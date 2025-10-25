Resultados dos Relatórios da Mohawk Industries do 3º Trimestre de 2025

CALHOUN, Geórgia, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries (NYSE: MHK) anunciou hoje o lucro líquido do T3 de 2025 de $ 109 milhões e lucro por ação ("EPS") de $ 1,75; o lucro líquido ajustado foi de $ 167 milhões, e o EPS ajustado foi de $ 2,67. As vendas líquidas para o T3 de 2025 foram de $ 2,8 bilhões, um aumento de 1,4% conforme reportado e essencialmente estáveis em uma base ajustada em relação ao ano anterior. Durante o T3 de 2024, a Empresa relatou vendas líquidas de $ 2,7 bilhões, lucro líquido de $ 162 milhões e lucro por ação de $ 2,55; o lucro líquido ajustado foi de $ 184 milhões e o EPS ajustado foi de $ 2,90.



Para os nove meses findos em 27 de setembro de 2025, o lucro líquido e o EPS foram de $ 328 milhões e $ 5,24, respectivamente; o lucro líquido ajustado foi de $ 435 milhões e o EPS ajustado foi de $ 6,96. As vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2025 foram de $ 8,1 bilhões, uma queda de 1,4% conforme reportado e 0,6% em uma base ajustada em relação ao ano anterior. Para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Empresa relatou vendas líquidas de $ 8,2 bilhões, o lucro líquido e o EPS foram $ 425 milhões e $ 6,66, respectivamente; o lucro líquido ajustado foi de $ 494 milhões e o EPS ajustado foi de $ 7,75.



Comentando sobre o T3 da Empresa, o Presidente e CEO Jeff Lorberbaum disse: “Nossas vendas líquidas no trimestre ficaram dentro das nossas expectativas, um pouco à frente do ano anterior, conforme reportado. Embora as condições econômicas nas nossas regiões tenham enfraquecido mais do que o previsto em comparação com o trimestre anterior, acreditamos que tivemos um desempenho superior nos nossos mercados. Nossas vendas e mix de produtos continuaram a se beneficiar do sucesso da nossa oferta residencial e comercial premium, e de coleções lançadas nos últimos dois anos. Nossos resultados refletiram os benefícios das iniciativas contínuas de produtividade e de reestruturação, bem como o impacto do câmbio favorável e menor despesa com juros, compensado pelos maiores custos de insumos e paralisações temporárias da planta. Em todos os nossos mercados, as despesas com materiais e energia agora estão melhorando em relação aos níveis de pico, embora os custos mais altos do início do ano continuem a impactar nossos lucros do T4.



Com nossos mercados permanecendo difíceis, estamos executando ações direcionadas em toda a organização para impulsionar o desempenho, como melhorias operacionais, melhorias nos processos administrativos e avanços tecnológicos. Estamos reduzindo nossa estrutura de custos sem impactar nosso potencial de crescimento de longo prazo quando o mercado se recuperar. Identificamos oportunidades de reestruturação adicionais para racionalizar ativos menos eficientes e agilizar as operações logísticas e as funções administrativas em todos os nossos segmentos. Essas novas ações resultarão em economias anualizadas de aproximadamente $ 32 milhões a um custo de caixa líquido de aproximadamente $ 20 milhões após a venda de ativos. Combinado com nossas ações de reestruturação anunciadas anteriormente, prevemos uma economia de $ 110 milhões este ano.



Durante o trimestre, continuamos a nos concentrar na nossa gestão de capital de giro e geramos aproximadamente $ 310 milhões em fluxo de caixa livre. Recompramos 315.000 ações no trimestre por aproximadamente $ 40 milhões como parte da nossa autorização atual de recompra de ações. No acumulado do ano, compramos $ 108 milhões das nossas ações em circulação.



