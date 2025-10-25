District de Gangnan, ville de Guigang, Guangxi : création d’un pôle industriel intelligent dédié au bois et tourné vers l’ASEAN

GUIGANG, Chine, 25 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la 22e édition du salon China-ASEAN Expo, le gouvernement du district de Gangnan, ville de Guigang, Guangxi, a signé avec succès un accord de coopération avec Shandong Jinyuan Wood Industry Co. Le projet prévoit la construction d’une chaîne de production et d’infrastructures associées capables de produire 40 millions de papiers imprégnés et 12 millions de panneaux décoratifs par an, tout en introduisant des équipements de production et de test de pointe. Une fois opérationnel, le site devrait générer un chiffre d’affaires annuel d’environ 680 millions de yuans.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Cette coopération marque une étape clé pour le district de Gangnan dans la montée en gamme de son pôle industriel du bois. Idéalement situé à proximité du cercle économique de l’ASEAN, le district constitue une porte stratégique vers le marché d’Asie du Sud-Est et bénéficie d’abondantes ressources forestières. Ces dernières années, Gangnan a pleinement exploité des opportunités majeures telles que la construction du corridor terre-mer de l’Ouest et du canal Pinglu, tout en tirant parti de ses atouts logistiques : le port fluvial de Guigang et la voie navigable dorée du Xijiang. Cette stratégie a permis de réduire les coûts logistiques, d’étendre les exportations vers l’ASEAN et de faire évoluer le secteur du bois, passant de la simple fabrication de panneaux à la production haut de gamme de mobilier personnalisé. Aujourd’hui, Gangnan dispose d’une chaîne industrielle complète, allant de la production de placages jusqu’à la personnalisation intégrale de l’habitat. En 2024, la production de panneaux de bois manufacturés a dépassé 15 millions de mètres cubes, soit près d’un quart de la production totale du Guangxi.

Depuis 2006, le nombre d’entreprises de la filière bois à Gangnan est passé de 30 à plus de 1 400, dont plus de 300 entreprises de taille significative. Le Gangnan Wood Industry Industrial Park (parc industriel du bois de Gangnan) est devenu l’un des principaux centres de production pour les dix marques chinoises les plus renommées de panneaux de bois, avec plus de 10 millions de mètres cubes de panneaux de mobilier et d’aménagement intérieur produits chaque année. Les produits couvrent plus d’une dizaine de catégories, incluant panneaux pour meubles, revêtements muraux et parquets. L’industrie du bois s’est imposée comme un secteur emblématique et compétitif de l’économie locale.

En termes de transformation intelligente de l’industrie, le district de Gangnan encourage activement l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’industrie manufacturière traditionnelle, notamment pour l’inspection de la qualité et les processus de fabrication, améliorant ainsi la productivité et la fiabilité des produits. Par exemple, l’entreprise Boyite Smart Home, basée dans le district, a développé un modèle de production intégrant IA, inspection intelligente et plateforme commerciale efficace, renforçant la performance globale de la chaîne de valeur. De janvier à août 2025, les entreprises de la filière bois de Gangnan ont atteint une valeur de production totale de 13,52 milliards de yuans, en hausse de 8,8 % sur un an, tandis que les ventes cumulées ont atteint 10,9 milliards de yuans, soit une progression de 7,3 %. De janvier à juillet, les ventes de panneaux de bois manufacturés ont atteint 6,545 millions de m³, en hausse de 17,8 %.

Selon M. Tao Jianquan, secrétaire du CPC Gangnan District Committee (Comité du Parti communiste chinois du district de Gangnan), le district accélère la mise en œuvre du modèle « un parc, plusieurs zones », axé sur des projets tels que le Jiangnan Industrial Park (parc industriel de Jiangnan) et le Suwan New District (nouveau district de Suwan), dont le cœur est le mobilier sur mesure. Il s’engage à construire un pôle de démonstration de l’industrie de l’ameublement écologique haut de gamme basé dans le sud de la Chine et rayonnant vers l’ASEAN, avançant progressivement vers l’objectif « utiliser de bons panneaux pour créer de belles maisons » et contribuant à l’économie régionale et à la modernisation de l’industrie forestière moderne.

Source : The Government of Gangnan District, Guigang City