,2% su base rettificata, per effetto degli aumenti dei costi dei fattori produttivi e del prezzi competitivi del settore, parzialmente compensati dall'aumento della produttività.



Tutti i nostri mercati devono affrontare una carenza di alloggi disponibili, poiché l'offerta non è riuscita a tenere il passo con la formazione di nuove famiglie. Per soddisfare la crescente domanda, è necessario aumentare la costruzione di nuove abitazioni e le ristrutturazioni; ciò contribuirà anche a ridurre le pressioni inflazionistiche nel settore immobiliare. La maggior parte delle banche centrali ha spostato la propria priorità dalla riduzione dell'inflazione all'incentivazione della crescita economica. Il calo dei tassi di interesse negli Stati Uniti e in tutto il mondo dovrebbe incoraggiare gradualmente un aumento delle vendite e delle ristrutturazioni immobiliari. Sebbene riteniamo che queste azioni porteranno benefici al mercato immobiliare nel tempo, continuiamo a concentrarci sull'ottimizzazione degli aspetti controllabili della nostra attività tra cui le strategie di vendita, l'innovazione dei prodotti e la produttività operativa. Le iniziative di ristrutturazione annunciate in precedenza continuano a produrre risultati positivi grazie alla razionalizzazione delle nostre operazioni e alla riduzione della struttura dei costi. Stiamo sfruttando l'ampiezza del nostro portafoglio prodotti, i vantaggi distributivi e i marchi leader del settore per ampliare le relazioni con i clienti attuali e quelli nuovi. Il nostro mix di prodotti continua a beneficiare delle nostre collezioni e delle vendite commerciali di fascia alta, che stanno mitigando parte delle pressioni sui prezzi nei nostri mercati. Stiamo gestendo l'impatto dei dazi sui nostri prodotti importati dagli Stati Uniti attraverso interventi sui prezzi e l'ottimizzazione della catena di fornitura, e stiamo rafforzando il valore della nostra produzione nazionale. Sulla base delle attuali tendenze nelle nostre regioni, riteniamo che il volume di mercato dovrebbe rimanere debole fino alla fine dell'anno. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l'EPS rettificato del quarto trimestre sarà compreso tra 1,90 e 2,00 dollari, con un giorno di spedizione aggiuntivo ed escludendo eventuali oneri di ristrutturazione o altri oneri una tantum.



Da oltre tre anni il settore dei pavimenti risente sia del rinvio da parte dei consumatori di acquisti discrezionali di grande entità, sia del calo delle vendite di immobili, che ha determinato una riduzione delle attività di nuova costruzione e di ristrutturazione. Il turnover immobiliare ha un effetto significativo sul nostro settore, con i consumatori statunitensi che spendono circa cinque volte di più per la ristrutturazione dei pavimenti nel primo anno dopo l'acquisto di una casa rispetto a chi non cambia casa. Il calo dei tassi di interesse, l'aumento del reddito disponibile e il maggiore valore delle case dovrebbero sostenere un aumento delle vendite immobiliari e delle ristrutturazioni nei nostri mercati. Il patrimonio immobiliare nelle nostre regioni sta invecchiando e richiede una ristrutturazione significativa per preservare il valore delle proprietà. Durante questo ciclo, abbiamo migliorato le nostre operazioni, la posizione dei costi e l'offerta di prodotti per trarre vantaggio dalla futura ripresa del mercato. Sebbene il punto di svolta rimanga imprevedibile, i fondamentali del mercato, la significativa domanda repressa e i punti di forza commerciali unici di Mohawk sostengono una crescita redditizia a lungo termine.

Mohawk Industries è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di pavimenti, che fornisce prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in circa 180 Paesi. Negli ultimi vent’anni abbiamo ampliato la presenza operativa dell’azienda con stabilimenti produttivi in Nord America, Europa, Sud America, Oceania e Asia. I nostri processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica, laminati, pavimenti in legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono fra i più noti del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le anticipazioni su performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili, nonché quelle che includono i termini “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “si stima” o espressioni simili, costituiscono “dichiarazioni previsionali” ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. La direzione ritiene che queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli nel momento in cui vengono rilasciate; tuttavia, è necessario prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, poiché queste ultime si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, di eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. Non è possibile assicurare l’esattezza delle dichiarazioni previsionali, in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. Tra gli importanti fattori che potrebbero determinare una discrepanza dei futuri risultati rispetto all’esperienza storica e alle nostre attuali aspettative o proiezioni figurano, a titolo puramente esemplificativo, i seguenti elementi: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; impatto delle tariffe; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi di produzione; inflazione e deflazione dei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese di capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; eventuale identificazione e perfezionamento di acquisizioni in condizioni favorevoli; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; conflitti geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la Società e altri rischi identificati nelle relazioni SEC (Securities and Exchange Commission) e negli annunci pubblici di Mohawk.

Per partecipare alla conference call tramite Internet, visitare la pagina https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2025-earnings-call. Per partecipare alla conference call tramite telefono, è necessario registrarsi anticipatamente all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c per ricevere un numero univoco di identificazione personale. È possibile anche comporre il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-1843 (resto del mondo) il giorno della conference call per ricevere assistenza da un operatore. Per coloro che non potranno partecipare all’orario stabilito, la conference call rimarrà disponibile in replica fino al 21 novembre 2025, chiamando il numero 1-877-344-7529 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-0088 (resto del mondo) e inserendo il codice di accesso #9747441. La call verrà archiviata e sarà disponibile in replica nella scheda “Investors” del sito mohawkind.com per un anno.

La Società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità agli US GAAP, con alcune misure finanziarie non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure US GAAP più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi per i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili per i periodi precedenti e futuri.

La società esclude alcune voci dalle proprie misurazioni dei ricavi non-GAAP perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non-GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non-GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione, di integrazione e di altro tipo, patteggiamenti legali, riserve e onorari, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di acquisizioni, compreso l'incremento dell’inventario rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, le modifiche dell’attività di indennizzo, lo storno di posizioni fiscali incerte e la ristrutturazione fiscale europea.