Nossa indústria está passando por vários estágios do impacto das tarifas mais altas dos produtos importados e deve compensar o aumento do custo do produto ao longo do tempo. Como afirmado anteriormente, continuamos a abordar a situação otimizando nossa cadeia de suprimentos e implementando ajustes de preços nas categorias de produtos afetadas. Os custos de frete marítimo têm diminuído e estão compensando parcialmente o impacto tarifário para os importadores dos EUA. Com base nas mudanças recentes, as importações de madeira engenheirada e laminados agora estarão sujeitas a tarifas recíprocas, assim como outras categorias de pisos, o que deve beneficiar os produtos produzidos internamente. Como a situação tarifária em evolução exigirá algum tempo para alcançar o equilíbrio, continuaremos a ajustar nossas estratégias com a mudança das taxas e condições de mercado.



As vendas líquidas no Segmento Global de Cerâmica aumentaram 4,4% conforme reportado, ou 1,8% ajustadas para dias constantes e taxas de câmbio em relação ao ano anterior. A margem operacional do Segmento foi de 6,5% conforme reportado, ou 8,1% em base ajustada devido a maiores custos de insumos, parcialmente compensados por ganhos de produtividade.



As vendas líquidas no segmento de pisos do Resto do Mundo aumentaram 4,3% conforme reportado, ou 0,9% ajustadas para dias constantes e taxas de câmbio em relação ao ano anterior. A margem operacional do segmento foi de 6,1%, conforme reportado, ou 8,3% em uma base ajustada devido aos preços competitivos do setor.



As vendas líquidas no segmento de pisos da América do Norte diminuíram 3,8% em relação ao ano anterior, conforme reportado. A margem operacional do Segmento foi de 5,8% conforme reportado, ou 7,2% em base ajustada devido a maiores custos de insumos e preços competitivos do setor, parcialmente compensados por ganhos de produtividade.



Todos os nossos mercados enfrentam uma escassez de moradias disponíveis, uma vez que a oferta não conseguiu acompanhar a formação das famílias. Para atender à crescente demanda, a construção e a remodelação de novas casas devem se expandir, o que também reduzirá as pressões da inflação habitacional. A maioria dos bancos centrais deixou de priorizar a redução da inflação para estimular o crescimento econômico. A queda das taxas de juros nos EUA e em todo o mundo deve incentivar gradualmente o aumento das vendas e reformas de casas. Embora acreditemos que essas ações beneficiarão o mercado imobiliário ao longo do tempo, continuamos focados em otimizar os aspectos controláveis dos nossos negócios, incluindo nossas estratégias de vendas, inovação de produtos e produtividade operacional. Nossas iniciativas de reestruturação anunciadas anteriormente continuam a beneficiar nossos resultados, agilizando nossas operações e reduzindo nossa estrutura de custos. Estamos aproveitando o escopo do nosso portfólio de produtos, vantagens da distribuição e marcas líderes do setor para expandir nossos relacionamentos com clientes atuais e novos. Nosso mix de produtos continua a se beneficiar das nossas coleções premium e vendas comerciais, o que está reduzindo algumas das pressões de preços nos nossos mercados. Estamos administrando o impacto das tarifas na nossa oferta de produtos importados dos EUA por meio de ações de preços e otimização da cadeia de suprimentos, e estamos reforçando o valor da nossa fabricação nacional. Com base nas tendências atuais nas nossas regiões, acreditamos que o volume de mercado deve permanecer fraco até o final do ano. Dados esses fatores, esperamos que nosso EPS ajustado do T4 fique entre $ 1,90 e $ 2,00 com um dia de envio adicional e excluindo qualquer reestruturação ou outros encargos únicos.



