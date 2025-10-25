Mohawk Industries publiceert resultaten 3e kwartaal 2025

CALHOUN, Georgia, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) heeft vandaag haar nettowinst van $ 109 miljoen over het derde kwartaal van 2025 bekendgemaakt, met een winst per aandeel ("EPS") van $ 1,75; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 167 miljoen, met een aangepaste winst per aandeel van $ 2,67. Voor het derde kwartaal van 2025 bedroeg de netto-omzet $ 2,8 miljard, wat zoals gerapporteerd een stijging van 1,4% inhoudt en een gelijk niveau betreft ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor het derde kwartaal van 2024 rapporteerde het Bedrijf een netto-omzet van $ 2,7 miljard, een nettowinst van $ 162 miljoen en een winst per aandeel van $ 2,55; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 184 miljoen en de aangepaste EPS $ 2,90.

Voor de negen maanden eindigend op 27 september 2025 bedroeg de nettowinst $ 328 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 5,24; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 435 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 6,96. Voor de eerste negen maanden van 2025 bedroeg de netto-omzet $ 8,1 miljard, wat zoals gerapporteerd een daling van 1,4% inhoudt en op aangepaste basis een daling van 0,6% in vergelijking met vorig jaar. Voor de negen maanden eindigend op 28 september 2024 rapporteerde het Bedrijf een netto-omzet van $ 8,2 miljard; de nettowinst bedroeg $ 425 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 6,66; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 494 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 7,75.



Over het derde kwartaal van het Bedrijf verklaarde voorzitter en CEO Jeff Lorberbaum: “Onze netto-omzet in het kwartaal was in lijn met onze verwachtingen, iets hoger dan vorig jaar zoals gerapporteerd. Hoewel de economische omstandigheden in onze regio's meer verzwakten dan verwacht in vergelijking met het vorige kwartaal, denken we dat we beter hebben gepresteerd dan onze markten. Onze verkoop en productmix bleven profiteren van het succes van ons eersteklas residentiële en commerciële aanbod en van de collecties die we de afgelopen twee jaar hebben geïntroduceerd. Onze resultaten weerspiegelden de voordelen van lopende productiviteits- en herstructureringsinitiatieven, evenals het effect van gunstige wisselkoersen en lagere rentelasten, gecompenseerd door hogere inkoopkosten en tijdelijke fabriekssluitingen. In al onze markten zijn de materiaal- en energiekosten nu aan het verbeteren ten opzichte van de piekniveaus, hoewel de hogere kosten van eerder in het jaar onze winst in het vierde kwartaal zullen blijven beïnvloeden.



Omdat onze markten het nog moeilijk hebben, voeren we in de hele organisatie gerichte acties uit om de prestaties te verbeteren, zoals operationele verbeteringen, verbeteringen van administratieve processen en technologische vooruitgang. We verlagen onze kostenstructuur zonder ons groeipotentieel op lange termijn te beïnvloeden wanneer de markt zich herstelt. We hebben bijkomende herstructureringsmogelijkheden geïdentificeerd om minder efficiënte activa te rationaliseren en logistieke operaties en administratieve functies in onze segmenten te stroomlijnen. Deze nieuwe acties zullen resulteren in jaarlijkse besparingen van ongeveer $ 32 miljoen tegen netto contante kosten van ongeveer $ 20 miljoen na de verkoop van activa. In combinatie met onze eerder aangekondigde herstructureringsacties verwachten we dit jaar $ 110 miljoen aan besparingen te realiseren.



Tijdens het kwartaal bleven we ons richten op ons werkkapitaalbeheer en genereerden we ongeveer $ 310 miljoen aan vrije kasstroom. We hebben 315.000 aandelen teruggekocht in het kwartaal voor ongeveer $ 40 miljoen als onderdeel van onze huidige machtiging tot inkoop van eigen aandelen. Tot op heden hebben we $ 108 miljoen van onze uitstaande aandelen ingekocht.



Onze industrie is momenteel in verschillende stadia van het doorberekenen van de impact van hogere heffingen voor geïmporteerde producten en zou de toegenomen productkosten na verloop van tijd moeten compenseren. Zoals eerder vermeld, blijven we de situatie aanpakken door onze toeleveringsketen te optimaliseren en prijsaanpassingen door te voeren voor de getroffen productcategorieën. De kosten voor zeevracht zijn gedaald en compenseren gedeeltelijk de impact van de invoerheffingen voor Amerikaanse importeurs. Op basis van recente wijzigingen zullen op de invoer van gelaagd hout en laminaat nu wederzijdse heffingen worden toegepast, net als op andere categorieën vloerbedekking, wat gunstig zou moeten zijn voor binnenlands geproduceerde producten. Omdat de evoluerende situatie van de invoerheffingen enige tijd nodig zal hebben om een evenwicht te bereiken, zullen we onze strategieën blijven aanpassen aan de veranderende tarieven en marktomstandigheden.