Durante mais de três anos a indústria de pisos foi impactada tanto pelos consumidores adiando grandes compras discricionárias quanto pelas baixas vendas de casas, o que reduziu a atividade de novas construções e remodelações. O volume de negócios de habitação tem um efeito significativo na nossa indústria, com os consumidores dos EUA gastando cerca de cinco vezes mais na remodelação dos seus pisos no primeiro ano após a compra de uma casa do que quem não mudou. A queda das taxas de juros, o aumento da renda disponível e o aumento do patrimônio imobiliário devem apoiar uma maior venda e remodelação de casas nos nossos mercados. O estoque de casas nas nossas regiões está envelhecendo e requer uma renovação significativa para preservar o valor das propriedades. Durante este ciclo, aprimoramos nossas operações, posição de custo e oferta de produtos para capitalizar a recuperação futura do mercado. Embora o ponto de inflexão permaneça imprevisível, os fundamentos do mercado, a significativa demanda reprimida e os pontos fortes exclusivos dos negócios da Mohawk apoiam o crescimento lucrativo a longo prazo.”

SOBRE A MOHAWK INDUSTRIES

A Mohawk Industries é uma fabricante global líder de pisos que oferece produtos que aprimoram os espaços residenciais e comerciais em aproximadamente 180 países. Nas últimas duas décadas, expandimos a presença operacional da Empresa com instalações de fabricação na América do Norte, Europa, América do Sul, Oceania e Ásia. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados proporcionam vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. Nossa inovação líder do setor resulta em produtos e tecnologias que diferenciam nossas marcas no mercado e satisfazem todos os requisitos de remodelação e novas construções. Nossas marcas estão entre as mais reconhecidas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Algumas das declarações nos parágrafos imediatamente anteriores, particularmente as de previsão de desempenho futuro, as perspectivas de negócios, as estratégias de crescimento e operacionais e assuntos semelhantes, e aquelas que incluem as palavras "poderia", "deveria", "acredita", "antecipa", "espera" e "estimativas" ou expressões semelhantes constituem "declarações de previsão" na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Para essas declarações, a Mohawk reivindica a proteção do porto seguro de declarações de previsão contidas na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. A administração acredita que estas declarações de previsão são razoáveis quando emitidas, no entanto, deve-se ter cuidado para não confiar indevidamente em tais declarações de previsão, porque tais declarações são válidas apenas na data em que foram feitas. A Empresa não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Não há nenhuma garantia de que as declarações de previsão sejam precisas porque são baseadas em muitas suposições, que envolvem riscos e incertezas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados futuros sejam diferentes da experiência histórica e nossas expectativas ou projeções atuais incluem, mas não estão limitados a: mudanças nas condições econômicas ou do setor; o impacto das tarifas; concorrência; inflação e deflação no frete, preços de matérias-primas e outros custos de insumos; inflação e deflação nos mercados de consumo; flutuações cambiais; custos e fornecimento de energia; tempo e nível de despesas de capital; tempo e implementação de aumentos de preços para os produtos da Empresa; encargos de redução ao valor recuperável; identificação e consumação de aquisições em termos favoráveis, se houver; integração de aquisições; operações internacionais; lançamento de novos produtos; racionalização das operações; impostos e reforma tributária; produto e outras reivindicações; litígio; conflito geopolítico; mudanças regulatórias e políticas nas jurisdições em que a Empresa faz negócios; e outros riscos identificados nos relatórios e anúncios públicos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA da Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Cost of sales 2,103.0 2,026.4 6,133.2 6,133.8 Gross profit 654.9 692.6 1,952.5 2,065.9 Selling, general and administrative expenses 518.2 480.3 1,531.0 1,493.0 Operating income 136.7 212.3 421.5 572.9 Interest expense 5.0 11.2 16.6 38.6 Other (income) and expense, net (0.4 ) (0.7 ) 2.2 (0.2 ) Earnings before income taxes 132.1 201.8 402.7 534.5 Income tax expense 23.3 39.8 74.8 109.9 Net earnings including noncontrolling interests 108.8 162.0 327.9 424.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.57 5.26 6.69 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.0 63.1 62.3 63.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 2.55 5.24 6.66 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net cash provided by operating activities $ 386.6 319.6 596.6 736.9 Less: Capital expenditures 76.3 115.4 245.6 293.6 Free cash flow $ 310.3 204.2 351.0 443.3 Depreciation and amortization $ 170.3 156.2 476.3 481.9





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 516.2 424.0 Receivables, net 2,249.6 2,043.4 Inventories 2,692.9 2,612.1 Prepaid expenses and other current assets 548.9 541.9 Total current assets 6,007.6 5,621.4 Property, plant and equipment, net 4,678.8 4,750.5 Right of use operating lease assets 401.1 392.4 Goodwill 1,198.7 1,168.6 Intangible assets, net 834.2 850.7 Deferred income taxes and other non-current assets 500.1 529.6 Total assets $ 13,620.5 13,313.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 465.3 Accounts payable and accrued expenses 2,379.6 2,194.1 Current operating lease liabilities 119.2 111.6 Total current liabilities 2,674.4 2,771.0 Long-term debt, less current portion 1,743.3 1,716.4 Non-current operating lease liabilities 300.0 298.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 561.8 672.1 Total liabilities 5,279.5 5,457.5 Total stockholders' equity 8,341.0 7,855.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,620.5 13,313.2





Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,104.7 1,058.0 3,219.3 3,218.4 Flooring NA 936.8 974.0 2,746.0 2,832.7 Flooring ROW 716.4 687.0 2,120.4 2,148.6 Consolidated net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 71.6 83.4 201.5 215.3 Flooring NA 54.4 73.0 116.3 196.3 Flooring ROW 43.8 67.8 168.3 204.3 Corporate and intersegment eliminations (33.1 ) (11.9 ) (64.6 ) (43.0 ) Consolidated operating income $ 136.7 212.3 421.5 572.9 Assets: Global Ceramic $ 5,136.6 4,892.7 Flooring NA 4,002.5 3,958.9 Flooring ROW 4,059.8 4,020.7 Corporate and intersegment eliminations 421.6 440.9 Consolidated assets $ 13,620.5 13,313.2





Reconciliação do Lucro Líquido Atribuível à Mohawk Industries, Inc. com o Lucro Líquido Ajustado Atribuível à Mohawk Industries, Inc. e o Lucro Diluído Ajustado por Ação Atribuível à Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 27, 2025 September 28, 2024 September 27, 2025 September 28, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 102.9 68.8 Software implementation cost write-off — 7.8 (0.4 ) 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 27.1 10.8 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) (0.5 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 0.4 0.5 (1.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — 2.9 — 2.9 Income tax effect of adjusting items (11.1 ) (8.9 ) (22.1 ) (20.5 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 166.5 184.0 435.4 494.3 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.67 2.90 6.96 7.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.3 63.4 62.6 63.8





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 27, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6 Long-term debt, less current portion 1,743.3 Total debt 1,918.9 Less: Cash and cash equivalents 516.2 Net debt $ 1,402.7





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,2024 March 29,2025 June 28,2025 September 27,2025 September 27,2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 93.2 72.6 146.5 108.8 421.1 Interest expense 9.8 6.4 5.2 5.0 26.4 Income tax expense 18.3 17.5 34.0 23.3 93.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — — — — — Depreciation and amortization(1) 156.4 150.4 155.6 170.3 632.7 EBITDA 277.7 246.9 341.3 307.4 1,173.3 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.3 20.8 25.3 30.7 97.1 Software implementation cost write-off 5.1 (0.4 ) — — 4.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 — — — 8.2 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 0.6 4.9 21.6 26.2 Adjustments of indemnification asset — — (0.1 ) (0.3 ) (0.4 ) Adjusted EBITDA $ 310.4 267.9 371.4 359.4 1,309.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Inclui depreciação acelerada de $ 5,3 para o T4 de 2024, $ 5,4 para o T1 de 2025, $ 4,1 para o T2 de 2025 e $ 16,4 para o T3 de 2025.





Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 27, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,757.9 8,085.7 Adjustment for constant shipping days 10.8 100.7 Adjustment for constant exchange rates (61.2 ) (38.7 ) Adjusted net sales $ 2,707.5 8,147.7





Three Months Ended September 27, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,104.7 Adjustment for constant exchange rates (27.6 ) Adjusted net sales $ 1,077.1





Flooring ROW Net sales $ 716.4 Adjustment for constant shipping days 10.8 Adjustment for constant exchange rates (33.7 ) Adjusted net sales $ 693.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Gross Profit $ 654.9 692.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 44.1 16.4 Software implementation cost write-off — 2.3 Adjusted gross profit $ 699.0 711.3 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.3 % 26.2 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 518.2 480.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (3.1 ) Software implementation cost write-off — (5.5 ) Legal settlements, reserves and fees (21.6 ) (0.7 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 493.5 471.0 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.3 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 136.7 212.3 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted operating income $ 205.5 240.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 7.5 % 8.8 %





Global Ceramic Operating income $ 71.6 83.4 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18.2 7.4 Adjusted segment operating income $ 89.8 90.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.6 %





Flooring NA Operating income $ 54.4 73.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 8.1 Software implementation cost write-off — 7.8 Adjusted segment operating income $ 67.9 88.9 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.2 % 9.1 %





Flooring ROW Operating income $ 43.8 67.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 15.5 4.0 Adjusted segment operating income $ 59.3 71.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.3 % 10.5 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (33.1 ) (11.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (11.2 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Earnings before income taxes $ 132.1 201.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.2 19.5 Software implementation cost write-off — 7.8 Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 ) Adjusted earnings before income taxes $ 200.6 229.4





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 27, 2025 September 28, 2024 Income tax expense $ 23.3 39.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) (0.4 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (2.9 ) Income tax effect of adjusting items 11.1 8.9 Adjusted income tax expense $ 34.1 45.4 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.0 % 19.8 %



A Empresa complementa suas demonstrações financeiras consolidadas condensadas, que são preparadas e apresentadas de acordo com o US GAAP, com certas medidas financeiras não GAAP. Conforme exigido pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, as tabelas acima apresentam uma reconciliação das medidas financeiras não GAAP da Empresa com a medida US GAAP mais diretamente comparável. Cada uma das medidas não GAAP estabelecidas acima deve ser considerada além da medida US GAAP comparável e pode não ser comparável às medidas de títulos semelhantes reportadas por outras empresas. A Empresa acredita que essas medidas não GAAP, quando reconciliadas com a medida US GAAP correspondente, ajudam seus investidores da seguinte forma: Medidas de receita não GAAP que auxiliam na identificação de tendências de crescimento e em comparações da receita com períodos anteriores e futuros, e medidas de rentabilidade não GAAP que auxiliam na compreensão das tendências de rentabilidade de longo prazo dos negócios da Empresa e em comparações dos seus lucros com períodos anteriores e futuros.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de receita não-GAAP porque esses itens podem variar drasticamente entre os períodos e podem obscurecer as tendências dos negócios subjacentes. Os itens excluídos das medidas de receita não GAAP da Empresa incluem: transações e conversão em moeda estrangeira; mais ou menos dias de envio em um período e o impacto das aquisições.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de lucratividade não GAAP porque esses itens podem não ser indicativos ou não estar relacionados ao desempenho operacional principal da Empresa. Os itens excluídos das medidas de rentabilidade não-GAAP da Empresa incluem: custos de reestruturação, aquisição e integração, e outros custos, acordos legais, reservas e taxas, redução ao valor recuperável de ágio e intangíveis de vida indefinida, contabilidade de compra de aquisição, incluindo aumento de estoque da contabilidade de compra, ajustes de ativo de indenização, ajustes de posição fiscal incerta e reestruturação fiscal europeia.