De netto-omzet in het Segment Global Ceramic steeg zoals gerapporteerd met 4,4%, wat een stijging van 1,8% op basis van constante dagen en wisselkoersen ten opzichte van vorig jaar is. De operationele marge van het Segment bedroeg 6,5% zoals gerapporteerd, of 8,1% op een aangepaste basis als gevolg van hogere inkoopkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door productiviteitswinsten.



De netto-omzet in het Segment Flooring Rest of the World steeg met 4,3% zoals gerapporteerd, of steeg met 0,9% op basis van constante dagen en wisselkoersen ten opzichte van vorig jaar. De gerapporteerde operationele marge van het Segment bedroeg 6,1% zoals gerapporteerd, of 8,3% op aangepaste basis vanwege de prijsconcurrentie in de sector.



De netto-omzet in het Segment Flooring North America daalde met 3,8% ten opzichte van vorig jaar zoals gerapporteerd. De operationele marge van het Segment bedroeg 5,8% zoals gerapporteerd, of 7,2% op een aangepaste basis als gevolg van lagere inkoopkosten en concurrerende prijzen in de sector, gedeeltelijk tenietgedaan door productiviteitswinsten.



Al onze markten kampen met een tekort aan beschikbare woningen omdat het aanbod geen gelijke tred heeft gehouden met de vorming van huishoudens. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten meer woningen worden gebouwd en gerenoveerd, wat ook de inflatiedruk op de huizenmarkt zal verlagen. De meeste centrale banken hebben hun focus verlegd van het terugdringen van de inflatie naar het stimuleren van de economische groei. De dalende rente in de VS en elders in de hele wereld zou de verkoop en renovatie van woningen geleidelijk moeten opdrijven. Hoewel we geloven dat deze acties de huizenmarkt op termijn ten goede zullen komen, blijven we ons richten op het optimaliseren van de beheersbare aspecten van ons bedrijf, waaronder onze verkoopstrategieën, productinnovatie en operationele productiviteit. Onze eerder aangekondigde herstructureringsinitiatieven blijven onze resultaten ten goede komen door stroomlijning van onze activiteiten en verlaging van onze kostenstructuur. We benutten de reikwijdte van onze productportfolio, onze distributievoordelen en onze toonaangevende merken om onze relaties met huidige en nieuwe klanten uit te breiden. Onze productmix blijft profiteren van onze premium collecties en commerciële verkopen, wat de prijsdruk in onze markten enigszins verlicht. We beheersen de impact van de invoerheffingen op ons Amerikaanse aanbod van importproducten door prijsmaatregelen en optimalisatie van de toeleveringsketen, en we versterken de waarde van onze binnenlandse productie. Op basis van de huidige trends in onze regio's denken we dat het marktvolume tot het einde van het jaar zwak zal blijven. Gezien deze factoren verwachten we dat onze aangepaste winst per aandeel over het vierde kwartaal tussen $ 1,90 en $ 2,00 zal liggen met één extra verzenddag en exclusief herstructurerings- of andere eenmalige kosten.



Al meer dan drie jaar wordt de vloerenindustrie beïnvloed door het uitstellen van grote, discretionaire aankopen door consumenten en door de lage huizenverkoop, waardoor de nieuwbouw- en renovatieactiviteiten zijn afgenomen. De woningverkoop heeft een aanzienlijk effect op onze sector: Amerikaanse consumenten geven in het eerste jaar nadat ze een huis hebben gekocht naar schatting vijf keer zoveel uit aan het vernieuwen van hun vloer. De dalende rente, een hoger besteedbaar inkomen en een hoger eigen vermogen zouden de verkoop en renovatie van woningen in onze markten moeten stimuleren. De woningvoorraad in onze regio's is aan het verouderen en is toe aan aanzienlijke renovaties om de vastgoedwaarde te behouden. Tijdens deze cyclus hebben we onze activiteiten, kostenpositie en ons productaanbod verbeterd om in te spelen op het toekomstige marktherstel. Hoewel onvoorspelbaar blijft wanneer de trend zal keren, wijzen de fundamentele marktfactoren, de significante toegenomen vraag en de unieke sterke punten van Mohawk naar winstgevende groei op de lange termijn.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde, toonaangevende fabrikant van vloerbedekkingen, die in ongeveer 180 landen producten levert die woningen en commerciële ruimtes verfraaien. In de afgelopen twintig jaar hebben we onze operationele voetafdruk uitgebreid met productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Oceanië en Azië. Onze verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen bieden concurrentievoordelen bij de productie van keramische tegels, tapijt, laminaat, hout, steen en vinylvloeren. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken behoren tot de meest erkende in deze branche en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex.

Bepaalde in de voorgaande paragrafen opgenomen uitspraken over toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke onderwerpen en die de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht', 'schat' of soortgelijke termen bevatten, zijn 'toekomstgerichte uitspraken' ('forward-looking statements') zoals bedoeld in Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte uitspraken redelijk zijn op het moment dat ze worden gedaan; voorzichtigheid is echter geboden om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken, omdat deze alleen relevant zijn op de datum waarop ze worden gedaan. Behoudens wettelijk verplicht, heeft het Bedrijf geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, noch op grond van nieuwe informatie, noch op grond van toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Belangrijke factoren waardoor toekomstige resultaten kunnen afwijken van ervaringen uit het verleden en van onze huidige verwachtingen of prognoses, zijn onder andere: veranderende economische of industriële omstandigheden; de impact van invoerheffingen; concurrentie; inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie van consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; de timing en het niveau van kapitaaluitgaven; de timing en implementatie van prijsverhogingen van de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de identificatie en eventuele voltooiing van overnames onder gunstige voorwaarden; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; de stroomlijning van activiteiten; belasting en fiscale hervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; geopolitieke conflicten; veranderingen in de regelgeving en politiek in de rechtsgebieden waarin het Bedrijf actief is; en andere mogelijke risicofactoren zoals beschreven in de rapporten die Mohawk heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en in openbare aankondigingen van Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Cost of sales 2,103.0 2,026.4 6,133.2 6,133.8 Gross profit 654.9 692.6 1,952.5 2,065.9 Selling, general and administrative expenses 518.2 480.3 1,531.0 1,493.0 Operating income 136.7 212.3 421.5 572.9 Interest expense 5.0 11.2 16.6 38.6 Other (income) and expense, net (0.4 ) (0.7 ) 2.2 (0.2 ) Earnings before income taxes 132.1 201.8 402.7 534.5 Income tax expense 23.3 39.8 74.8 109.9 Net earnings including noncontrolling interests 108.8 162.0 327.9 424.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.57 5.26 6.69 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.0 63.1 62.3 63.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.55 5.24 6.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net cash provided by operating activities $ 386.6 319.6 596.6 736.9 Less: Capital expenditures 76.3 115.4 245.6 293.6 Free cash flow $ 310.3 204.2 351.0 443.3 Depreciation and amortization $ 170.3 156.2 476.3 481.9





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 516.2 424.0 Receivables, net 2,249.6 2,043.4 Inventories 2,692.9 2,612.1 Prepaid expenses and other current assets 548.9 541.9 Total current assets 6,007.6 5,621.4 Property, plant and equipment, net 4,678.8 4,750.5 Right of use operating lease assets 401.1 392.4 Goodwill 1,198.7 1,168.6 Intangible assets, net 834.2 850.7 Deferred income taxes and other non-current assets 500.1 529.6 Total assets $ 13,620.5 13,313.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 465.3 Accounts payable and accrued expenses 2,379.6 2,194.1 Current operating lease liabilities 119.2 111.6 Total current liabilities 2,674.4 2,771.0 Long-term debt, less current portion 1,743.3 1,716.4 Non-current operating lease liabilities 300.0 298.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 561.8 672.1 Total liabilities 5,279.5 5,457.5 Total stockholders' equity 8,341.0 7,855.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,620.5 13,313.2





Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,104.7 1,058.0 3,219.3 3,218.4 Flooring NA 936.8 974.0 2,746.0 2,832.7 Flooring ROW 716.4 687.0 2,120.4 2,148.6 Consolidated net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 71.6 83.4 201.5 215.3 Flooring NA 54.4 73.0 116.3 196.3 Flooring ROW 43.8 67.8 168.3 204.3 Corporate and intersegment eliminations (33.1 ) (11.9 ) (64.6 ) (43.0 ) Consolidated operating income $ 136.7 212.3 421.5 572.9 Assets: Global Ceramic $ 5,136.6 4,892.7 Flooring NA 4,002.5 3,958.9 Flooring ROW 4,059.8 4,020.7 Corporate and intersegment eliminations 421.6 440.9 Consolidated assets $ 13,620.5 13,313.2





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 102.9 68.8 Software implementation cost write-off — 7.8 (0.4 ) 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 27.1 10.8 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) (0.5 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 0.4 0.5 (1.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — 2.9 — 2.9 Income tax effect of adjusting items (11.1 ) (8.9 ) (22.1 ) (20.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 166.5 184.0 435.4 494.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.67 2.90 6.96 7.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 27, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 Long-term debt, less current portion 1,743.3 Total debt 1,918.9 Less: Cash and cash equivalents 516.2 Net debt $ 1,402.7





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,2024 March 29,2025 June 28,2025 September 27,2025 September 27,2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 93.2 72.6 146.5 108.8 421.1 Interest expense 9.8 6.4 5.2 5.0 26.4 Income tax expense 18.3 17.5 34.0 23.3 93.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.4 150.4 155.6 170.3 632.7 EBITDA 277.7 246.9 341.3 307.4 1,173.3 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.3 20.8 25.3 30.7 97.1 Software implementation cost write-off 5.1 (0.4 ) — — 4.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 — — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 0.6 4.9 21.6 26.2 Adjustments of indemnification asset — — (0.1 ) (0.3 ) (0.4 ) Adjusted EBITDA $ 310.4 267.9 371.4 359.4 1,309.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Includes accelerated depreciation of $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025 and $16.4 for Q3 2025.





Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 27, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,757.9 8,085.7 Adjustment for constant shipping days 10.8 100.7 Adjustment for constant exchange rates (61.2 ) (38.7 ) Adjusted net sales $ 2,707.5 8,147.7





Three Months Ended September 27, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,104.7 Adjustment for constant exchange rates (27.6 ) Adjusted net sales $ 1,077.1





Flooring ROW Net sales $ 716.4 Adjustment for constant shipping days 10.8 Adjustment for constant exchange rates (33.7 ) Adjusted net sales $ 693.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Gross Profit $ 654.9 692.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 44.1 16.4 Software implementation cost write-off — 2.3 Adjusted gross profit $ 699.0 711.3 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.3 % 26.2 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 518.2 480.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (3.1 ) Software implementation cost write-off — (5.5 ) Legal settlements, reserves and fees (21.6 ) (0.7 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 493.5 471.0 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.3 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 136.7 212.3 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted operating income $ 205.5 240.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 7.5 % 8.8 %





Global Ceramic Operating income $ 71.6 83.4 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18.2 7.4 Adjusted segment operating income $ 89.8 90.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.6 %





Flooring NA Operating income $ 54.4 73.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 8.1 Software implementation cost write-off — 7.8 Adjusted segment operating income $ 67.9 88.9 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.2 % 9.1 %





Flooring ROW Operating income $ 43.8 67.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.5 4.0 Adjusted segment operating income $ 59.3 71.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.3 % 10.5 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (33.1 ) (11.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (11.2 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Earnings before income taxes $ 132.1 201.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) Adjusted earnings before income taxes $ 200.6 229.4





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Income tax expense $ 23.3 39.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) (0.4 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (2.9 ) Income tax effect of adjusting items 11.1 8.9 Adjusted income tax expense $ 34.1 45.4 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.0 % 19.8 %



Het Bedrijf vult zijn geconsolideerde samengevatte financiële overzichten, conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met niet-GAAP gerelateerde financiële prestatie-indicatoren. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission, zijn de bovenstaande tabellen afgestemd op de niet-GAAP financiële maatstaven van het Bedrijf conform de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenkomstige US GAAP-maatstaf, zijn beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en omzet te vergelijken met vorige en toekomstige perioden evenals niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends van het Bedrijf op lange termijn te doorgronden en de winst te vergelijken met vorige en toekomstige perioden.

Het Bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze sterk kunnen fluctueren tussen verschillende verslagperiodes en de onderliggende bedrijfstrends kunnen overschaduwen. De niet door GAAP gedefinieerde indicatoren zijn onder meer gebaseerd op wisselkoerstransacties en valutaomrekening, het aantal verzenddagen binnen een bepaalde periode en het effect van overnames.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. De volgende elementen zijn niet opgenomen in de niet-GAAP-indicatoren voor winstgevendheid: herstructurerings-, overname-, aan integratie gerelateerde en andere kosten, juridische schikkingen, reserves en commissies, bijzondere waardeverminderingen van goodwill en immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, de boekhoudkundige verwerking van overnames, inclusief de verhoging van voorraden op basis van de boekhoudkundige verwerking van overnames, aanpassingen van vrijwaringsactiva, correcties van onzekere belastingposities en fiscale herstructureringen binnen Europa.